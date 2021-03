Brochero por Castellani: Dos cristianos elocuentes

A 40 años del fallecimiento del Padre Castellani, en la Fiesta del Santo Cura Brochero. Dos cristianos sin igual

Son dos de los cristianos más elocuentes que hayan nacido en suelo argentino. José Gabriel del Rosario Brochero falleció en 1914. Por ese entonces, Leonardo Castellani tenía 15 años. La fiesta del Santo Cura Brochero se celebra el 16 de marzo. El aniversario del fallecimiento del padre Castellani el 15.

Brochero nació y murió en Córdoba: es Córdoba. Castellani se crió en Santa Fe, donde fue al colegio de la Inmaculada Concepción, que tiempo después tendría de profesor a Jorge Bergoglio, otro cristiano de estas tierras rápido y creativo usuario de la lengua, que providencialmente llevó a esa casa de estudios de visita a Jorge Luis Borges, acaso el oriundo de estas tierras que más huella ha dejado en el mundo de la lengua.

Pero ya en 1918, el aspirante a Jesuita Castellani continuaría sus estudios en las tierras brocherianas, y luego en Roma, donde completaría su formación en Teología y Filosofía con calificaciones que lo perfilaban como un notable intelectual.

Obra poco conocida

Quizá sea su condición sacerdotal la que haga que la obra de Castellani no sea tan reconocida y recordada, pero baste evocar que cuando Jorge Rafael Video citó a la Casa Rosada a tres ilustres hombres de letras convocó a Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, y Leonardo Castellani.

Se sumó también Horacio Esteban Ratti, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Se dice que durante el almuerzo, que casi todos rehusaron comentar, y habría sido convocado en un intento de propaganda de la junta militar, Castellani fue el más audaz y hasta arriesgó su propia vida al pedir por Haroldo Conti, escritor desaparecido en la dictadura.

Castellani se definía como “un loco que en todos sus días nunca ha hecho una cosa prudente. Nunca ha calculado el costo ni contado lo que otra cosechaba el fruto de su ingente siembra contento con desparramar la semilla”.

Evangelizador con la palabra

Cuentista, novelista, ensayista, periodista, siempre apasionado por su patria. Y, por supuesto, evangelizador con la palabra y promotor de la santidad. En la edición noviembre-diciembre de 1964 de la revista Dinámica Social, a 50 años del nacimiento de Brochero, como rescata del recuerdo el Instituto Eremita Urbanus, proféticamente Castellani habla en el artículo de tres santos que reconocía de su patria: el Cura Brochero, Mama Antula, y Fray Mamerto Esquiú.

El primero, cuya festividad se celebra el 16 de marzo, ya es santo, el primero nacido y fallecido en la Argentina. Mama Antula ya es beata. Y la beatificación de Esquiú estaba programada para este año, aunque la pandemia la postergó.







Te puede interesar:

Beatificada Mama Antula, “asidua misionera” en el servicio del Evangelio











Te puede interesar:

Mamerto Esquiú: Sus valiosas ideas para este tiempo





De la biografía de Brochero, al que citaba y evocaba, Castellani rescataba en ese artículo:

“Ordenado sacerdote, fue mandado de cura a San Alberto más allá de Pampa de Achala – cordillera de 2.000 metros que había que trasponer a mula -. Allí emprendió la construcción de la Iglesia, fue desairado por el vecindario, y se puso él mismo de albañil y maestro de obra. Allí se quebró una pierna al bajar una cuesta trayendo una viga a cinchas.

“Lo mismo hizo después en el Tránsito – Iglesia y Casa de Ejercicios – pueblo de su curato que se volvió su centro de operaciones y hoy lleva su nombre. Cuando los indolentes criollos vieron alzarse las paredes por milagro, se desperezaron, y empezaron a ayudar a porfía a cambio de caña y yerba; y es fama que hasta abogados, médicos, sacerdotes y legisladores que venían de visita, contagiados echaban una manito; y que mujeres serranas con sus guaguas a cuestas traían cal viva a pie y en árganas de las canteras de Panaholma.

