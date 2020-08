Las mujeres y las niñas son el primer blanco de la persecución religiosa

Es apasionante escuchar la historia y vida de Marcela, toda una maestra, y docta en el periodismo profesional, una mujer extraordinaria, esposa y madre de familia.

Dios la llevó del periodismo secular al periodismo de Dios. Al escuchar de su boca todas las atrocidades en contra de los cristianos en el mundo, es imposible no sentir impotencia, no se trata de cristianos, se trata de seres humanos, que son decapitados, quemados, desollados, masacrados, despedazados poco a poco a machetazos y en el caso de las mujeres, violadas tumultuariamente y sin descanso hasta que sacian su lujuria en niñas cristianas. En otros casos, estas niñas son casadas con adultos, son casos de pederastas, no de matrimonios.

Literalmente niñas y mujeres cristianas secuestradas para esclavas sexuales, y el silencio de los medios, es implacable, hay un cerco informativo para no propagar, ni difundir la realidad del calvario de los cristianos en el mundo. Todos callan.

Marcela, profesional del periodismo de investigación, no duerme, trabaja arduamente, lleva metódicamente y con precisión, los acontecimientos y atentados en contra de los cristianos. Ella no guarda silencio, ni nadie la callará, tiene los datos, la información, las pruebas para denunciar, el exterminio sistemático de los cristianos en el mundo.

Marcela, muchas gracias por concedernos esta entrevista para Aleteia. Para ubicar a nuestros lectores, ¿puedes decirnos cuál es tu nombre completo, dónde naciste, dónde vives y dónde estás trabajando o cuál es tu responsabilidad actual?

Mi nombre es Marcela Szymanski Chávez. Nací en Ciudad de México hace muchos años; ya pasé de los 50. Llevo más de 30 años fuera de México. Vivo en Bélgica.

Actualmente soy la editora en jefe del Informe sobre la Libertad Religiosa en el Mundo, que publica la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.

¿Qué estudios tienes, y cuáles son tus habilidades para estar realizando lo que ahora desempeñas?

Yo hice los estudios de mis sueños: yo quería ser periodista. Y, desde que aprendí a leer y escribir, a los 5 años, era lo que yo quería hacer; me la pasaba jugando al periódico, tratando de escribir todo tipo de cosas, utilizando palabras domingueras aunque no supiera lo que significaban.

Cuando era estudiante también me gustaba la psicología, la sociología y la educación; pero finalmente me decidí por tomar el programa más largo que había, que era la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en la Universidad Anáhuac, y la terminé con la especialidad en Periodismo.

Al concluir, me fui a presentar en Televisa, ofreciendo mis servicios como corresponsal. Me dieron trabajo inmediatamente; me enviaron a Bruselas en 1986, porque uno de los dones que recibí de Dios fue aprender idiomas con mucha facilidad.

También me dediqué a hacer otro tipo de actividades complementarias, como es el negocio de importación y exportación de productos químicos, que se me dio por el hecho de entender los idiomas y de adaptarme.

También fui portavoz de la embajada de México en Bruselas; era un momento de gloria mexicana con Carlos Salinas de Gortari, pues en aquel entonces México era amado y adorado en el exterior.

A mí me tocó su prensa cuando vino a visitar Bélgica, y organizar un gran festival cultural que se llamaba Europalia México, con grandísimo éxito. Todo para terminar con una desgracia, cuando el 1 de enero de 1994, habiendo entrado en vigor el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), salieron los zapatistas (EZLN) de la selva, comenzando el largo declive en el que parece que todavía nos encontramos.

Estuve en la embajada de México durante 2 años, pasando de una crisis a otra, lo que me llevó a especializarme en Comunicación de Crisis, porque ocurrió el asesinato de Luis Donaldo Colosio, las elecciones, el asesinato de Ruiz Massieu, y el famoso “error de diciembre”, que lanzó a México a las profundidades de la crisis económica.

Me salí de ahí para regresar al periodismo, convirtiéndome en corresponsal de CNN y de Reforma; y también de otros medios aquí en Bélgica, porque también escribía en francés.

