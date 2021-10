“Un milagro para Derek”: El caso que inundó las redes con agradecimientos a Dios

Detrás de esta noticia se encuentra la propia familia de Derek, un niño que pronto cumplirá un año, y una larga lucha por salvar a su hijo, quien de no recibir el medicamento podría perder la vida.

La situación generó que rápidamente sus padres se pusieran en campaña denominada “Un milagro para Derek” para conseguir que el medicamento le pudiera ser proporcionado a su hijo, algo que derivó en que este 26 de octubre el niño ingresara a un centro hospitalario de Quito para el proceso de aplicación.

“Gracias mi Dios”

El anuncio de la buena noticia fue ofrecido a través de las redes sociales por su madre, Génesis Pinargote, quien escribió lo siguiente a través de las redes:

“Mi niño lindo mi hermoso Derek, no te imaginas cuánto he soñado con este día, cuánto le he suplicado a Dios para que me dé la oportunidad de tenerte a mi lado y seguirte cuidando, este día quedará marcado como el comienzo de una nueva vida, la nueva vida que te ha permitido Dios para su gloria, por ser un niño muy valiente (…)”.

“Siento una alegría tan inmensa, tan profunda, tan plena que nunca había sentido antes, te amo tanto mi bebé, gracias por enseñarme a ser fuerte y nunca rendirme a pesar de todos los obstáculos que tuvimos que pasar y enfrentarnos a situaciones muy duras y amargas, por las veces que sentía que te perdía, por los sustos que tuvimos que pasar de un hospital a otro, gracias por TODO porque gracias a TODO este proceso que tuvimos que pasar hemos llegado hasta aquí con la bendición de Dios”, prosiguió

“Hoy puedo decir gracias mi Dios por cumplirnos el MILAGRO PARA DEREK Aleluya”, finalizó.