“El caso es que los edificios de ‘El Tránsito’ calculados por los ingenieros de Juárez Celman (gobernador y luego presidente de la Nación) en 400.000 pesos los hizo Don Gabriel con 52.000…”

En otra ocasión Castellani sumó a esa lista de grandes santos argentinos a Ceferino Namuncurá, hoy beato. Aunque juzgó equivocadamente en ese momento “no serán nunca canonizados porque no tienen plata y una canonización pide plata”.







Te puede interesar:

Miles de peregrinos en la Patagonia para celebrar al beato Ceferino Namuncurá





Un ejemplo de su pluma

Castellani recordaba que Brochero invitaba a contar cuentos para predicar. Para dar cuenta de su talento, que no se limitaba a ningún género literario, compartimos aquí una payada, género poético musical en general improvisado, en el que le canta a la Virgen de Luján combinando en el relato historia, devoción y oración. Como el Cura Brochero, Castellani iluminaba -ilumina aún hoy- con sus relatos. Y por qué no, emociona…

Payada a la Virgen de Luján, R.P. Dr. Leonardo Castellani, SJ

Aquí me pongo a cantar

con cualquiera que se ponga

La mejor, la gran milonga que se habrá de perpetuar

entre La Pampa y el mar

y el que es mayor de los dos,

cielo estrellado de Dios

donde sus plantas están

canto a la flor de Luján

canto a la Madre de Dios.

Dios hizo el cielo y el rayo

hizo el sol, hizo la estreya,

hizo la Pampa sin güeya

hizo al toro y al caballo

hizo al hombre y aquí callo

porque fue su obra mejor,

pero mandinga traidor

conoció que era de barro

pecó el hombre, rompió un carro

y se le enojó el Creador.

Y lo echaron de la estancia

pa’ la tierra del infiel

a tragar miseria y hiel

él que nació en la abundancia

pero su misma ignorancia

le dio compasión al juez

pensó un momento y después

exclamó lleno de cencia:

se ha de cumplir mi sentencia

pero vuelta al revés.

La muerte que al hombre aterra

yo a mi mesmo me la aplico,

yo soy grande y me hago chico,

y siendo Dios me hago tierra,

yo he de vencer esta guerra

con las armas que me dan,

porque vencer de rufián

a Dios no es cosa que cuadre

y eligió para madre

a la Virgen de Luján.

Aquí hay misterios muy fieros

aquí hay un pozo muy hondo

yo m’ inorancia no escondo

ni me meto en agujeros

aquí hasta los más matreros

boleados se quedarán

y jamás entenderán

porque es de cencia infinita

Él eligió pa’ mamita

a la Virgen de Luján.

Miren qué humildá, que empeño

el del Hijo de Dios Padre

ir a elegir para madre

en un pago tan pequeño.

Él que es de este mundo el dueño

no se guía por las ropas,

podía ir a las Uropas

a elegir las potentadas

pudo sacar as de espadas

y robó cuatro de copas.

Y de que Dios la encontró

buena madre y cariñosa,

guapa, limpia, habilidosa

y su corazón probó

al tiempo que la dejó

quiso hacer algo que asombre

y le dijo: Por mi nombre

y estando en esta cruz triste

Madre de Dios buena fuiste

yo te hago madre del hombre.

Gaucho pampa donde irías

cuando no tuvieras madre

vos que sos duro de encuadre

y de pocas teologías

vos que te hallás estos días

guacho en la tierra que hiciste

te han quitao hasta el alpiste

para darte la istrución

te han quitao el corazón

y te dan un libro triste.

Reina del Plata, Señora

del pobre criollo olvidado,

techo que nos ha quedado

contra esta lluvia invasora,

estrellita pa’ la hora de la tormenta feroz

mira que se vuelve a vos

mi alma que no desconfía

porque si sos madre mía

sos también Madre de Dios.

Madre de Dios, madre mía

y no quiero saber más

haceme morir en paz

con Dios y con vos María,

al filo de mi agonía no recordés mis reveses

recordá, en vez, cuantas veces

y ya desde muy gauchito

yo te he rezado el bendito

la Salve y los cinco dieses.