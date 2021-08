Una gurú del liderazgo recomienda las 3 F’s para un mundo sostenible

Familia, feminidad y flexibilidad. Es la propuesta de Nuria Chinchilla, profesora de Dirección de Personas en las Organizaciones en el IESE

¿Cómo hacer posible un mundo que sea verdaderamente humano? ¿Cómo no caer en una crisis cada vez más profunda? ¿Qué resortes hacen falta? La profesora Nuria Chinchilla, profesora del IESE Business School y experta en cuestiones de Mujer y Liderazgo, propone una receta fácil de recordar: las “3 F”. Las expuso en su discurso ante la ONU como representante de España en el Comité Antidiscriminación de la Mujer.

Esta propuesta consiste en tres criterios o valores a aplicar en el mundo en general y en la empresa en particular. Los lanza para que puedan implementarse “si queremos un mundo sostenible en el tiempo”, afirma.

Pero sobre todo, dice, deberían tenerla en cuenta políticos y empresarios a la hora de diseñar el presente y el futuro.

1 FEMINIDAD.

“La primera es la F de Feminidad. No podemos ir con un ojo cerrado siempre, porque así nos va. Lehman Brothers se pegó la castaña porque solo había Brothers, no había Lehman Sisters. [Mujeres y hombres] tenemos que ir de la mano.”

Además, la feminidad nos da dos “C”: Complementariedad y Cuidado de las personas.

2 FAMILIA.

“La segunda es la F de Familia. Tendría que haber en todos los consejos de ministros un señor o señora que fuera ministro de Familia. Para que viera cómo impacta todo, desde el transporte hasta los impuestos. Todo. Por supuesto, en la empresa exactamente igual”, afirma.

“La familia -continúa Nuria Chinchilla- es además la que nos da dos C. Allí se desarrollan las Competencias que requerimos para que haya luego empleados que sean más maduros. Y la Corresponsabilidad porque si se vive en la casa, luego vas a la empresa y también sabes ser corresponsable.”

3 FLEXIBILIDAD.

“Y por último la F de Flexibilidad. Todo se tiene que dirigir desde la flexibilidad, hasta una planta. Cómo no, los humanos.”

“Esto -explica Chinchilla- nos da otras dos C. [Una es] la Confianza. Decimos los economistas que es una externalidad, que no se compra ni se vende, pero si no hay confianza, no hay mercado. Y si no hay familia, no hay nada, no hay sociedad.”

“Y la C de compromiso. Cuando tú trabajas con personas de modo flexible según sus necesidades, generas el Compromiso necesario para seguir adelante. Y eso da máximos en todo. de la otra manera, la gente va a lo mínimo.”

En el siguiente vídeo puedes ver una entrevista a Nuria Chinchilla en la que habla, entre otros asuntos, de las «3 F» para un mundo sostenible: