Activista habla con el Papa Francisco y lo ve «interesado en los jóvenes»

El Papa Francisco "parecía un poco un abuelo", dijo el estudiante universitario

Giacomo Zattini, un estudiante universitario de la ciudad de Forlì, en el norte de Italia, tuvo un encuentro especial con el Papa Francisco el pasado 25 de septiembre. Giacomo es un joven activista elegido por el movimiento ambiental Fridays For Future para entregar una “Carta a los adultos” al Papa Francisco.

Giacomo resumió el significado del documento para Il Resto del Carlino :

“Es una invitación a la unidad, en un momento histórico en el que jóvenes y adultos deben estar del mismo lado. De hecho, lo que deberíamos hacer hoy por el clima no solo desembocaría en garantizar un futuro habitable, sino también en un presente más saludable y limpio ”.

Emociones fuertes

La asociación del Día de la Tierra se había puesto en contacto con el personal del Papa Francisco para organizar una reunión con varias asociaciones y grupos a nivel nacional que se ocupan de cuestiones ambientales y sociales. De ahí la presencia de Fridays For Future y Giacomo Zattini. Habló de su experiencia durante una entrevista publicada en el diario regional Forlì Today . “Antes de conocer a alguien o hacer un examen”, dijo, “siempre me pongo muy nervioso. De hecho, me sudaban las palmas. Estaba loco de nervios «.

Giacomo con el Papa Francisco.

Desafortunadamente para sus nervios, tuvo que esperar más de lo esperado, pero eso no fue del todo malo, como le dijo al noticiero italiano Il Resto del Carlino : “Nos hicieron pasar por una puerta lateral de bronce, luego, una vez arriba de las escaleras, entramos en la Sala Clementina del Vaticano, realmente hermosa. El Papa llegó tarde y nos dijeron que esperáramos en el pasillo, pero luego el ‘pasillo’ era una galería con frescos tan hermosa que hay pocas como esa”.

Encuentro con el Papa

Finalmente, el Papa estuvo disponible. Giacomo dijo a Forlì Today: “Cuando llegó, fue un momento intensamente emotivo. Luego, cuando empezamos a hablar, me tranquilicé, porque en ese momento estaba representando un movimiento que está haciendo cosas importantes a nivel global, involucrando a la sociedad civil y política ”.

Durante la audiencia, el Papa impresionó a Zattini con su accesibilidad y franqueza. Le dijo al reportero Giovanni Petrillo:

Se podía ver que estaba feliz de ver caras jóvenes. (…) Nos saludó muy afectuosamente. Luego habló con cada representante de las asociaciones presentes. Estaba muy dispuesto a escuchar y abrirse. Me impresionó que una figura tan ocupada y presionada por tantas cosas que tiene que tener en cuenta estuviera tan disponible. Se veía claramente que le interesaba lo que cada uno de nosotros decía, buscando el contacto con nosotros los jóvenes.

El papa Francisco accedió a hacerse una «selfie» con Giacomo y este colgó la foto en su Facebook.

El papa Francisco, explica Giacomo, “parecía un poco un abuelo”, aunque había al menos una cosa que lo distinguía: estaba “rodeado de guardaespaldas”, comenta el activista. “Nos sentimos bienvenidos. Fue hermoso. Y solo después de la reunión realmente lo entendí. Tenía al Papa frente a mí, que es una de las pocas figuras que tienen un impacto global en las personas, no solo en los católicos ”.

El uno a uno de Giacomo Zattini con el Papa duró «alrededor de un minuto», mientras que el «público» con todos los activistas duró unos 40 minutos. El evento se llevó a cabo en el Clementine Hall.

El Papa hablando del Homo Erectus

El estudiante quedó impresionado por las imágenes y palabras que empleó el Papa:

Tomó el micrófono y nos dio un discurso durante el cual sacó una camiseta que representaba la evolución del hombre, del Homo Erectus al Homo Habilis, de curvo a erguido, y luego volviéndose curvo nuevamente. Y señaló que el hombre de hoy sigue siendo “curvo”, simbolizando una discrepancia en el proceso de crecimiento. Y encomendó a los jóvenes la tarea de volverlo a levantar erguido. “Levántenlo”, nos dijo.

Entonces, el Papa hizo una observación importante: “ Cuando te digan que eres el futuro, no lo creas: eres el presente ”.