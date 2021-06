Perdonamos al asesino de nuestros hijos, rezamos por él

Sydney, domingo en la tarde. Era un caluroso primero de febrero de 2020 cuando un joven completamente borracho y bajo el efecto de la cocaína y otras drogas se estrella a toda velocidad con su furgoneta en una acera donde algunos niños, de 13 años para abajo, caminan para ir a comprar un helado.

Se trata de Samuel Davidson, el hombre, entonces con veintinueve años, que atropelló a siete niños, matando a cuatro en el acto e hiriendo a los otros tres, uno de los cuales con daños cerebrales permanentes.

Samuel sale ileso.

Hace unos días la sentencia le impuso una pena de 21 años de prisión; en 2041 podrá disfrutar de la libertad condicional. Ni siquiera una sentencia de 100 años podría devolvernos a nuestros hijos, dice Danny, el padre.

Pero no es para confesar una sed de venganza insatisfecha; es la verdad del corazón de un padre desgarrado. Quién dice la verdad y la dirá hasta las últimas consecuencias.

Los niños fallecidos eran tres hermanos y una prima. Dos familias que quedaron destrozadas por el dolor; estaban juntas, en ese caluroso día de verano, para festejar un cumpleaños. Los padres de los tres hermanos que fueron atropellados junto a su prima son una pareja católica de origen libanés.

Danny y Leila Abdallah recuerdan el shock absoluto que sintieron esa tarde cuando recibieron la llamada que les anunciaba la tragedia; cuando llegaron al hospital, 4 sacerdotes se les acercaron para decirles que sus hijos y sobrina habían muerto. Acababan de dar permiso a tres de sus seis hijos para salir a comprar helados. El camino era corto y por la acera.

Un permiso razonable que se basa en la confianza igualmente razonable de que quienes viajan por la calle con vehículos de motor respetarán las reglas y que es bueno dejar cierta autonomía a los hijos a medida que crecen. Los padres lo hacemos, con una amplia sonrisa en el rostro para poder tapar ese velo de miedo que siempre llevamos encima: sabemos que sus vidas son valiosas y están expuestas a peligros. Sin embargo, tienes que hacerlo, eso bueno que sea así.

Pero la de Antony, 13 años, Angelina, 12 años y Sienna Abdallah, 9 años junto a su prima, Veronique Sakr de 11 años se cruzaron con la vida del joven Samuel; una vida mal gastada, capaz de llevarse a los demás sin otro motivo que el autodescuido, el abandono a sustancias capaces de alterar el sentido de la realidad y la percepción del peligro. Sin embargo, una vida a su vez digna de la redención de Cristo.

El dolor y el no aceptar la pérdida cayeron sobre estos padres, pero Danny y Leila son cristianos y saben que cada cosa, en Cristo, asume un sentido, por muy misterioso que sea. Se prepararon de alguna manera para una prueba muy grande, siempre han sabido que sin la fe de Cristo nada resistiría el impacto de la vida.

En una entrevista a EWTN recogida por CNA , esta pareja recuerda que todo en su vida, incluso cuando se conocieron, giraba alrededor de la fe. Desde el principio, se sintieron atraídos por la fe del otro. «La primera pregunta que Danny me hizo fue: ‘¿Rezas?’ Y esa fue la señal por parte de Dios», dice Leila.

Del mismo modo, Danny asegura que la fe de Leila era muy importante para él. «Siempre digo que la decisión más importante que tomas en tu vida es casarte, y se que una mujer que ama y teme a Dios estará contigo en los momentos más oscuros», dijo.

Esta fe les permitió lograr algo humanamente inaceptable pero que en cambio es la única forma verdadera de liberad: perdonaron a Samuel y rezan por él.

Más tarde descubrieron más detalles sobre esa gran tragedia. Fue entonces cuando se enteraron de que un joven de 30 años bajo los efectos del alcohol, la cocaína y otras drogas había perdido el control de su automóvil, chocó contra la acera a gran velocidad y atropelló a los niños. Al llegar al hospital, cuatro sacerdotes fueron a encontrarse con Danny y Leila y les dieron la noticia: Antony (13), Angelina (12), Sienna (9) y su sobrina Veronique (11), no sobrevivieron. En ese momento «yo estaba gritando, diciendo ‘no, no, no están muertos’”, explica Leila.

Il Timone