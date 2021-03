Qaraqosh se prepara para recibir al Papa Francisco

La gran ciudad católica siríaca en la llanura de Nínive se prepara para recibir al Papa Francisco, menos de cinco años después de su liberación

El último puesto de control para llegar a Qaraqosh se pasa sin problemas. En la carretera principal que atraviesa la ciudad cristiana, sigue habiendo canteras y escombros.

En medio de los automóviles en marcha, varios trabajadores están ocupados limpiando el asfalto de la calle principal; una máquina que emite abundantes vapores de diesel se acerca y traza las líneas de la carretera.

Un poco más lejos, luego de hacer slalom entre las decenas de camionetas de las fuerzas militares masivamente desplegadas – más de 500 hombres en la ciudad –, otro equipo se encarga de completar la calle que atravesará el pontífice argentino.

Aquí y allá, el hormigón fluye libremente para tapar los últimos agujeros. En una parte de la calzada aún fresca se colocan grandes trazados que, una vez retirados, dejan la calzada similar a una calle empedrada…

Aunque el suelo es el objeto de gran atención, el cielo no se queda fuera. Desde la entrada a Qaraqosh, en cada una de las farolas que se alinean hasta donde alcanza la vista, las banderas con los colores de Irak y el Vaticano ondean al viento.

Un destacamento de 200 voluntarios involucrados en los preparativos también cuelga grandes carteles que muestran al Papa Francisco sonriendo, y en los que se leen frases contundentes en inglés o árabe. «God’s forgiveness is stronger than any sin»: ​​la misericordia de Dios es más fuerte que cualquier pecado, dice uno de ellos, por ejemplo.

Unos pasos más entre el polvo, los ruidos de los motores y el olor a gasolina, y nos encontramos frente a la famosa catedral católica siríaca. Quemada por el ISIS, ha vuelto a recuperar su color.

El blanco inmaculado de su techo y los mármoles resplandecientes de sus columnas contrastan con el triste espectáculo que los primeros habitantes de Qaraqosh descubrieron a finales de 2016. «Hemos vivido la muerte y el regreso a la vida», resume el padre Francisco, joven sacerdote católico siríaco.

Recordando el horror

En el patio de la catedral, una impresionante procesión de soldados armados y con casco escolta al alcalde del pueblo, que acompaña a un funcionario. En el mismo lugar, hace siete años, los hombres de ISIS convirtieron este lugar sagrado en una galería de tiro. Las paredes, que se encuentran plagadas de agujeros de bala, ahora han sido restauradas.

Pero las autoridades religiosas quisieron dejar todo un tramo del claustro como estaba, para tener un recuerdo de la barbarie sufrida.

Este odio a los cristianos manifestado tan ardientemente por los islamistas, podrá tener el Papa Francisco la oportunidad de atestiguarlo. Justo antes de entrar en la catedral, debería poder tener tiempo para observar una serie de objetos religiosos profanados por el ISIS, como una estatua desfigurada de San José, una gran cruz desmembrada o incluso unos bajorrelieves destrozados.

Más tarde, en la iglesia, también podrá escuchar el escalofriante testimonio de una madre de familia, cuyo hijo murió el día en que todos los cristianos de la ciudad huyeron a principios de agosto de 2014.

30.000 a 40.000 personas

De los 50.000 residentes que abandonaron Qaraqosh apresuradamente, la mitad regresó. Aquí falta mucho trabajo y la animación de antaño hace que algunas personas sientan nostalgia. «Hay menos niños corriendo por las calles», dice Elisabeth, una mujer que se refugió durante dos años en un pequeño pueblo en la frontera turca.

Pero es sin embargo la juventud, símbolo del renacimiento de la ciudad, lo que el clero de Qaraqosh ha elegido destacar ante el Papa. Se espera que 50 niños se sienten en las primeras filas de la catedral de Al-Tahira el domingo. Otros jóvenes, algunos de los cuales son discapacitados, estarán en la explanada para entregar flores al cabeza de la Iglesia Católica.

«Queremos mostrar al Papa la vitalidad de nuestra juventud», exclama el padre Amar, en el puente desde la noticia de la llegada del Papa a su ciudad. ¿Está impaciente? “Tenemos que esperar otra semana, ¡pero en realidad hemos estado esperando durante 20 años! Sonríe, aludiendo al viaje finalmente cancelado de Juan Pablo II en 2000.>

Esta vida y fervor podrá presenciar el Papa, ya que algunos estiman en 30.000 a 40.000 el número de personas que podrían reunirse alrededor del convoy papal – no hace falta decir que la propagación del Covid-19 no parece asustar mucho aquí –.

El «asiento santo» está listo

En la catedral, cuyo suelo se había encontrado cubierto de escombros, aún quedan por aclarar mil detalles. Pero el padre Amar no está preocupado. «Cuando comenzamos a renovar la iglesia en 2019, los arquitectos nos dijeron que sería restaurada en mayo de 2021. El anuncio de la venida del Papa en diciembre pasado aceleró las cosas», dijo.

Hablando de trabajo duro, a tres kilómetros de distancia, en el pueblo de Karamless, cuatro artesanos siguen ocupados en torno a un elemento que no es nada despreciable: la «silla sagrada» en la que se sentará el Papa Francisco.

«Tardamos unos veinte días en completarla y otros dos en los que se sentarán otras dos eminencias», explica Rodi, el director, en el gran taller financiado sobre todo por la Oeuvre d’Orient. En el trono papal, se acaban de aplicar las últimas capas de barniz y un artesano acaba de pulir la cruz que sobresaldrá del conjunto.

Trabajar en esta obra no fue un acto trivial, reconoce Rodi, orgulloso de que su arduo trabajo contribuya al éxito de este evento histórico para Irak, un país que ama y que quiere ayudar a reconstruir a pesar de todos los males que padeció. «Los iraquíes son gente fuerte», dice con seriedad, después de una alusión a su vuelo la noche del 6 al 7 de agosto de 2014 con solo la ropa que vestía para los negocios.

Esta resiliencia impresiona. Al caer la tarde en la llanura de Nínive, las calles de Qaraqosh cobran vida. Mirando los puestos brillantemente iluminados, oliendo los olores de especias o carnes a la parrilla, observando a estas personas aparentemente comunes, ¿quién podría imaginar que todos soportaron el trauma de un trágico exilio?

