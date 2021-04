¿Qué hago si me tratan mal por ser católico?

Al final el Amor vencerá, no temas defender tu fe, siempre usando palabras de misericordia y la verdad

«Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecuciones” II Timoteo 3, 12

La vida nunca ha sido sencilla. Los católicos seguimos a un hombre excepcional, que era el Hijo de Dios y aun así sufrió incomprensiones, fue injuriado, amenazado, golpeado, llevado a un juicio injusto y murió en una cruz, con dolores atroces. No esperes ser tratado mejor.

Jesús te lo advirtió:

«Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije: el servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo, pues, acogerían la de ustedes?” Juan 15, 18-20

Tiempos difíciles

Vivimos tiempos difíciles, sobre todo con esta pandemia que ha golpeado al mundo.

Si incursionas en las redes sociales podrás notar que en algunos lugares se percibe como un odio, un ataque a nuestra santa religión.

En algunos países, se queman iglesias, señalan a los católicos y promueven leyes contra la vida.

Suelo entrar a esos sitios para defender mi fe y aclararles lo que es y debe ser un católico, lo que nos motiva y lo que debemos hacer y vivir, por el llamado de Jesús:

“Amar a todos, perdonar, y recordar siempre que TODOS somos hijos de Dios, por tanto, estamos llamados a una maravillosa eternidad”.

Feliz de ser católico

Corinne SIMON/CIRIC

A veces me preguntan: “¿Eres católico?”. Como si fuese algo malo o un motivo para avergonzarnos y quedarnos callados.

Pienso que tal vez algún católico les hizo daño, o no conocen nuestra fe, por eso la critican. No pueden amar lo que no conocen y les respondo siempre:

“Me siento Feliz de ser católico. Me esfuerzo por seguir los pasos de Jesús. Por ello estoy llamado a amar, perdonar y ser misericordioso en mis pensamientos, mis actos y mis palabras, con todos”.

Cuando empiezan a mencionar algunos graves pecados cometidos en nuestra Iglesia, les respondo:

“Es injusto señalar un bosque sano y maravilloso, por un árbol que cae”.

El amor vencerá

Evdokimov Maxim | Shutterstock

Hay días en que recuerdo las palabras de san Francisco Asís:

“El Amor no es amado”.

Aun así, me consuela saber que al final el Amor vencerá. No temas defender tu fe, siempre usando palabras de misericordia y la verdad.

Cuando te traten mal por ser católico, perdona, reza por esa persona y su conversión.

Haz que puedan identificarte por tu alegría, por el gozo de tu fe y ten presente esta maravillosa promesa que es para ti y que te dice lo que debes hacer cuando te traten mal por ser católico:

“Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros». Mateo 5