Y después de haber estado en el paraíso del periodismo, porque ser corresponsal de CNN es muy bueno para abrir puertas y adquirir experiencia internacional, me fui a vivir a Atlanta por cuestiones familiares, pues allá enviaron a mi marido. Aproveché el tiempo allá para hacer una maestría en Economía y un doctorado en Política Internacional, con especialidad en Acuerdos Comerciales entre partes completamente asimétricas, específicamente entre la Unión Europea y México.

¿Y cómo llega a ti el tema de la libertad religiosa?

Pues una vez que nos vinimos de Atlanta, yo con un bebé ya no podía ser corresponsal; eso es incompatible, porque con un bebé, y sin familia en este lugar, no hay manera de hacer algo con un chiquito a las 4 de la mañana.

Así que me “reciclé” en cabildeo, en lobby, porque resulta que, con la experiencia que ya tenía como corresponsal y agregada de prensa, entendía el manejo de los medios de comunicación en la Unión Europea, algo muy útil para gran cantidad de países y compañías.

Entonces me contrataron como consultora, en relaciones con los medios, en una serie de organizaciones de relaciones gubernamentales de diferentes nacionalidades, estadounidense, sueca, danesa, etc. Mis clientes eran, o bien empresas o bien países.

Después de varios años de estar ahí, un día me llegó alguien de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que buscaba un consejo sobre cómo procurarse imágenes, acceso a un archivo, etc., para la realización de programas de CRTN, Catholic Radio and Television Network, que también pertenece a Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Entonces ahí empecé la relación; les propuse un programa de visitas, donde, por ejemplo, pudieran invitar al arzobispo de Iraq para que explicara cómo estaba la situación, y que así la gente realmente supiera lo mal que le está yendo a la cristiandad allá. Y así fue como comenzó.

Después me pidieron más y más organización de visitas para Nigeria, para Paquistán, para Bosnia Herzegovina, etc. Y todas resultaron sonados éxitos para la Iglesia en esos países.

Al final, cada vez se hacían más frecuentes las visitas, y fue necesario reestructurar mi trabajo, de manera que sólo me quedara con Ayuda a la Iglesia Necesitada como cliente. Como ya tenía estudios de política internacional con derechos humanos, lo podía yo aplicar con las mismas técnicas que usaba para promover el interés de un país o de una empresa, pero esta vez en favor de nuestros hermanos perseguidos.

¿Cuál es la intención o misión del reporte sobre la libertad religiosa?

El Informe sobre la Libertad Religiosa en el Mundo sale publicado cada 2 años en 6 idiomas; está disponible gratuitamente en internet, y tiene información sobre el estado de la libertad religiosa en 196 países, incluyendo la situación de las principales religiones en cada uno de esos países.

El informe tiene varias secciones; una de ellas expone lo que dicen las leyes sobre la libertad religiosa en los países, pero también lo que es la real aplicación de dichas leyes; porque hasta Arabia Saudí tiene leyes que dicen que se respeta la libertad de culto, cuando sabemos que en realidad eso no es cierto. En fin, hay una serie de informaciones acerca de las nuevas leyes, de cómo van progresando o retrocediendo.

Hay también una sección de incidentes, donde tratamos de hacer un resumen de los peores ataques a la libertad religiosa que se dieron en los últimos 2 años, y contiene una lista de fuentes de donde sacamos la información, pues nuestro objetivo es presentar un instrumento de consulta para cualquiera que se interese en el estado de la libertad religiosa en el mundo, y que tenga la oportunidad de ver y de verificar lo que está sucediendo.

Las definiciones y metodología que hemos creado, y que yo escribí casi como si fuera una segunda tesis doctoral hace 6 años, han sido trabajadas para cada edición, por lo que cada vez hemos ido introduciendo conceptos nuevos. Pero la base siempre es la misma: el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sobre el derecho a la libertad fundamental e individual de conciencia, pensamiento y religión, porque las tres cosas van íntimamente ligadas.

