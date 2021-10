Oración para vivir solo por Dios, del cardenal Merry del Val

"Enséñame a odiar desde el fondo de mi corazón todos los aplausos y la estima de los hombres, y a trabajar solo para ti, ante tus ojos,

escondido en las profundidades de una vida realmente interior…"



Cuando actuamos, hablamos, decidimos, vivimos… ¿cuál es nuestra motivación? Es posible que varias fuerzas nos muevan (no una única) y que las más poderosas vengan de nuestro inconsciente.

Cuántos creyentes quisiéramos hacer las cosas solo por Dios, en quien está puesta toda nuestra confianza, pero nos descubrimos una y otra vez buscando compensaciones y consuelos que nos alejan de su paz.

Es una experiencia que hería profundamente al cardenal Rafael Merry del Val. Este diplomático oró y luchó con fuerza por hacer solo la voluntad de Dios.

Lo reflejan su vida y sus escritos, como esta apasionada oración recogida en el libro El ángel del Vaticano, que se presenta este miércoles en Madrid:

Hermosa Madre, ¿por qué no te he amado como debía?…

Dios mío, ¿por qué no estoy en el infierno? ¿Dónde está tu justicia?

Oh, misterio. A mí me has perdonado, ¡y has condenado a tantos!

Oh, cómo me odio a mí mismo,

no tanto por miedo a tu justicia,

sino porque he pisoteado tu amor y tu misericordia.

María, tómame de la mano y llévame al Calvario. No quiero otro hogar.

En unas notas escritas para sí mismo después de realizar un retiro ignaciano, el diplomático ofrece una inspiradora manera de tratar de agradar a Dios en la vida cotidiana: