Papa Francisco: Puede que yo merezca insultos, pero la Iglesia no

"Sigo vivo. Aunque algunos me querrían muerto". Papa Francisco hizo sorprendentes confidencias a los jesuitas en Eslovaquia

“Sigo vivo. Aunque algunos me querrían muerto”. El papa Francisco ha hablado sin tapujos con los jesuitas eslovacos sobre su operación y los ataques en su contra, durante su 34 viaje apostólico a Budapest y Eslovaquia (12-15 de septiembre).

Asimismo, denunció la teoría de género, condenó «dos perversiones» en la Iglesia: el clericalismo y la rigidez. Y tampoco eludió la cuestión sobre la pastoral con las personas homosexuales: “Nos asusta acompañar a gente con diversidad sexual”.

La Civiltá Católica ha publicado hoy, 21 de septiembre, bajo el título: “La Libertad nos da miedo”, la transcripción del diálogo que el papa Francisco ha tenido con los jesuitas de Eslovaquia en Bratislava, el domingo, 12 de septiembre 2021, en la tarde.

Los argumentos del diálogo franco con sus 53 correligionarios eslovacos también exploran aspectos personales; desde los ataques e insultos que recibe, incluso por parte de medios católicos, hasta indicar la cínica actitud de algunos servidores de la iglesia que ya lo estaban enterrando casi vivo, preparando el próximo cónclave para elegir al 267 sucesor de Pedro tras su operación del colon del pasado mes de julio.

“Algunos me querían muerto…”

“Un jesuita pregunta: «¿Cómo está?”. Aunque algunos me querrían muerto. Sé que incluso hubo reuniones entre prelados que pensaron que el Papa tenía algo más serio de que lo que se decía. Estaban preparando el cónclave. ¡Paciencia! Gracias a Dios, estoy bien.

Operarme fue una decisión que no quería tomar: fue un enfermero el que me convenció. Los enfermeros a veces entienden la situación mejor que los médicos porque están en contacto directo con los pacientes”, se lee en la transcripción realizada por el director de la revista confiada a los jesuitas, Antonio Spadaro S.J.

Obra del diablo

“Por ejemplo, hay una gran cadena de televisión católica que habla mal constantemente del Papa sin plantearse ningún problema. Puede que yo personalmente me merezca ataques e insultos porque soy un pecador, pero la Iglesia no se merece esto: es obra del diablo. Incluso se lo he dicho a algunos de ellos”, ha afirmado Francisco.

Un jesuita eslovaco le preguntó: «¿Cómo hace usted para tratar con la gente que le mira con desconfianza?

Entretanto, dijo estar consciente de que hay clérigos “que hacen malos comentarios sobre él. “A veces pierdo la paciencia, sobre todo cuando emiten juicios sin entrar en un verdadero diálogo. No puedo hacer nada allí. Sin embargo, sigo sin entrar en su mundo de ideas y fantasías.

No quiero entrar en ello y por eso prefiero predicar, predicar… Algunos me acusaron de no hablar de santidad. Dicen que siempre hablo de temas sociales y que soy comunista. Sin embargo, he escrito toda una Exhortación Apostólica sobre la santidad, Gaudete et Exsultate”, ha agregado.

La misa en latín

Igualmente, ha condenado la tentación eclesial de añorar volver atrás y que invade ciertos sectores conservadores e incluso contagia a sacerdotes jóvenes que lo primero que hacen es pedir rezar la misa en latín, tridentina, antes de servir al pueblo; a los más pobres y alejados.

“Ahora espero que con la decisión de acabar con el automatismo del rito antiguo podamos volver a las verdaderas intenciones de Benedicto XVI y Juan Pablo II”, ha comentado.

“Mi decisión es el resultado de una consulta con todos los obispos del mundo el año pasado. A partir de ahora, los que quieran celebrar con el vetus ordo deberán pedir permiso a Roma, como se hace con el biritualismo. Pero hay jóvenes que después de un mes de ordenación van a pedirlo al obispo. Este es un fenómeno que indica que estamos retrocediendo”.

Primero con el pueblo de Dios…

El Papa luego contó una anécdota a los jesuitas eslovacos para ilustrar este retroceso: “Un cardenal me contó que dos sacerdotes recién ordenados acudieron a él pidiendo estudiar latín para poder celebrar bien.

Él, que tiene sentido del humor, respondió: «¡Pero si hay tantos hispanos en la diócesis! Estudia español para poder predicar.

Luego, cuando hayas estudiado español, vuelve a verme y te diré cuántos vietnamitas hay en la diócesis, y te pediré que estudies vietnamita.

Entonces, cuando hayas aprendido vietnamita, te daré permiso para estudiar también latín».

Así que los hizo «aterrizar», los hizo volver a la tierra. Voy a seguir adelante, no porque quiera hacer una revolución. Hago lo que siento que debo hacer. Se necesita mucha paciencia, oración y caridad”, ha anotado el Papa, según la transcripción de la revista, cuyos textos son revisados antes por la Secretaría de Estado.

El Papa bromeó en más de una ocasión con sus hermanos religiosos: Uno de los presentes comenzó diciendo: «Tengo dos años menos que tú» y el Papa respondió a la broma: «… ¡pero no lo pareces! Te maquillas».

Para leer la transcripción completa, hacer clic aquí.