Entonces estamos tratando de derechos fundamentales e individuales; no estamos hablando en ningún caso de defender religiones ni defender comunidades religiosas; es el derecho que tú y yo tenemos, por nuestra simple y sencilla dignidad humana, de vivir de acuerdo con nuestro pensamiento, conciencia y religión. Si esto no se respeta, ya hay una discriminación.

Sin embargo, la civilización tiene esta tentación continua, de proteger religiones del ridículo, de la crítica y de una serie de reglas que cada vez van inventando más y más, llegando al extremo de emitir “leyes contra la blasfemia” en este mundo moderno; entonces no puedes poner ni un Corán acostado encima de una mesa porque dicen que tenías que haberlo puesto de pie, etc.

En fin, todas las características de las religiones no están protegidas por este derecho; los ataques a los edificios, los ataques a los templos, los ataques a los cementerios, los maltratos a la gente que lleva una vestimenta conforme a su religión, esos son crímenes de odio. Las víctimas tienen derecho, como cualquier ser humano, a ser respetadas en su persona, y a ser respetada su propiedad privada; pero no es una parte que esté abarcada en el artículo 18 de la de Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Entonces hay que distinguir siempre los crímenes de odio de lo que son las violaciones a la libertad individual de pensamiento, conciencia y religión, ¿por qué?, porque si se está protegiendo a tu comunidad religiosa, el día que, por la razón que sea, ya no quieras ser de esa comunidad, pierdes una gran cantidad de derechos, incluido tu derecho de paso, de propiedad, de heredad, de casarte con una persona de esa comunidad, y una cantidad enorme de cosas. Por eso, es contradictorio un derecho de protección a las comunidades religiosas como tales, y no a la persona que profesa una religión.

Tenemos que permanecer muy alertas para no dejarnos llevar a debates estériles de si estamos defendiendo a los musulmanes, a los hindúes o a otros. No, estamos defendiendo a la persona que, por razón de su libertad de pensamiento, conciencia o religión, está siendo perseguida, acosada, discriminada o asesinada. Ése es nuestro objetivo.

Debo aclarar otra serie de cosas relativas a este informe, y una de ellas es que, cuando yo llegué, ya se llevaba publicando desde muchos años antes; pero el encargado iba a ser transferido a otro departamento, así que necesitaban a otra persona que se hiciera cargo, así que yo tomé el puesto en 2014.

Hemos ido estructurando mucho este informe, con el fin de hacerlo comparable a través de los años, para que les vaya sirviendo a los profesionales de la comunicación, para que les sirva a los políticos, y para que le sirva a la gente que pueda o quiera hacer algo en favor de la libertad religiosa en el mundo.

Este informe es muy ambicioso, hecho por una fundación católica; es el único informe de esta naturaleza en el mundo que no está hecho en Estados Unidos, y es el único no hecho por, ni para un gobierno. Y esperamos mantener esta característica para poder seguir ayudando a nuestros hermanos en la Iglesia.

¿Qué fuentes utilizas en el informe?

Hay una publicación excelente, el Yearbook of International Religious Demography, o sea el Anuario Internacional de Demografía Religiosa, en la que se obtienen unas muy buenas estimaciones que hacen unos estadísticos de primera calidad de diferentes universidades del mundo, y que agrupan las religiones en 18 grupos, y uno de ellos es el cristianismo; y dentro de los 18 hay una larga cantidad de subcategorías. Ellos tienen también una base de datos con las estimaciones de todas las religiones en cada país del mundo; es muy interesante, pero un método complicadísimo hacer aproximaciones fiables.

Es muy apreciable lo que hacen estos estadísticos. Y es la fuente que yo uso en la fundación para los datos religiosos; y con base en eso es que podemos hacer gráficas, etc.

¿Cuál es el panorama actual de la religión católica?

La Iglesia católica sigue siendo el grupo más numeroso de cristianos en el planeta. Se dice mucho que, aunque está disminuyendo cada vez más el número de católicos en occidente a causa de los escándalos y otras cosas, lo bueno es que la fuente de católicos en el futuro seguirá siendo África.

Pero desde mi percha de editora en libertad religiosa, puedo ver muy claramente cómo los terroristas islámicos fundamentalistas de Siria e Irán se han pasado a África Subsahariana; ahí están a sus anchas.

