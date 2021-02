¿Qué esconde el Gran Reseteo? (II) ¿Qué pretende el Foro de Davos 2021?

Si el médico te recetara que debes vender tu casa y cambiarte a otra porque te duele muchísimo la cabeza... ¿Qué pensarías? ¿Qué harías?

En el artículo anterior destacábamos cómo Klaus Schwab, desde el Foro Económico Mundial, junto el Fondo Monetario Internacional, y el Príncipe Carlos, plantean aprovechar los cambios que están sucediendo con ocasión de la pandemia. Pretenden proponer un reseteo del sistema económico: el Gran Reseteo Global, más conocido como GESARA.

Se pretende reconstruir el sistema económico y social bajo ciertas directrices, apostando por el capitalismo de partes interesadas, o de stakeholders.







En un mundo cada vez más globalizado, parece que cada crisis sirve de pretexto para plantear que el sistema económico requiere un cambio. Un cambio que debe adoptar un sistema de valores que rija el comportamiento económico.

En este sentido, la dialéctica se situaría entre lo que se derivaría de dos posturas antagónicas: la Teoría del Valor Subjetivo y la Teoría Objetiva del Valor.

El sistema de libre mercado en el que se apoya el capitalismo globalizado se sustenta en la libertad del individuo, basándose en la Teoría del Valor Subjetivo.

En el otro extremo, los intentos de racionalización de la sociedad, desplazando la libertad individual, desde un sistema de valores impuestos desde una mente planificadora, han dado lugar a peligrosas y sangrientas dictaduras, tanto fascistas como comunistas. (Stalin demostró que la dictadura del proletariado era sobre todo dictadura y especialmente dura con el proletariado).

La segunda teoría se ha demostrado inviable; la primera no está exenta de problemas. ¿Es posible encontrar una vía intermedia?

¿Un nuevo sistema de valores para un nuevo capitalismo?

No es la primera vez que se promueven iniciativas que proponen dotar al sistema capitalista de un sistema de valores. Pero en la edición de este año del Foro de Davos, se está considerando cómo remodelar el futuro en la línea del capitalismo de stakeholders con ocasión de la pandemia.

El propio fundador del Foro de Davos, Schwab ha definido la situación actual como una “ventana de oportunidad única” para “construir un nuevo contrato social”. Incide en que “debemos cambiar nuestra mentalidad” y nuestro “estilo de vida”.

Desde el Foro de Davos se señala que la inevitable crisis económica que sucederá tras la pandemia va a tener una magnitud de dimensiones nunca vistas desde 1930. Para hacerle frente, inciden en que es necesario adoptar medidas conjuntas globales y rápidas, con una revisión de todos los aspectos sociales y económicos: desde la educación hasta los contratos sociales y condiciones laborales en todos y cada uno de los países.

Es decir, el Foro de Davos propone un único sistema capitalista de partes interesadas en las todas partes del mundo, diseñado desde el propio foro.

¿Qué propone el Foro de Davos 2021?

Las razones que enumeran como indicadoras del necesario e inevitable Gran Reinicio, GESARA, son: en primer lugar, la propia Pandemia actual; la futura caída del crecimiento económico en un 3% mundial durante el 2021; la deuda pública más alta alcanzada en tiempos de paz; el incremento del desempleo y los efectos en el bienestar humano, sobre la crisis climática, y problemas sociales como la desigualdad.

Como auguran que el mundo se encamina hacia la insostenibilidad, inequidad y fragilidad, argumentan que la única vía de solución no puede ser un parche; sino un cambio de los cimientos socioeconómicos, basados en la cooperación y en un cambio de vida personal. Una especie de conversión.

Pero esa conversión, ¿es viable? Desde el Foro de Davos aseguran que, si con ocasión de la pandemia se ha cambiado el estilo de vida con celeridad, ¿por qué no va a ser posible para un Gran Reseteo?

“Los ciudadanos han demostrado con creces que están dispuestos a hacer sacrificios” para hacer frente a la emergencia sanitaria. Aseguran que hay que aprovechar la buena voluntad de construir una sociedad mejor, para garantizar que tiene lugar el Gran Reseteo.

