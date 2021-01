Estos son los países donde hoy es más difícil ser cristiano

Corea del Norte encabeza la lista de perpetradores de opresión religiosa en la Lista Mundial de Vigilancia 2021 de Open Doors

La opresión religiosa puede presentarse de varias formas, según un nuevo informe de Open Doors, una organización que monitorea la persecución a los cristianos en todo el mundo.

La edición de 2021 de la Lista Mundial de Vigilancia, que Open Doors ha estado publicando anualmente durante varios años, describe la situación de los cristianos en 50 países. La lista comienza con Corea del Norte, donde Open Doors considera que la opresión de los cristianos es la más severa.

Causas distintas

Pero la opresión religiosa no siempre tiene la misma causa. En algunos lugares, se debe a la «opresión del clan», que Open Doors define como persecución interna entre un grupo de personas comunes.

Un ejemplo de esto sería Afganistán, donde el informe de Open Doors dice que vivir abiertamente como cristiano es imposible.

«Los cristianos convertidos enfrentan graves consecuencias si se descubre su nueva fe. “Esencialmente, los conversos tienen dos opciones: huir del país o arriesgarse a ser asesinados. Si su familia descubre su conversión, la familia, el clan o la tribu deben salvar su «honor» repudiando al creyente o incluso matándolo. Los cristianos de origen musulmán también pueden ser enviados a un hospital psiquiátrico, porque dejar el Islam se considera un signo de locura».

Otras fuentes de persecución incluyen la opresión islámica (Libia, Pakistán e Irán, entre otros) y la opresión comunista y postcomunista (Corea del Norte, China).

En Eritrea y Etiopía, la fuente de opresión es el «proteccionismo denominacional». Eso significa que el grupo cristiano dominante oprime a una comunidad cristiana minoritaria.

«Los cristianos de denominaciones no tradicionales enfrentan la persecución más dura en Eritrea, tanto del gobierno como de la Iglesia Ortodoxa de Eritrea (EOC, la única denominación cristiana reconocida por el gobierno). Las fuerzas del gobierno monitorean las llamadas telefónicas y realizan innumerables redadas que tienen como objetivo a los cristianos y pueden llevar al arresto y al encarcelamiento sin juicio. Muchos cristianos están recluidos en el intrincado sistema de túneles de cárceles inhumanas del país. Es posible que sus seres queridos no sepan dónde están o incluso si todavía están vivos».

Nacionalismo religioso

En India, el nacionalismo religioso es la causa mayoritaria de opresión. Los extremistas hindúes creen que todos los indios deberían ser hindúes, y que el país debería deshacerse del cristianismo y el islam, dice el informe:

Para lograr este objetivo, utilizan una violencia generalizada, especialmente contra los cristianos de origen hindú. En sus aldeas, los cristianos son acusados ​​de seguir una «fe extranjera» y, a menudo, atacados físicamente. Si no se «reconvierten», su comunidad puede boicotearlos, con un efecto devastador en su capacidad para obtener ingresos y comprar alimentos.

Los cristianos de Egipto, dice Open Doors, sufren debido a la «paranoia dictatorial», que impulsa a un líder político y a la camarilla interna a dominar todos los aspectos de la sociedad. “El dictador está preso del miedo de que alguien, en algún lugar, esté tramando un derrocamiento”, explica Open Doors. «Nadie puede organizarse fuera del control estatal».

«La persecución contra los cristianos en Egipto ocurre principalmente a nivel comunitario y con mayor frecuencia en el Alto Egipto. Los incidentes pueden variar desde mujeres cristianas que son acosadas en la calle hasta comunidades cristianas que son expulsadas de sus hogares por turbas extremistas. Aunque el gobierno de Egipto habla positivamente sobre la comunidad cristiana del país, la falta de aplicación de la ley seria y la falta de voluntad de las autoridades locales para proteger a los cristianos dejan a los creyentes vulnerables a los ataques».

Discrepancia

El papa copto ortodoxo Tawadros II, sin embargo, definió recientemente la situación de manera algo diferente.

«Cuando me encuentro con los líderes del mundo, siempre me hacen preguntas sobre la persecución que nos está afectando en Egipto, y les respondo que no hay persecución, rechazando claramente esta expresión para calificar nuestra condición en nuestro país», dijo el Papa Tawadros, en unas declaraciones recogidas por Fides.

Aunque los coptos enfrentan dificultades y problemas relacionados con la violencia y la discriminación sectarias, esos problemas no constituyen una persecución religiosa sistemática.

En general, Open Doors constató que el coronavirus y las medidas tomadas para contenerlo han empeorado la situación de las minorías cristianas en muchas partes del mundo. Las restricciones han permitido a los militantes islámicos actuar con mayor libertad para aumentar la violencia contra los cristianos en el África subsahariana, y a estados autoritarios como China, para expandir su vigilancia y control sobre los cristianos.