No han podido con Marruecos, Argelia y mucho menos con Egipto, pero se aprovechan de la pobreza y la alta concentración humana que existe en los países de África Subsahariana, empezando por Senegal, Burkina Faso, Mali, Níger, Nigeria y Camerún, y así a toda África para atacar a los cristianos; ¡se van estrictamente contra los cristianos!, según tú puedes verificarlo en varios informes, incluso de un periódico que no se puede confundir como amigo de la Iglesia, que es “El País”; el periodista viajero que se llama Pepe Naranjo escribió un artículo muy bueno sobre la situación en Nigeria, en el mes de febrero, en el que señala que en los bloqueos en las carreteras, los fundamentalista sacan a las personas de autobuses y automóviles y les preguntan si son cristianas o musulmanas, las separan y matan sólo a las que son cristianas.

Es sobre esta situación, de limpieza etno-religiosa que están realizando, que estamos tratando de atraer más la atención de todos los países de occidente en este año y en el siguiente, porque es algo que están ignorando; ¡pero estamos hablando de cien millones de cristianos en Nigeria! ¡Van hasta sus casas y los echan! Y se anda pensando en occidente que es una disputa por la tierra o porque hace mucho calor; ¡pues no!, es porque es una táctica muy bien planeada por esta gente muy estratégica de ISIS, que se ha pasado a África.

Está atacando y tomando territorios, aterrorizando a la población que huye, y todo el mundo corre a buscar socorro físicamente en la Iglesia, y por eso nosotros sabemos lo que está pasando, porque entonces el obispo, el sacerdote o la religiosa piden apoyo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que para eso está.

Entonces tenemos información de primera mano de los casos más horrorosos de persecución violenta que se están dando ahí, en África, en el lugar donde todo el mundo está esperando que va a estar el futuro de la Iglesia católica.

La misma situación la tenemos en Mozambique desde que empezó el año 2020, los ataques de ISIS en este país, que se encuentra totalmente del otro lado de África, se están multiplicando, y están tomando territorio. ¡Hay que poner atención a lo que está sucediendo allá! Parece que está muy lejos, pero es lo mismo que pensaban los nigerianos cuando leían las noticias de Siria, y mira nada más dónde están. La distancia le parece muy poco a la gente de ISIS, movida por la ideología del odio, y que no se detiene ante nada.

Y por supuesto que la situación en Medio Oriente no ha cesado, ahí es interminable, con las guerras de religión y poder entre Arabia Saudita e Irán, disputándose los países como si fueran peones.

Como la Iglesia católica está en todas partes, literalmente Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene proyectos hasta en Siberia, y hasta en el Polo Sur; porque la naturaleza de Ayuda a la Iglesia Necesitada es sostener el trabajo de los sacerdotes. Entonces, el hecho de que la Iglesia católica está literalmente en todas partes, espero que sea de utilidad y de consuelo para mucha gente.

¿Cómo nos encontramos en libertad religiosa dentro de América, por ejemplo en Nicaragua, Venezuela o México? Muchas veces nosotros no tenemos fuentes fidedignas para saber lo que está pasando. ¿Tienes información actualizada?

En los últimos meses algunos países se han hecho notar por los ataques a las iglesias o por limitaciones a la libertad de pensamiento, conciencia o religión. Nicaragua, Venezuela, México e incluso Chile, son víctimas de fenómenos en que se agrede a sacerdotes, a hombres y mujeres de Iglesia, así como a instituciones eclesiales, tales como capillas, templos y escuelas, que son atacadas, vandalizadas.

Ahora bien, ¿por qué razón pasa esto? En el caso de Nicaragua y Venezuela tenemos bien claro que se trata del gobierno, que es de inspiración comunista; y no hay gobierno comunista y totalitario que no aspire a eliminar la libertad de conciencia, pensamiento o religión.