Elementos del Gran Reseteo

Desde el Foro de Davos indican que los elementos que constituirán GESARA serán:

Que los Estados se coordinen fiscalmente para orientar los mercados a resultados más justos. Que se garantice que las inversiones fomenten objetivos de igualdad y sostenibilidad. Aluden a la movilización de fondos de la Comisión Europea, así como de EEUU, China y Japón. Requiere que no se dirijan a arreglar grietas del viejo sistema, sino a la creación del nuevo sistema. Que se aproveche la innovación de la Cuarta Revolución Industrial para hacer frente a los problemas sanitarios y sociales. Esta Cuarta Revolución Industrial fue así bautizada por el Foro de Davos 2016, y se refiere a la combinación de sistemas digitales (el internet de las cosas), físicos y biológicos, en pro de la transformación de la humanidad.

Concluyen así que es el momento propicio para forjar un nuevo futuro más sano, más equitativo y próspero.

Pero…

Suele ser interesante hacer una revisión de cómo funciona el sistema económico y un diagnóstico de sus carencias y virtudes. Pero no se debe cometer el error de no analizar qué receta es la mejor, para así argumentar razonablemente porqué esas medidas son las adecuadas ante el cuadro diagnóstico.

Si el médico te recetara que debes vender tu casa y cambiarte a otra porque te duele muchísimo la cabeza, lo normal es que te negaras o lo encontrases ridículo. Posiblemente te llamarían estúpido si le hicieras caso, sólo porque ese médico determinase que tu dolor de cabeza va a ser de gran dimensión.

Otra cosa sería que el médico diera con un motivo de fondo, como que el dolor de cabeza se debe a que vives al lado de la vía del tren. Pero entonces, el médico debería explicarte bien las causas y no basarse de la magnitud de los efectos. Si no, es posible que caigamos el error de ir a otra vivienda que esté al lado de otra vía férrea, y no nos haya servido para nada.

De igual manera, tanto Schwab como las comunicaciones de Foro de Davos sobre GESARA basan la necesidad del gran reseteo en virtud del desastre que anuncian; pero no ofrecen ni un solo argumento que avale que ese cambio de “vivienda” mitigue indefectiblemente esa misma devastación apocalíptica.

Preguntas

Por eso, a pesar de que pueda ser interesante repensar el sistema socioeconómico, deberíamos formularnos honestamente algunas cuestiones sobre lo que el Foro de Davos 2021 nos ofrece.

¿Salir de la crisis global precisa de un Gran Reseteo? ¿No existe otra forma? Según el Foro de Davos, no. Pero no ofrecen argumento de su posición.

¿La única respuesta posible a la crisis sanitaria actual es indefectiblemente un reseteo del sistema capitalista en la línea que establece el Foro de Davos? ¿De qué manera GESARA hará que sea menos contagioso y mortal el virus? Tampoco el Foro de Davos ofrece una respuesta argumentada.

Los economistas que analizamos la economía de mercado somos conscientes de la dificultad de que se autorregulen. La existencia de fallos de mercado imposibilita alcanzar asignaciones eficientes (que no necesariamente justas). En virtud de esto, en Economía se justifica la intervención de los Estados para corregir las ineficiencias. Para la corrección de inequidades se precisa un concepto de justicia, diferente del de eficiencia, y por ende, un sistema de valores.

Ante esto ¿en qué medida un GESARA con un sistema de valores propio, forjado por los asistentes al Foro, va a ser mejor solución que un sistema de políticas correctoras de las ineficiencias del sistema? El Foro de Davos sólo alude que un sistema corrector es un parche, pero no expone porqué lo otro es mejor. Además, ese supuesto parcheo es lo que ha funcionado hasta ahora.

Las declaraciones que se han vertido sobre GESARA son tan escasamente fundamentadas, que se ha dado rienda suelta a un sinfín de especulaciones, muchas sin sentido. Especulaciones que trataremos en la siguiente parte.