Una preciosa oración para acoger a Dios en tu interior

"Padre, por favor, acógeme cámbiame, transfórmame libérame de mis miedos de mis ataduras de mi cárcel líbrame de todo mal..."

Dios está en tu interior. Detente para experimentarlo. Cierra los ojos. Puedes hablarle, darle gracias y alabarle con esta preciosa oración:

Padre bueno, que haces maravillas:

Tú eres Misericordia

Tú eres Bondad

Padre todopoderoso

Tú que nos haces hijos tuyos

derrama aquí tu Amor

derrama en mí tu Amor

Tú me dices:

Ven

no tengas miedo

yo te hice para mí

yo te hice para ser amada yo te hice para ser amado

toda completa entera todo completo entero

sin mancha

ven a mi corazón.



Padre, por favor,

acógeme

cámbiame, transfórmame

libérame de mis miedos

de mis ataduras

de mi cárcel

líbrame de todo mal.

Padre:

yo te ofrezco el Cuerpo, el Alma, la Sangre y la Divinidad

de Jesús vivo, en su pasión

libérame del pecado y de la muerte

perdóname, Padre.

No quiero ser más esclavo/a

No quiero estar nunca más preso/a

Tú me has hecho para la Vida

para VIVIR, LIBRE, contigo

porque soy

tu hija amada tu hijo amado

soy tuya soy tuyo

tu favorita tu favorito

Haz tu voluntad en mí

yo no puedo nada, no controlo nada

solo quiero estar CONTIGO

solo contigo

siempre contigo, todo contigo

solo para ti.

Tú me dices:

Te estoy llamando a ti tú sabes ya quién soy no lo puedes negar ven y adéntrate más, más ven y adéntrate más, más adéntrate en mi Corazón.

Padre mío:

quiero adentrarme

quiero darte todo, entregártelo todo

que lo inundes todo dentro de mí

con tu Gracia

que vives Tú en mí y yo en Ti

derrama poderosamente tu Espíritu de Amor

sobre mi cuerpo, sobre mi alma

sobre mi historia

adentro, más adentro

tócame lo que nunca han tocado

lo que nadie ha querido

lo que estaba perdido

dame un corazón nuevo

capaz de hacer tu Voluntad.

Gracias Padre

te lo pido todo en el nombre de Jesús, por su Sangre Preciosa

porque por sus llagas hemos sido sanados

te lo ruego de la mano de mi Madre Santísima, María

por la fe de nuestra Santa Madre Iglesia

Gracias Padre

GRACIAS

Una persona liberada

Esta oración la reza Baita, la protagonista de un libro realmente emocionante que puedes leer gratuitamente aquí. Pero atención, no es una novela cualquiera, es una historia real de una persona en el corredor de la muerte que de una manera extraordinaria recupera la libertad.

Su lectura es de una intensidad creciente hasta el final, cuando entras tú como lector en la trama y descubres algo realmente impactante.

¿Te atreves?



Te puede interesar:

10 indicaciones infalibles para mejorar tu relación con Dios