Es lo que más les importa, prohibir todo tipo de pensamiento diferente; y el extremo de esto lo vemos en China, con campos de concentración de lavado de cerebro. Y ese tipo de situación es la que se da en todos los países comunistas, como Nicaragua, Venezuela y Cuba; es una verdadera vergüenza que la psicología de la pobreza siga teniendo tanto éxito, porque siempre encuentran sobre qué mano poner dinero para que los sigan dejando hacer lo que quieran.

Así, con solamente cumplir su trabajo, los sacerdotes y las religiosas están arriesgando su vida cotidianamente en esta clase de países. En este caso, en Ayuda a la Iglesia Necesitada tratamos de apoyarlos de forma material, por ejemplo, ayudándolos a reconstruir o recuperar lo que les destruyen o les roban.

En México la situación de persecución tiene mucho que ver con el crimen organizado; los hombres y mujeres de Iglesia, sacerdotes y religiosas, salen a tratar de convencer al opresor de que deje de oprimir, de intimidar; pero los matan o los secuestran.

Éste era hasta hace poco el único origen de la violencia hacia la Iglesia y sus instituciones, pero ya no es así. Ahora también participa la voluntad de mirar para otro lado mientras grupos feministas, antirracistas, pro-abortos, etc., hacen sus marchas y atacan a alguna institución o gente de Iglesia, y la autoridad civil no hace nada; ¡y ése es el primer paso para el descenso infernal a la perdida de la libertad religiosa, cuando un ataque a una libertad fundamental se hace “normal” a fuerza de repetirlo y a fuerza de que la autoridad no diga ni “pío”!

Al no responder de inmediato y con firmeza a uno de esos ataques, al no poner en la cárcel o no hacer lo necesario para detener a los que agreden, lo está autorizando tácitamente, y la nueva “normalidad” está por instalarse. ¡Eso es lo que está pasando en gran número de países de América Latina: las autoridades no hacen nada para perseguir la injusticia de aquellos que atacan a los creyentes y a sus propiedades!

En resumen, ¿quién está detrás de esta persecución religiosa en el mundo?

Tenemos al Estado, y tenemos a los extremistas, que pueden ser de origen nacional o internacional. La gran diferencia la hace la existencia o no existencia del Estado de derecho en un país. Donde está la mayor persecución, el Estado de derecho no es más que una frase sin ningún valor, donde nadie tiene derecho a la justicia; y es ahí donde se dan las peores violaciones a las libertades individuales.

Vale la pena echar un vistazo histórico al siglo XVIII, el momento en el que se vivió el “siglo de las luces”, con la Revolución Francesa y, casi al mismo tiempo, el Romanticismo alemán.

La Revolución Francesa hablaba de la razón y del método científico, de manera que lo que no se pudiera probar por el método científico debería considerarse que no existe. Mientras que el Romanticismo comenzó a admirar las culturas y a la diferente naturaleza de la gente, con lo que se dio el nacimiento de la sociología y la antropología. Y es algo que estamos viviendo todavía, al mismo tiempo que en la escuela le dicen a tus hijos que eso de estar creyendo en Dios es del pasado, es tonto, al mismo tiempo te están romantizando la maravilla de las culturas indígenas y sus tradiciones, y están tratando de preservarlas.

¡Qué contradicción tan espantosa, eso de estar viendo a la religión como un elemento anti-moderno, y al mismo tiempo estar admirando a los pueblos indígenas!

Es lo que ha causado una gran crisis en la humanidad, la crisis de los principios. Y digo de los principios y no de los valores, porque los valores siempre cambian, pero los principios no.

¿Y qué nos queda por hacer para enfrentar este tipo de situación?

Yo siempre digo que el ISIS no llegó de un día para otro a Mosul, en Iraq; llegó poco a poco. Todos los que no eran musulmanes sunitas iban perdiendo sus derechos: ya no te dejan vivir en cierto barrio, ya tus hijos no pueden ser parte del equipo nacional de futbol, ya no puedes tener acceso a estudios de maestría porque eres cristiano, etc. Poco a poco te van quitando esas libertades, que son elementales, fundamentales.

