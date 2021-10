Maestros y padres ante la serie «El juego del Calamar»

Sin embargo, sabemos que en el caso de unos colegios de Bélgica los eliminados son golpeados. Aquí ya no nos andamos con chiquitas. Cabría preguntarse por la magnitud del golpe pero es un hecho que esta agresividad asoma a cortas edades. Estos colegios belgas se han puesto en contacto con los padres y les han señalado que ni mucho menos estos juegos están prohibidos, sin embargo, sí hay que evitar a toda costa la violencia.

Estos colegios están pidiendo ayuda. Y los padres responden de un modo muy variopinto pues no se observa la unanimidad de señalar que estos contenidos deben ser vedados para los menores de 16 años en el hogar.

¿Qué se debe hacer desde la escuela, qué desde casa? Es un asunto muy importante pues en los primeros años de vida es cuando hay que educar para tomar distancia moral frente a la violencia de ficción en los medios y en familia. Es un paso educativo que no cuenta con unanimidad, pero cada vez es más acuciante.

La mediación familiar es necesaria, la reflexión escolar es imprescindible

Existe una extensa literatura científica que reflexiona sobre el papel de la mediación familiar ante el consumo de las pantallas. En el mundo anglosajón se habla de digital parenting, en España, Portugal y Latinoamérica se habla, no de un modo tan técnico, del control y los límites que los padres deben ejercer en el consumo de las pantallas diario. Y la verdad es que no es fácil, no hay tiempo, y a veces algunos padres muy atareados no ven ni la necesidad.

Con la llegada de los smartphones (2007) y las tabletas (2010) el asunto se ha hecho mucho más complejo. Pues si hace unas décadas todos estaban ante la televisión y la medición ante las pantallas era más sencilla, ahora con los dispositivos portátiles el asunto es más exigente. Sin embargo, es urgente, más que nunca, tomar medidas ante el aluvión de contenidos que supone la digitalización.

Al final la pregunta es saber quién educa a los niños, a los menores, si las pantallas o los padres o las escuelas o los amigos. ¿Los educa la industria digital que solo piensa en el beneficio económico? Hace unos años, a los que defendían estas tesis se les acusaba de agoreros, tremendistas, exagerados. Cada vez la evidencia, tozuda, científicamente estudiada desde la pediatría y la psicología, da la razón a quienes ponían entonces el dedo en la llaga.