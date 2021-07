El único libro de la Biblia que no menciona a Dios

En el libro de Ester, Dios no se encuentra en ninguna parte. ¿Cómo llegó este libro a la Biblia?

Leer la Biblia (y comprenderla adecuadamente, tanto como sea posible) a menudo resulta ser una tarea difícil. Requiere paciencia y entrenamiento. Exige atención a los detalles, algún conocimiento general de los contextos en los que se escribieron estos textos y la humildad intelectual para admitir que la mayoría de las veces lo estas leyendo mal.

Pero quizás, ante todo, la Biblia debe leerse con un espíritu aventurero, dispuesto a lidiar con sus muchas «excentricidades».

Decir que la Biblia está llena de rarezas es quedarse corto. Decir que es un libro desafiante es correcto e incorrecto al mismo tiempo. Para empezar, la Biblia no es un libro, sino un conjunto de varios libros separados, la mayoría (si no todos) de ellos hechos a partir del entretejido de fuentes diferentes, a veces abiertamente contradictorias. También es el subproducto del minucioso y minucioso trabajo de generaciones y generaciones de escritores, compiladores y editores. Es una colección de textos escritos, editados y codificados durante milenios.

No es de extrañar entonces que no haya una sola Biblia

Y esto no quiere decir lo obvio, es decir, que hay una miríada de traducciones diferentes, algunas mejores que otras. Hay Biblias literalmente diferentes. Los judíos tienen una, los cristianos protestantes tienen otra y los cristianos ortodoxos y los católicos romanos tienen otro más, el más grande de todos, que comprende 73 libros en total. El canon luterano, en cambio, incluye 66 libros. Claro, todas estas Biblias están íntimamente relacionadas entre sí y, a menudo, se superponen. Pero no son lo mismo.

El proceso de decidir qué textos entran en la Biblia y cuáles no se llama «canon», un término aparentemente derivado de los bastones con los que se fabricaban las varas de medir en la antigüedad, que pasó al uso cristiano para significar «norma» o «regla».

El canon judío, reunido a lo largo de los siglos, a menudo se conoce como «Tanakh». La palabra es un acrónimo formado por las primeras letras de cada una de las tres colecciones principales incluidas en ella: «T» para la Torá (los primeros cinco libros), «N» para Nevi’im (que significa «profetas» e incluye no sólo los libros con los nombres de los profetas como títulos, pero también los libros históricos de Josué, Jueces, Samuel y Reyes), y «K» para Kethuvim (que significa «escritos», que incluye más o menos todo lo demás).

Pero las Biblias cristianas ponen los libros en un orden diferente. Mientras que el Tanaj comienza con Génesis y termina con el Libro de Ester, los cristianos reorganizaron el canon, priorizando su comprensión de esos libros como se ve a través de la luz de Jesús: en lugar de terminar con Kethuvim, la parte de la Biblia cristiana comúnmente conocida como el “Antiguo Testamento” termina con los Nevi’im, los libros proféticos.

Esto, para resaltar el hecho de que Jesús, quien enseñó “la ley y los profetas” fue el cumplimiento de ambos, una decisión editorial que tiene perfecto sentido para los cristianos.

Pero, ¿por qué los editores hebreos de la Biblia decidirían terminar su canon con un libro (particularmente violento) que no menciona a Dios en absoluto? ¿Por qué la Biblia hebrea comienza con un libro en el que Dios es omnipresente (el libro del Génesis) y termina en uno en el que no se encuentra en ninguna parte (Ester)? En realidad, ¿cómo llegó este libro a la Biblia? Algunas fuentes antiguas sugieren que el libro se coló en el canon. De hecho, su inclusión en él fue un tema de debate durante los primeros siglos del cristianismo.

Pero algunos autores dicen que Dios no está necesariamente ausente. Simplemente se está «escondiendo» en el texto.

El libro de Ester es testigo de lo difícil que era ser judío bajo un poder extranjero. En pocas palabras, el libro cuenta la historia de Ester, una mujer hebrea en Persia que eventualmente se convierte en reina y previene un genocidio contra su pueblo, al revertir una matanza originalmente dirigida contra ellos. Los eruditos coinciden en que el libro no es histórico: es una construcción ficticia destinada a explicar los orígenes de un festival hebreo, Purim. Pero Esther también se trata de otra cosa.

Claro, el hecho de que una historia bíblica nunca mencione a Dios es realmente sorprendente.

Como explica Kristin Swenson en A Most Peculiar Book: The Inherent Strangeness of the Bible, “fue lo suficientemente preocupante para los judíos de habla griega del primer siglo que agregaron episodios y oraciones que reforzarían el nivel de piedad entre sus personajes principales y también hacer explícito que Dios estuvo involucrado todo el tiempo. Estas adiciones griegas se incluyen en las biblias católica romana y ortodoxa. En las biblias cristianas protestantes, aparecen solo como parte de los apócrifos «.

De hecho, si revisa la Versión Católica Estándar Revisada de la Biblia, encontrará que el libro de Ester tiene una numeración bastante extraña: el capítulo 16, por ejemplo, se incluye entre los capítulos 8 y 9.

Además, el libro comienza con los capítulos 11 y 12, y solo entonces se reanuda el capítulo 1. Estos capítulos intercalados corresponden a estas “piadosas adiciones” que ya estaban incluidas en la Septuaginta. Al compilar la Vulgata latina, Gerónimo señaló que estos seis capítulos no eran parte del texto hebreo original. Los agregó al final del libro. Solo ediciones mucho posteriores de la Vulgata (en realidad, la Nova Vulgata revisada de 1969) las incorporaron directamente a la narrativa.

Así que antes de que se incluyesen estas piadosas adiciones, el libro no mencionaba a Dios en absoluto.

En su Introducción al Antiguo Testamento (Biblia hebrea), la destacada erudita Christine Hayes compara el libro de Ester con otros escritos apocalípticos, el Libro de Daniel en particular. Ambos libros cuentan la historia de una amenaza existencial radical para el pueblo judío: la amenaza de otro genocidio. Daniel ordena a la gente que espere fielmente a que Dios resuelva la crisis. En Ester, el peligro se afronta por completo mediante la acción humana. ¿Pero es ese el caso realmente?

Mirar el hebreo original podría arrojar algo de luz sobre esta aparente ausencia. La tradición rabínica explica que el Tetragrámaton, «YHWH», está realmente presente aunque en forma oculta en diferentes acrósticos complejos que se encuentran en el texto hebreo original: ya sea la inicial o la última letra de cuatro palabras consecutivas, ya sea hacia adelante o hacia atrás, comprendería el Nombre del Señor, YHWH; de hecho, estas letras se distinguieron en al menos tres antiguos manuscritos hebreos en rojo.

El libro, entonces, mostraría que Dios siempre está liderando el curso de la historia incluso (o especialmente) cuando no parece que nos demos cuenta de que ese es el caso. En resumen, Ester debe ser leída como un testimonio de fe duradera, de acción humana audaz que en última instancia es inspirada y dirigida por un Dios que está tan íntimamente involucrado con el ser humano, que debemos prestar atención a detalles aparentemente irrelevantes para realmente fíjense en Él.