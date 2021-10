«Reconozco que es muy difícil creerse Medjugorje a primeras»

Entrevista al periodista Jesús García-Colomer por su muy esperado documental ‘Medjugorje’, que llega a las salas de cine españolas

‘Medjugorje’: “Proyectos como este deberían ser apoyados por instituciones que crean y quieran promover la evangelización”

Entrevista al periodista Jesús García-Colomer por su muy esperado documental ‘Medjugorje’, que hoy llega a las salas de cine españolas

Hace un par de años, Jesús García-Colomer rompía los esquemas sobre el cine religioso con su luminoso documental ‘Hospitalarios, las manos de la Virgen’, centrado en Lourdes, que supuso su exitoso debut en el cine. Ahora, a sus 43 años, estrena otro trabajo muy especial, ‘Medjugorje’, documental trabado en plena pandemia que no va a dejar a nadie indiferente, que en España distribuye European Dreams Factory. Por fortuna, hemos podido hablar con él.

¿Cómo arranca este proyecto?

Hace más de 10 años. Ya había escrito el libro ‘Medjugorje’, y tras hablar con mi amigo Borja Martínez-Echevarría nos preguntamos, ¿por qué no hacemos una película? Esto hay que contarlo. No sabíamos nada de cine ni por dónde empezar. Pero hemos ido aprendiendo y 11 años después de aquella conversación estrenamos este viernes, 1 de los corrientes, el documental.

Seguramente Ud. ha sido el mayor divulgador en España sobre Medjugorje.

Fui allí en 2006, cuando las apariciones ya se habían producido hace 25 años. De hecho, María Vallejo-Nájera ya contaba cosas al respecto.

¿Qué aporta el documental a sus dos trabajos literarios, ‘Estamos de vuelta’ y ‘Medjugorje’?

Es otro formato y es otro lenguaje. Con el formato audiovisual se crea más cultura cristiana, es presencia en la industria del cine… Un documental abarca mucho más espacio social, cultural e informativo que un libro.

¿Qué ha cambiado en Ud. desde su debut en el cine con su espléndido ‘Hospitalarios, las manos de la Virgen’?

Experiencia. Aprendimos de errores que no se deben volver a cometer y también aprendimos cosas buenas que sí hay que volver a repetir.

¿Por qué cree que aún hoy hay tanto escepticismo respecto a las videntes? ¿La sociedad no ha evolucionado desde Fátima o Lourdes?

Cualquier tipo de apariciones marianas generan todo tipo de escepticismo. Reconozco que es muy difícil creerse Medjugorje a primeras. La sociedad claro que ha evolucionado, si acaso ahora es más racionalista. Gracias a Fátima y Lourdes no hay que encontrar un rechazo tan brutal y hostil como he visto con ‘Medjugorje’ con gente de fe.

¿Cómo es hacer cine religioso y documental en España?

Muy difícil. Porque igual que documentales de otro tipo y con otra temática siempre tienen instituciones, o lobbies o grupos que creen en la finalidad de ese documental y lo apoyan económicamente, aunque pueda dar pérdidas económicas -porque su fin no es el dinero-, sino dar a conocer, crear una cultura, informar, divulgar un hecho, el que sea, a nosotros no nos apoya nadie.

Y creo que proyectos como este deberían ser apoyados por instituciones que crean y quieran promover la evangelización. A mí me lleva un 80% de mi tiempo buscar la financiación de mis proyectos, lo cual es una barbaridad. No obstante, siento una satisfacción inmensa porque estoy respondiendo a una vocación, que viene de Dios, que está contrastada, que está discernida, que está acompañada de una dirección espiritual. Pero echo en falta que se nos apoye de una manera seria, profesional y acorde con los tiempos y el valor que tienen estos proyectos.

Ud. manifiesta abiertamente su condición de católico. ¿Cuántos proyectos le han echado abajo por no ocultar su fe?

Por no ocultar mi fe nunca me han echado atrás. Por haber escrito un libro sobre Medjugorje me han puesto muchas trabas en el seno de la Iglesia, muchas veces. Y en una ocasión, que yo sepa, me echaron para atrás un trabajo porque había escrito un libro sobre Medjugorje. Un libro que, por cierto, no tiene nada contra la doctrina, ni se inventa nada. Es un reportaje periodístico contrastado.

Narrado en primera persona, su trabajo fílmico Medjugorje despliega un abanico de testimonios bien armados y sintetizados. ¿Qué criterio siguió para su confección?

Ninguno. Nos vimos un poco obligados, porque por la pandemia no tuvimos mucho margen de maniobra. Es cierto que yo conozco muchas cosas sobre Medjugorje, pero lo cierto es que la mayoría de los testimonios son de españoles o de personas que viven en España. Hubiera preferido salir más al extranjero pero la pandemia nos lo impidió.

¿Durante el proceso de rodaje de esta película ha tenido noticia de alguna conversión?

No. Supongo que las tendremos después de que la gente vea el documental. Con el libro ocurrió igual: tras leerlo se experimentaron conversiones.

¿Cómo cree que reaccionará el respetable tras ver ‘Medjugorje’?

Les va a entusiasmar, soy muy optimista, y lo he visto más veces. Lo vi con mi libro sobre ‘Medjugorje’ y con ‘Hospitalarios, las manos de la Virgen’. Y cuando un producto así está bien hecho y está cuidado, el impacto de las personas que lo ven es brutal. Este es un trabajo que está lleno de verdad.

