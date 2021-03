Siete magníficos libros sobre san José

Novela, libro de espiritualidad, biografía, librito de oraciones... Escoge la lectura que mejor te encaja para este Año de San José.

En el Año de San José que ha convocado el Papa Francisco, podemos enfocar nuestras lecturas a conocer y tratar más al Santo Patriarca.

San José es un personaje del que los Evangelios no ponen ni una sola frase en su boca. Eso es algo que llama la atención a los que hemos nacido en la era de internet y las redes sociales: ¡de él no hay foto ni declaraciones! Y, sin embargo, es patrono de la Iglesia universal.

Así que quien quiera saber más acerca del Esposo de María y del hombre que hizo las veces de padre de Jesús en la tierra, cuenta con un puñado de obras excelentes. Son «siete magníficos», a los que se añade -no puede faltar- la carta apostólica«Patris corde», que ha escrito Francisco.

Aquí tienes la lista:

La sombra del Padre. Historia de José de Nazaret, de Jan Dobraczynski.

Palabra

«La sombra del Padre» es un clásico de la novela histórica. El libro se publicó por primera vez en español en 1984 y en la actualidad va por la 24ª edición. Nunca ha dejado de leerse y editarse en muchos idiomas.

Dobraczynski -escritor y periodista católico polaco- traza la biografía de san José profundizando en cómo sería Israel en el momento histórico en que vivió Jesús. Habla de las costumbres judías, de la presencia de los romanos invasores, de cómo eran entonces Belén, Nazaret o Jerusalén, y de personajes como Herodes, entre otros aspectos.

La novela está escrita en un lenguaje ágil, hace que crezca el interés por la figura de san José, y ayuda a comprender mejor el Evangelio y las referencias al Mesías en el Antiguo Testamento.







José, esposo de María, de Federico Suárez.

RIALP

El libro es un clásico contemporáneo de espiritualidad. Su autor es Federico Suárez, sacerdote que falleció en el año 2004. Era catedrático de Historia, lo que ayuda a que el libro tenga el objetivo de mover a la piedad y al mismo tiempo se sujete a los datos históricos que el autor pudo mostrar.

Tal como sugiere el título, Suárez orienta el texto sobre san José a la misión que este debía cumplir con respecto a la Virgen y a Jesús.

El libro sigue la cronología del relato evangélico, tiene un lenguaje cuidado y es de lectura fácil.

Orar con... san José. El hombre que enseñó a amar a Dios. Cristina González Alba.

edesclee.com

Se trata de un librito de oraciones estructurado para vivir la devoción de los Siete Domingos de San José. Se pueden seguir los Dolores y Gozos del santo, y en cada domingo se propone un párrafo en el que se explica de qué es patrono san José: de los seminarios, de la vida interior, de la Iglesia, de las familias, del amor humano, del trabajo y de la buena muerte.

Más allá de los Siete Domingos, es una lectura excelente para cualquier momento del año. Breve pero muy eficaz.

El manuscrito de Éfeso, de Miguel Ángel Velasco.

libroslibres

Es una novedad editorial de LibrosLibres. La novela acaba de salir al mercado y engancha una barbaridad. El «manuscrito» de Éfeso del que habla el título hace referencia a un supuesto documento que recoge un diálogo entre san Juan y la Virgen María, y que se encuentra tras un atentado terrorista islámico en el año 2034.

Se lee del tirón (son 125 páginas muy bien escritas) y, además, con el libro se aprenden muchas cosas sobre san José porque el autor, el periodista Miguel Ángel Velasco, se ha encargado de resumir en pocas páginas lo que nos han dejado otros autores cristianos, entre ellos santa Teresa de Jesús. Añade, para cerrar el volumen,… bueno, mejor no hacer spoiler, que por algo es una novela de intriga.

José, un carpintero de Judea. Breves reflexiones, del Papa Francisco.

PUBLICACIONES CLARETIANAS

Es el libro más sencillo y breve de esta selección. Solo tiene 52 páginas y su precio es muy asequible. El contenido es de primera: cinco reflexiones que elaboró el Papa Francisco cuando era el cardenal Bergoglio. Se emitieron en el canal de televisión de la archidiócesis de Buenos Aires a modo de catequesis sobre san José y nunca se habían editado en libro.

Es un diminuto libro para llevar en el bolsillo (como el de «Orar con… San José») y va ilustrado con unos preciosos grabados. La lectura de cada reflexión lleva 3 minutos, no más, a modo de chispa para encender la oración personal.

Diez cosas que el Papa Francisco quiere que sepas sobre san José, de Carlos Martínez Oliveras.

Publicaciones Claretianas

El título del libro habla por sí solo. Es también una obra de Publicaciones Claretianas con la que Carlos Martínez Oliveras, sacerdote, condensa diez temas sobre san José que el Papa Francisco ha destacado en su predicación. Son: la cordialidad, la paternidad, la ternura, la interioridad, la acogida, la valentía creativa, la custodia, la laboriosidad, la castidad y el testimonio.

El libro es muy breve: 70 páginas en total que se cierran con un Himno a san José escrito por José Blanco Vega.

Los silencios de san José, de Henri-Michel Gasnier.

Palabra

«And last, but not least…». Y por último, pero no menos importante, «Los silencios de San José». Es un clásico de espiritualidad muy recomendable. Ayuda a sumergirse en el Evangelio y a crecer en devoción a san José.

Destacar sus silencios ya es toda una declaración de intenciones para una civilización que crecemos entre ruido y gritos. Este libro nos habla de la vida de san José como modelo de lo que no se publicita y, sin embargo, es lo importante.

El volumen se publicó por primera vez en 1962 y sin duda es uno de los mejores libros de espiritualidad sobre el santo Patriarca.







