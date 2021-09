Sanciones para empleados del Vaticano sin pase covid

El cardenal Pietro Parolin ha firmado un decreto que exige el certificado verde a los empleados vaticanos, o, como alternativa, un certificado de negatividad al virus. De otra manera, quedaran 'sin sueldo' y serán 'ausentes injustificados'

Los empleados anti vacunas dentro del Vaticano tendrán días difíciles. Sin embargo, se les permite presentar pruebas periódicas anti-covid. El decreto es una respuesta a la emergencia sanitaria.

En un decreto firmado el 28 de septiembre de 2021, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, anunció que el pase verde será obligatorio dentro del territorio del Vaticano a partir del 1 de octubre de 2021.

De este modo, hace efectiva para toda la Curia Romana la orden emitida por la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano del pasado 18 de septiembre.

El «número dos» del Papa Francisco también ha pedido al Cuerpo de Gendarmería que realice los controles necesarios para garantizar el cumplimiento del decreto, delegando esta competencia en los subsecretarios de cada dicasterio.

Pruebas anti covid o pase covid

Las personas sin el pase verde deberán presentar una prueba o test molecular negativa.

Esto significa que los empleados sin una justificación o certificación anti covid tendrán sanciones.

«El personal que no esté en posesión del pase verde podrá presentar, como alternativa, un certificado de negatividad al virus Sars-Cov-2, expedido en Italia tras la realización de una prueba molecular o antigénica rápida».

Sin sueldo y ausentado

La Dirección de Sanidad e Higiene del Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, el equivalente a un ministerio de la salud, indicará la periodicidad a la que los empleados deberán realizar sus pruebas. «Los costes de la prueba no corren a cargo de la Institución».

Asimismo, los empleados anti vacunas o sin una justificación válida deberán atenerse a sanciones: «El personal que no esté en posesión de las certificaciones necesarias no podrá acceder al puesto de trabajo y será considerado como ausente injustificado. Mientras dure la ausencia, no se debe pagar nada, salvo las retenciones de la seguridad social y la asistencia social, así como la ayuda familiar.».

El Decreto firmado por el Secretario de Estado, se cumplirá desde el próximo 1° de octubre de 2021 y por ende, publicado oficialmente también en Acta Apostolicae Sedis.

Cabe recordar que el Papa Francisco y el papa emérito Benedicto XVI han sido los primeros en vacunarse dentro de las murallas leoninas. El Obispo de Roma ha declarado en pasado que vacunarse constituye un acto de amor hacia los demás.