Pero a veces la gente dice: “Ya van a ser las elecciones y éste se va a ir”, o “Alguien va a venir y nos va salvar”, o “Esto no va a poder continuar, las cosas van a cambiar”. ¡Pues no cambió! ¿Quieres ver cómo está Mosul? ¡No quedó piedra sobre piedra! Así es como perdió la cristiandad iraquí una vida muy buena, porque no prestó atención cuando poco a poco fueron eliminándose sus libertades individuales; no protestó, no hizo denuncias; los cristianos no hicieron manifestaciones hasta que ya fue demasiado tarde, ¡y lo perdieron absolutamente todo y de la peor manera!

Esto lo vemos en todos los países, incluso en México y España, donde poco a poco le van quitando a los padres la libertad de educar a sus hijos con los valores que ellos quieren, ya no pueden decir que el matrimonio es entre hombre y mujer, etc. Poco a poco, una cosa tras otra, y de pronto ya no queda nada, y eres la víctima más fácil que cualquier autoritario se puede imaginar, porque tú te dejaste quitar todos tus derechos, uno por uno.

Marcela, ¿es verdad que aún se intenta exterminar a los cristianos en el mundo, como en los primeros siglos del cristianismo?

Sí. Lamentablemente es real. En muchos lugares hay un exterminio sistemático de los cristianos, en varios países y regiones de la tierra. ¿Por qué? Porque esto sigue un interés de ciertas religiones, en su mayoría de los musulmanes sunitas y, en segundo lugar, de los hindúes y los budistas en la India. En lugares como Myanmar está tan identificada la religión con la ciudadanía que ya no están dejando lugar a ninguna otra identidad religiosa. Ahora, ¿en qué distinguen al cristiano del no cristiano? Casi en todos los casos donde está sucediendo esto, el apellido del cristiano es diferente al de los otros, por eso es más fácil de identificar.

Pero hablemos de la parte más obvia, la persecución de los cristianos por parte de un islamismo fundamentalista, ya sea de características wahabis, que es el islamismo que viene de Arabia Saudita, o salafi, que es el que viene de Egipto y Turquía. Hay una gran enemistad entre los salafis y los wuahabis. Saudi Arabia no se habla con Turquía; Saudi Arabia es amiga de Egipto pero no de Turquía.

Eso, ya sin hablar de la enemistad que existe entre sunitas y chiítas, los sunitas o suníes de Saudi Arabia otra vez, así como la mayoría de los musulmanes del mundo; y los chiítas o chía, que están en Irán, Jordania y Siria.

Los musulmanes, que son un total de mil 800 millones, contando todas las ramas del islam, tienen guerras intestinas tratando de imponerse unos sobre los otros; por ejemplo, en Siria la mayoría de los musulmanes son chía, pero en el norte de Siria, en la frontera con Turquía, son suníes; y de ahí salió ISIS, de ahí salieron los del Estado Islámico para conquistar terreno, y, conforme lo conquistaban, para eliminar todo lo que no fuera islam suní.

¿Eliminándolo cómo? Como fuera, a tiros, a bombazos, a machetazos; invadiendo unos tras otros pequeños pueblos. Llegaban diciendo: “Ahora nosotros mandamos aquí”, y salía huyendo el ejército sirio o iraquí, porque hicieron lo mismo en Iraq; y los invasores empezaban a hacer “corte”: marcaban las casas de los cristianos con el símbolo que se hizo conocido, el nur, de “nazareno”, para hacer saber que al día siguiente iban a llegar a expulsar a la gente de ahí, sin permitirle llevarse absolutamente nada; el que no se fuera tenía la opción de convertirse al islam o de que lo mataran, así que todos los que se pudieron ir se fueron.

Pero no faltaron casos en los que no estaba el papá, y la mamá no sabía qué hacer, y simplemente estos hombres llegaron y le cortaron la cabeza a todos. ¡Esto en el año 2014!, no ocurrió en el siglo pasado.

Y al difundirse fotos de esto en los medios de comunicación, la gente huía despavorida. Como resultado, muy largas extensiones de tierra de Siria y de Iraq pasaron a ser cien por ciento sunís, cuando a lo largo de la historia, desde el principio de la historia, en ese lugar que ha estado poblado desde el año 3000 a.C., siempre hubo una gran pluralidad étnica, cultural y religiosa. Pero ahora sólo queda esa gente, la del fundamentalismo islámico suní.

