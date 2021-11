El Papa : Las tumbas hablan de paz ¡Fabricantes de armas, paren!

“Tú que pasas. La vida es un viaje, todos estamos en un viaje. Todos nosotros, si queremos hacer algo en la vida, estamos en un viaje. Que no es un paseo, ni siquiera un laberinto, no, es un viaje.», ha agregado.

El consejo de un cementerio

El Papa indicó que la vida es un camino, con muchos “acontecimientos históricos, muchas situaciones difíciles”. Y detrás de los cementerios hay consejos: «Tú que estás de paso, detén tu paso y piensa en tu último paso». Todos tendremos un último paso. Algunos me dirán: «Padre, no seas tan lúgubre, no seas tan trágico». Pero es la verdad.

Lo importante es que ese último paso nos encuentre en nuestro camino, no dando vueltas; en el camino de la vida y no en un laberinto sin fin. Estar en el camino para que el último paso nos encuentre caminando.”, dijo el Papa asegurando que era un pensamiento que le venía del corazón, sin papeles en la mano.

Este es el sexto cementerio que visita el Papa en el día de la fiesta de los fieles difuntos. El año pasado ha tenido que desistir de esta tradición debido a las restricciones a causa de la pandemia. El Papa visitó en 2020, la parte inferior de la Basílica Vaticana para rezar ante las tumbas de sus predecesores.