Cuando la vida surge del atroz abuso a joven discapacitada

La mirada tierna de una joven madre con parálisis, hacia su hijo recién nacido, conmueve las redes sociales. El niño es producto de una violación y Gotas de Esperanza Venezuela ayudó a traerlo al mundo

La historia, aunque es triste y provoca rabia y dolor, es al mismo tiempo un grito de esperanza y respeto por la vida de los niños no nacidos. Miguel de Jesús vino al mundo, el 12 de octubre de 2021, en Guanare, estado Portuguesa, en Venezuela.

Sin embargo, el niño será sometido a una prueba de ADN para conocer quién fue la persona que abusó de su madre María Alejandra Yánez, de 21 años. La joven madre está discapacitada; postrada en silla de rueda y sin poder hablar. Pese a todo, la sonrisa frente al niño delata sus sentimientos y su corazón de madre.

De acuerdo con los reportes de la organización no gubernamental Gotas de Esperanza Venezuela, la familia de María Alejandra se dedica a la caficultura y vive a dos horas de Guanare. En medio de la precariedad económica emigraron a Caracas, y dejaron a la chica al cuidado de unos conocidos. “Me sentí pésimo, no hallaba qué hacer”, dice el padre en un video de la ONG, al hablar sobre la violación de María Alejandra.

El embarazo siguió adelante y nunca plantearon el aborto. En el proceso los encontró la fundación que hizo la denuncia en las redes sociales. Asumieron el caso y organizaron que el parto fuese por cesaría, cumpliéndose en el hospital “Dr. Miguel Oraá” de Guanare.

“Hola mundo. Bienvenido al mundo Miguel de Jesús. Esta es la foto más hermosa que verán hoy. Te vamos a dar mucho amor”, escribieron el 12 de octubre.