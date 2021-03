El “Ave María” de Piazzolla

Recordamos la bella pieza del compositor argentino a 100 años de su nacimiento

El 11 de marzo de 1921 –hace exactamente cien años– nacía en la ciudad costera argentina de Mar del Plata el compositor y bandoneonista Astor Piazzolla. Fue probablemente el mayor innovador del tango, lo cual le significó muchas críticas en un principio (los tangueros de la “vieja guardia” lo consideraban “el asesino del tango”), pero también un gran reconocimiento y valoración que fue creciendo con los años. Hoy por hoy, Piazzolla es, sin duda, uno de los más destacados compositores del siglo XX, no sólo en Argentina sino en el mundo entero.

Fue alumno de Bela Wilda, Terig Tucci, Alberto Ginastera y Nadia Boulanger, así como también bandoneonista y arreglista en la orquesta de Aníbal Troilo. Como curiosidad, en su infancia conoció casi casualmente a Carlos Gardel en Nueva York, donde Piazzolla pasó su infancia. El célebre cantor de tangos lo invitó a participar en la película “El día que me quieras” donde Astor de hecho aparece como un joven canillita (vendedor de diarios).

Piazzolla aprovechó para mostrarle a Gardel cómo tocaba el bandoneón, y a pesar de que éste le comentó que “tocás el tango como un gallego”, le anticipó que iba a llegar lejos y que, una vez que entendiera el tango, no iba a poder dejarlo nunca más. Años después, Gardel invitó a un adolescente Piazzolla a unirse a su gira por América, sueño que se vio frustrado por la negativa de los padres del joven. Gracias a Dios, dado que fue durante esa gira que el avión de Gardel se estrelló en Medellín en 1935 con el resultante fallecimiento de los tripulantes.

Adios Nonino, Libertango

Algunas de las piezas más destacadas del compositor son sus célebres "Adios Nonino", "Libertango", "Cuatro estaciones porteñas", "Oblivion", "Buenos Aires hora cero" (instumentales), "Balada para un loco", "Chiquilín de Bachín", "Balada para mi muerte" (canciones), "María de Buenos Aires" (operita), aunque es difícil hacer una reducida selección de su gran obra.







Ave María

En este caso hemos elegido una obra tal vez menos célebre, la denominada “Ave María”, que cuenta con algunas particularidades. Piazzolla no se dedicó a la música religiosa, y esta pieza tampoco pertenece a ese género en sentido estricto. La versión original de la partitura es para piano y oboe, y bajo el título de “Tanti Anni Prima” forma parte de la banda sonora que el argentino compusiera para la película “Enrico IV” (1984) de Marco Bellocchio, con Marcello Mastroianni y Claudia Cardinale, basada en la obra homónima de Pirandello.

La historia del regalo de Piazzolla

Cuenta la historia, sin embargo, que Piazzolla le regaló una versión con letra a la cantante Maria Ilva Biolcati. La intérprete italiana declaró: «Antes de morir (Piazzolla) me regaló una pieza y me dijo: cántala cuando sientas que es el momento». Hay versiones de la letra en latín (aparentemente en autoría de Roberto Bertozzi, ya que no se trata de la tradicional plegaria) y en italiano.

La letra en latín: “Ave Maria, amoris tui sitiens sum, Ave! Ave Maria, o aurea lux, Ave! Ave Maria, Ave! Ave Maria qua movetur vita ad me veni. Vitae afflatus, omnis anhelitus, Ave! Credo in te. Veni ad me. A te ar (aer) nascitur, puro pudore, Ima umilitate; tibi confido! Ave Maria, gentium mater.” (Ave María, estoy sediento de tu amor, Ave! Ave Maria, oh luz dorada. Ave! Ave María, de quien procede la vida, ven a mi. Soplo de vida, todo anhelo. Ave! Creo en ti. Ven a mí. Por ti nace el aire con puro pudor. Con la más profunda humildad en ti confío! Ave María, madre de todos los hombres.)

Letra de la versión italiana (que no es traducción de la versión latina): “Ave Maria, Madre nostra. Ognuno pensa solo a sé non c’è più pietà ci sentiamo soli. Ave Maria prego Te. Tu sai quanto dolore c’è, risveglia un po’ d’amore, di calore e la speranza che non c’è. Credo in Te. Vedi che non sappiamo più chi siamo ormai; tutti così confusi, noi figli Tuoi, uomini fragili. Madre Tu che puoi aiutaci.”

Apertura del Colón

En ocasión de su centenario, el 2021 se celebra el “Año Piazzolla”. Daniel Villaflor Piazzolla, nieto del compositor y presidente de la Fundación Astor Piazzolla, señaló que se están organizando varios eventos de homenaje en ocasión del “Año Piazzolla”, que desde luego dependerán de la situación sanitaria. El mismo Teatro Colón de Buenos Aires ha realizado estos días su apertura post-cuarentena con conciertos dedicados al compositor (ya se llevaron a cabo cinco conciertos de catorce programados para este mes de marzo). Toda la información al respecto está disponible en la plataforma digital http://www.piazzolla100official.com y en redes con @piazzolla100.