El encuentro con Dios de un psicólogo best-seller

Es uno de los pensadores más influyentes de la actualidad. Tras el éxito mundial de su libro 12 reglas para vivir (más de cinco millones de ejemplares vendidos), el psicólogo y profesor canadiense publica Más allá del orden. 12 nuevas reglas para vivir.

Un ensayo que plantea la dicotomía entre el caos y el exceso de orden, entre la incertidumbre que genera un mundo en constante transformación y los peligros del exceso de orden y control.

No se podría comprender esta obra sin conocer su mayor crisis personal, «de sufrimiento extremo» según sus palabras, y el papel que ha tenido Cristo (y su ejemplo en la Cruz) para salir del abismo tras «pasar tan cerca de la muerte».

Como un coche de carreras, de cero a cien. En 2016 pasó del anonimato de un profesor universitario en Canadá a ser el pensador de referencia contra las ideologías globalistas. Su exitoso libro aumentó su popularidad a nivel planetario, pero también el odio hacia él de muchas personas.

Ese ‘acelerón’ en su vida trajo consecuencias: una gran ansiedad, insomnio, ataques. Le recetaron benzodiacepina. Mientras, a su mujer le detectaron un cáncer de riñón letal y a su hija la tuvieron que operar de un problema grave de movilidad. Dejó la medicación, lo que le provocó un síndrome de abstinencia grave.

Pasó de un hospital a otro hasta que finalmente ingresó en una clínica especializada en Moscú donde llegaron a inducirle el coma durante nueve días. Sus detractores celebraban su desdicha.

Él lo define en su libro como «un viaje al infierno». Como colofón, contrajo Covid.19. Él, en sus peores momentos, siguió trabajando en su nueva obra.

Su dolorosa situación, su sufrimiento prolongado, fue el escenario donde Peterson se encontró con Cristo. Pero lo hizo desde una visión muy enraizada a su pensamiento. Él mismo lo relata en una entrevista que ha colgado en su canal de Youtube.

Confiesa que cree en Jesús como realidad, no como un mito, y se muestra sorprendido por haber descubierto la fe, aunque no la comprenda. Emocionado, brotando alguna lágrima, recuerda cómo ha visto a Cristo en su vida:

«Porque yo he visto… En ocasiones el mundo objetivo y el mundo de la narrativa se tocan, y esa unión, esa sincronía, la he visto muchas veces en mi propia vida y creo que es innegable… y en principio, el máximo ejemplo de ello se supone que ha sido Cristo. Es algo que me parece extrañamente verosímil, pero no sé qué hacer si ello es verdad, en parte porque es demasiado terrible una realidad en la que creer completamente. Ni siquiera sé que te pasaría si lo creyeras plenamente».