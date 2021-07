La última canción de Jairo a su esposa, fallecida tras 50 años de incondicional amor

View this post on Instagram

En 2009 Jairo dio voz a una composición del poeta Daniel Salzano “Los Enamorados”, que se convirtió desde entonces en una de las canciones favoritas de su esposa. Y aún en el lecho, con las posibilidades de comunicación impedidas, Jairo le cantaba muchas canciones, entre ellas esta que canta que “los enamorados son cuerpos sagrados”, que “los enamorados se miran de frente, caminan despacio; se besan de lado, ocupan el mundo, se prestan el alma, los enamorados….”

El día anterior al fallecimiento de Teresa, Jairo brindó una video entrevista al portal Infobaeen el que se le preguntó justamente sobre las canciones que le cantaba en la enfermedad.

“No es la última que le canté, pero es una que yo sé que le gusta mucho. Tiene cierto aire francés en la música, yo creo que por eso le gusta. Porque para ella, la época en la que vivió en Francia fue la más feliz porque era la crianza de los chicos”. Y con guitarra en mano, en un teatro vacío, la interpretó. Al día siguiente, Teresa falleció.

Los enamorados

“Los enamorados” da nombre además al disco lanzado por Jairo en 2009, con canciones compuestas con Salzano, todas fiel a la temática, algunas con clara referencia a su propia vida, como Marido y Mujer, en la que canta: “Voy con la viola como un soldado; con tu retrato a todos lados. Mañana actúo en Olavarría; seguro canto el Ave María”.

En incluso una dedicada a otra pareja a la que en numerosas ocasiones Jairo le canta, la de María y José. En este disco, con Carpintería José, un tributo a San José esposo en el que se pone de manifiesto lo que las estampas no reflejan, “que el esposo de María era capaz de llorar”. Y que, claro está, “nadie puede imaginar lo hermosa que era María”.

Carpintería José



Carpintería José bien podría haber integrado el álbum editado en 1997 por Jairo titulado “Estampitas”, en el que se recoge parte del repertorio con letra religiosa que a lo largo de su extensa trayectoria, también de cinco décadas, dedicó a la Fe. Jairo es conocido por su interpretación del Ave María, aunque también ha dado voz a la Misa Criolla, a Virgen India, y a numerosas versiones cantadas tanto en peñas de lo profundo de la Argentina como en templos de todas las ciudades.

Ave María

Los peregrinos



Reseñar la prolífica carrera de Jairo podría llevar a evocar interminables listas conciertos en todas partes del mundo, en grandes estadios, pero también humildes y cálidas peñas. Sus colaboraciones son igualmente impactantes, desde Piazzolla a Mercedes Sosa.

Sus interpretaciones popularizaron versos que son parte del ADN latinoamericano. Pero en esa increíble trayectoria hubo detrás un matrimonio de 50 años, del cual han nacido cuatro hijos, y al que Jairo le ha cantado como esposo enamorado: “No me dejes nunca, no me dejes solo, no me dejes. Teneme apretado, decime amor mío. Decílo de nuevo, te quiero, te quiero”.