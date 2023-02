Curiosidades de la Biblia: ¿Quién fue Cefas?

Una explicación del escritor Claudio de Castro que aporta luces sobre las divisiones en la Iglesia

De pronto aparece en la Biblia el nombre de Cefas. Y se relaciona con dos incidentes importantes en los inicios de nuestra Iglesia.

Esta mañana leía la Biblia y encontré ese nombre. ¿Lo habías escuchado antes? Me llamó la atención y por eso decidí investigar un poco. ¿A quién se refieren cuando mencionan a Cefas?

Te haré una pregunta antes de continuar. ¿Consideras que hay divisiones en la Iglesia?

A mí me parece que son evidentes. No podemos negarlo, ni mirar hacia otro lado. Hay divisiones y diferencias en la Iglesia. Basta nombrar el sínodo alemán o navegar por las redes sociales.

El papa Francisco está preocupado por esto y es natural. Jesús desde el principio oraba a su Padre para que todos fuésemos UNO con los mismos sentimientos y actitudes.

«No podemos considerar las divisiones en la Iglesia como un fenómeno natural«, ha dicho el Papa.

¿Qué tienen que ver esas diferencias en la Iglesia católica con esa persona a la que reiteradamente llaman Cefas en las Sagradas Escrituras? Ya lo veremos, paciencia…

Algunas diferencias

La verdad es que siempre han existido algunas divisiones y diferencias. Incluso desde los tiempos de los apóstoles y aun así la Iglesia ha perdurado y prevalecido.

Con la luz y presencia del Espíritu Santo han quedado atrás las diferencias originales, encontrando todos un solo camino, el de Jesús quien nos dijo: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida». (Juan 14, 6)

Estas discusiones en el seno de la Iglesia las vemos en Gálatas 2, 9-14 y lo narra el mismo san Pablo. Es muy interesante la narración, lee despacio:

«Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Estos hombres, que son considerados pilares de la Iglesia, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión: Nosotros nos dirigiríamos a los paganos y ellos a los judíos… Tiempo después, cuando Cefas vino a Antioquía, le enfrenté en circunstancias en que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío; pero después de que llegaron estos empezó a alejarse, y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Los demás de raza judía lo siguieron en este doble juego, y hasta Bernabé se dejó arrastrar en esta falsedad. Cuando advertí que no andaban derecho según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos: «Si tú, que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos, ¿por qué ahora impones a esos pueblos el modo de vivir de los judíos?».

Pero, ¿quién es Cefas?

¿Te diste cuenta que san Pablo menciona repetidas veces a un Cefas? ¿Sabes quién es?

Yo, la verdad, no dejo de maravillarme por todo lo que estoy aprendiendo con la lectura de las Sagradas Escrituras. Por eso no me canso de invitar a los católicos: lean la Biblia. Es fascinante lo que aprendes.

Descubramos ahora quién es Cefas.

¿Tienes a mano tu Biblia? Ábrela en Juan 1, 42:

«Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías» – que quiere decir, Cristo. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: « Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas» – que quiere decir, «Piedra».»

Ahora lo sabes: Cefas es el nombre que Jesús le dio a san Pedro y significa «Piedra».

Si profundizas descubrirás que Cefas es un nombre dicho en arameo, el idioma cotidiano de Jesús. Según nos dicen los estudiosos, «su significado etimológico es «Roca en arameo«.

No lo sabía. ¡Es maravilloso! Me encantó conocerlo, por eso lo comparto contigo.

Amable lector… ¿Has encontrado otras curiosidades bíblicas?

¡Dios te bendiga!