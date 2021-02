Una frase, una reflexión y un compromiso para esta Cuaresma (Día 9)

Jueves de la primera semana de Cuaresma

Nosotros en Aleteia junto a ti, queremos acompañarte como Iglesia en comunión, a vivir paso a paso los cuarenta días de este tiempo litúrgico, bastante especial debido a las restricciones en muchos países a causa de la pandemia. Simplemente una frase, y con ella una reflexión y un pequeño compromiso: desde casa -en soledad o en familia- meditaremos cada día hasta la llegada de la Semana Santa. ¡Acompáñanos!

Frase

La frase de hoy es de santa carmelita Isabel de la Trinidad:

Reflexión

He escuchado a algunas personas decir: he pecado tanto que Dios no escuchará mis pedidos. También oí de un sacerdote muy querido: a veces pecamos más no confiando en la misericordia de Dios.

Que nunca olvidemos lo que dice el apóstol Pablo:

“Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia” (Rm. 5,20).

Compromiso

Hoy haré una oración confiando en la misericordia de Dios. Y si tengo que hacerle una petición hacerlo en modo confiado, haciendo un examen profundo de conciencia, preguntándome: ¿Es eso lo que Dios quiere para mí?

Cuaresma

Los cuarenta días anteriores a la celebración de la Pascua son un tiempo especial de cambio, de renovación. Aprovéchalo junto a los santos para fortalecer tu espíritu y acercarte más a Jesús.

El silencio, la escucha, desprenderse de cosas superfluas y enfocarse en lo esencial, recibir los sacramentos -especialmente confesarse- y adentrarse en la oración ayudan en este camino. Para ello son también las frases, reflexiones y compromisos que te proponemos.