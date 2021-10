Chile: Haitianos catequistas, ejemplo de una Iglesia que sale al encuentro

A partir de septiembre de este año, la Iglesia católica chilena cuenta con cinco agentes pastorales haitianos certificados para impartir catequesis bautismal en creole (lengua criolla caribeña) en parroquias y templos de Santiago.

La propuesta nació de un trabajo en conjunto entre el Departamento de Movilidad Humana y el Departamento de Catequesis del Arzobispado de Santiago. Así lo relata el padre Jean Gaby, impulsor de la iniciativa:

“Cuando llegué a Chile vi que muchos haitianos se estaban quedando sin recibir los sacramentos por la barrera del idioma, entonces hablé con la Pastoral de Movilidad Humana, de la que soy parte, para que pudiéramos hacer un curso de formación para ellos, así que lo conversamos con el Departamento de Catequesis y ellos aceptaron la propuesta”.

La formación se impartió a un grupo de haitianos que participa habitualmente de la Iglesia y se prolongó por cuatro meses con la certificación. Según Jean, en Chile: “La preparación para bautizos y matrimonios de la comunidad haitiana, se realiza el día anterior a la celebración, no existen las charlas formales como ocurre con toda la gente, por tanto, esta capacitación es fundamental para realizar el proceso como es debido”.

Ser un puente de acercamiento

«En los primeros momentos me costó mucho entender la misa en español, más bien, conocía todos los pasos de la misa, pero a la hora de la prédica, no podía comprender, por eso es importante acercar la misa en francés o creole», manifestó Martely a Aleteia.

Este haitiano lleva cinco años residiendo en Chile y participa de la Iglesia Juan Pablo II de Quilicura.

«Cuando el Padre Jean me contactó para invitarme a participar, sin pensarlo dos veces acepté. Fue un proceso muy lindo, me encantó ser parte de esa iniciativa. Por el momento, estamos a la espera de que se reabran las parroquias para poder planificar los encuentros para los bautizos. Pero también estoy al servicio de cualquiera parroquia que me necesite”, agrega.

