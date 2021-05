¿Hollywood y santidad, incompatibles? Brenda García nos responde…

No, no lo es y esto lo sabe muy bien nuestra querida invitada, quien es actriz, doble de acción en Hollywood y oradora profesional.

En exclusiva, para nuestros amigos de Aleteia Español, Brenda, hoy nos abre su corazón y nos comparte un poco de lo que ha sido la historia de su vida. Nos habló de algunos quiebres importantes en su vida y lo que le enseñaron, así como los retos más difíciles a los que se ha enfrentado en este mundo tan secularizado (y en Hollywood) y cómo logra mantenerse firme en su fe, siempre llevando una palabra esperanzadora.

– Queridísima Brenda: muchísimas gracias por regalarnos esta entrevista y por compartir con los lectores de Aleteia Español un poco de ti y de tu corazón.

“¡Nuevamente, infinitas gracias de nuevo por esta gran invitación! Ha sido un gran placer poder participar de tal manera”.

– Cuéntanos un poco de ti. ¿Algo que recuerdes de tu niñez que te haya marcado y quiénes son las personas que más han influenciado tu vida?

Por la gracias de Dios, yo sé que el Señor me regaló el Don de sentir su presencia desde muy pequeña. El amor que yo he tenido para Él comenzó en mi infancia y no ha parado de crecer. Por esa razón, yo sé que mi niñez fue muy especial.

Mi abuela materna fue una maravillosa inspiración en mi vida. Aunque solo la conocí seis años ese corto tiempo me bastó para que su ejemplo me enseñara a amar a Dios y a rezar el rosario. Además, la santidad y el gozo con los que vivía llenaron mi niñez de felicidad y esperanza. De niña yo pensaba: «Wow! Yo quiero ir al cielo para poderla ver otra vez».

– ¿Algún punto de quiebre importante en tu vida que nos quisieras compartir y qué te enseñó?

Desde pequeña siempre tuve en mí el deseo de amar y de servir a mi prójimo. Sin embargo, hace más de 5 años que estuve en un noviazgo pensaba que el amor perfecto se encontraba en otra persona.

Fue cuando nos separamos que supe que el único amor (perfecto) que llena nuestros corazones viene solamente de Dios. El amor de Él es infinito y nos lleva al cielo. Si recibimos y aceptamos esta verdad todo cambia para nuestra bien.

Desde entonces es que no he parado de perseguir al Amor de los amores, al Rey de reyes. ¡No me arrepiento por nada!

Cuando pasé por esa separación me sentí deprimida y sin ganas de hacer nada por los demás. Fue entonces que me di cuenta de que el servicio a otros es el camino a la felicidad, a Dios.

Es el dar la vida por los demás donde verdaderamente nos encontraremos en paz y en gozo. ¡Gloria a Dios por darnos tanta luz en medio de nuestras dificultades!

@OfficialBrendaGarcia

– ¿Cómo es un día “normal de tu vida”?

A diario comienzo y termino mi día con oración acción de gracias. Cuando me despierto, hago mis breve oraciones de la mañana (Laudes) y llego a la iglesia para empezar misa (usualmente) a las 6:30 a.m. Luego, me quedo en la capilla ante El Santísimo, por lo menos por una hora; a veces hasta tres, dependiendo de mi agenda.

Después gimnasio y a desayunar. Cuando terminó mi rutina de la mañana ya estoy lista para hacer todo lo demás: mi trabajo, tareas, etc. Finalmente, llegada la noche y antes de dormir, mi familia y yo rezamos el rosario.

– ¿Qué es para ti ser “Positive Influencer”?

Para mí es algo necesario. El Señor me ha regalado esta plataforma como actriz, como doble de acción en Hollywood y Oradora.

Por lo tanto, si voy a estar presentándome en la tele; si voy a salir en películas o a participar en cualquier medio de comunicación lo que más deseo es que las cosas que yo diga no solamente sean “Positivas”, sino llenas de la Verdad del amor de Dios; siempre dichas con caridad y claridad.

– ¿Cómo evangelizadora católica, cuál ha sido uno de los retos más difíciles al que te has enfrentado en este mundo tan secularizado (y en Hollywood) y cómo logras mantenerte firme en tu Fe, siempre llevando una palabra esperanzadora?

El reto más difícil es la sensibilidad hacia otras personas. Hay que saber cuándo otros están dispuestos para escuchar las buenas nuevas. Es importantísimo saber cuándo compartirlas de una forma que salga natural, en medio de una plática.

Y es aún más importante vivir estas verdades con el ejemplo; con gozo, paz, tranquilidad. Hay que estar atentos a las inspiraciones del Espíritu Santo para nunca perder la oportunidad de compartir el amor de Dios en el tiempo y en la forma en que Él nos ha invitado a hacerlo.

Para esto el discernimiento es muy importante. Además, gracias a mi comunidad local de «Opus Dei» he podido tener el apoyo y las oraciones necesarias para seguir en esta lucha para nuestro Dios Todopoderoso.

– Platícanos de tu carrera profesional como artista para Dios en Hollywood.

Por la gracia de Dios y para su Gloria soy actriz y doble de riesgo en Hollywood y también Oradora profesional. He participado en varias películas como: Marvel ‘s Ant Man & The Wasp, Bird Box, D.C. Comics «The Suicide Squad,» Transformers. También en muchas series de televisión, comerciales, juegos de video, etc. ¡Bendito sea mi Señor!

Como Artista para Dios, en el 2022 tendré un proyecto especial: guiaré mi primera Peregrinación a Tierra Santa.

¡Me encantaría que todos me acompañen! Esto me emociona muchísimo porque este viaje, además de divertido será inspirador y una gran oportunidad para tener encuentro personal profundo con Dios. ¡Y cómo no si visitaremos vamos a estar en su patria!