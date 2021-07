Milagrito y la historia del niño cantante que conmueve a Colombia

Un pequeño que dijo haber sido sanado por Dios de una compleja enfermedad y un migrante venezolano que durante meses durmió en las calles, son algunas de las historias de este reality.

Se llama Samuel, pero es más conocido como Milagrito desde que Dios, según dijo, lo sanó de una enfermedad que le diagnosticaron al poco tiempo de nacer. Así lo contó en el concurso La Voz Kids Colombia, donde encantó con su voz y, aún más, con su testimonio.

«Los médicos dijeron que no tenía cura, entonces mis papás me llevaron donde un sacerdote, el sacerdote me hizo una oración y me sanó… Bueno, pero yo no vine a hablar de tristezas, yo vine acá a traer alegrías», dijo el pequeño de nueve años.

Los jurados y los televidentes quedaron admirados por su actitud y quisieron saber cómo llegó a cantar tan bien, a lo que Milagrito aseguró que aprendió gracias a Dios y a su papá, quien se dedica a la trova, una expresión cultural que mezcla el humor, el repentismo y la tradición de cuenteros de la región antioqueña colombiana.

Púrpura

Su padre, emocionado, contó cómo sufrieron cuando al niño le diagnosticaron púrpura, enfermedad que caracteriza por niveles bajos de plaquetas y, en consecuencia, problemas de coagulación de la sangre. Aseguró que tuvieron fe y Dios lo sanó a través de un sacerdote, por eso sus familias y amigos le pusieron el apodo con el que hoy se conoce.

Vestido de mariachi, Samuel Cuervo o Milagrito interpretó el clásico tema mexicano Allá en el rancho grande y pasó a la siguiente ronda, en medio de la emoción de sus papás y su hermana mayor, con quien a veces canta. Desde el día de emisión del programa se han multiplicado los mensajes en las redes sociales, apoyando a este concursante y celebrando su testimonio de vida.

Él mismo se describe como alegre y extrovertido, y dijo que le encanta “estar en un escenario alegrando el corazón del público”.

De dormir en las calles, a finalista

Al igual que ésta, otras historias han conmovido a los seguidores de La Voz Kids Colombia, transmitido por Canal Caracol, en el que compiten niños menores de 15 años con grandes cualidades artísticas.

Entre ellas, se conoció la historia de un pequeño venezolano que hizo llorar a muchos. Se trata de Jackson Barreto, quien pasó de vivir en las calles a ser finalista del concurso.

“Yo siempre veía a los niños cantar y decía ‘algún día tengo que estar allá’. Y mire cómo son los sueños gracias a mi Dios”, dijo el niño de 11 años, nacido en Lara (Venezuela) y quien vive actualmente en la ciudad colombiana de Arauca, fronteriza con su país.

Jackson llegó a Colombia con su papá, en busca de oportunidades, pero no las encontraron. Vivía en las calles y cantaba en plazas de mercado, hospitales y restaurantes, donde recogía algún dinero, ropa o comida, para sobrevivir.

Cantar en una tienda

Un día llegó a la tienda de celulares de Esther Molina y le preguntó si lo dejaba cantar. “Yo le dije que sí, porque me gustan mucho los niños. Cuando le escuché ese vozarrón le digo ‘¡qué cosa tan hermosa!”. Él me dice que anda con su papá y empieza a ir todos los días al negocio”, recuerda.

Pasaron los días y Esther, al enterarse que Jackson no sabía leer, pidió permiso al papá y le pagó a una docente para que le enseñara. Más adelante, le permitieron que Jackson viviera con ella y lo quiere como a uno de sus hijos.

En Venezuela el niño tiene a su madre y a sus hermanas de 13 y 17 años, según cuenta en un video de su canal de YouTube. En Colombia pasó muchas dificultades y fue su voz lo que le permitió conseguir dinero para sobrevivir.

«Muchas gracias a Dios»

Es enfático en agradecer a Dios y al ángel que Él le puso en el camino, Esther, a quien cariñosamente llama madrina: “Muchas gracias a Dios porque cuando estaba en las calles me acostaba a la una de la noche. Ahora me duermo a las nueve y todo gracias a esta persona que está a mi lado”, contó Jackson durante el programa.

Las dificultades que ha experimentado en su corta vida no le han quitado su sonrisa, alegría y esperanzas. Jackson es un ejemplo de fe y así lo ha manifestado, incluso desde antes de llegar al reality.

En un video publicado hace varios meses en redes, dice: “Así no tenga comida o ropa, pero soy feliz. Tengo la fe en Dios que me va a ayudar”. Y lo está ayudando, con una familia colombiana que lo ha acogido y con el reconocimiento recibido a su talentosa voz, que seguro le abrirá muchas puertas a este pequeño artista.