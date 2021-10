¿Es fácil perdonar? ¿Cómo lograrlo cuando cuesta?

¿Te cuesta perdonar? Conozco a muchos que dicen: “Perdono, pero no olvido”. La Biblia habla mucho del perdón y del deseo de Dios que vivamos como hermanos, con bondad, siendo misericordiosos:

“Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados” .