Al perder la guerra con Estados Unidos y la alianza que se estableció para vencer a ISIS, este mismo grupito se pasó huyendo a Turquía. Y Turquía les abrió los brazos, con todo y su tráfico de combustible robado, de petróleo robado de los pozos iraquíes y sirios. Turquía es un verdadero Estado criminal con la complicidad, por ejemplo, de los hijos del presidente Erdogan, que siempre han sido los principales “comerciantes” de ese petróleo que entra desde Siria y desde Irán.

Entonces salen los islamistas hacia Turquía, protegidos por Erdogan, y desde ahí se les consigue empleo, Turquía los manda en avión hasta Libia, y los manda en avión hasta Madagascar, donde se vuelven mercenarios para seguir extendiendo y estableciendo el califato del Estado Islámico, que es lo que querían hacer en el norte de Siria e Iraq pero no les salió. Entonces, desde Libia, atraviesan el desierto en diagonal hacia el oeste, llegan a Níger y Mali, que son verdaderos Estados sin ninguna ley, y desde ahí organizan campos de entrenamiento para los terroristas y mercenarios que se quieran unir a ellos. ¿De dónde sacan el dinero? De Saudi Arabia; están financiados por todos los Emiratos y países de la península Arábiga en lo que ellos logran financiarse a sí mismos. ¿Y cómo logran esto? Mediante secuestros y extorsiones, y se arman robándole las armas al ejército local tras asaltarlo y matar a sus miembros como moscas.

Entonces lanzan los ataques desde Mali y Níger hasta Burkina Faso, Nigeria, Camerún y Chad. Y ahí están haciéndose cada vez de más territorio, conquistan y conquistan; no solamente espantan a la gente, que corre y se esconde en la iglesia, sino que es un exterminio, como el que hacen los fulani, que se hacen pasar por simples pastores pero que vienen armados hasta los dientes, y, para dejar pastar a sus vacas, matan a la gente y se apoderan de sus tierras. Esto está pasando hoy en Nigeria. En Nigeria el gobierno es de la etnia fulani, y ha hecho todo lo necesario y posible para ignorar esas matanzas tan espantosas.

Esta zona del África Subsahariana es donde el Santo Padre y toda la Iglesia católica dice que está la “esperanza” para el catolicismo, cuando es ahí donde los musulmanes están realizando un exterminio sistemático para quedarse con el terreno físicamente.

¿Y cómo conquistan a la gente? Por miedo. Y roban las tiendas y le regalan las cosas a la gente; como en cualquier otro lado, como en México, que ves que los cárteles del crimen organizado andan repartiendo comida, o que los gobiernos andan regalando despensas. ¡Pues igual! Donde no reina la ley, este tipo de gente es la que impera mediante la violencia y aprovechándose de la necesidad de la gente.

Por eso tenemos que ser solidarios, cooperar con Cáritas, con Ayuda a la Iglesia Necesitada y con otras organizaciones de la Iglesia católica que mantienen a los sacerdotes y religiosas en esos países, porque a ellos no los saca nadie; van a ser los últimos en salirse y apagar la luz, pero de hecho prefieren morir ahí antes que irse. Entonces hay que seguirlos apoyando con oración y acción.

¿Quieres agregar algo más, Marcela?

Sí, las mujeres y las niñas son el primer blanco de aquellos que quieren apagar el derecho fundamental de pensamiento, conciencia y religión. Veo, como editora del Informe, que en países tan diversos como Paquistán, Nigeria, Kenia, Sudáfrica y muchos otros lugares, que a las mujeres y a las niñas se les regresa al tiempo del siglo VII d.C., cuando se creó el islam: les están quitando sus libertades poco a poco, su libertad de educación, de elegir con quién se casan, etc.

Hay fotos donde se compara cómo era Teherán o como era Bagdad hace 50 años, en que las mujeres vestían como en París, y cómo es ahora. A las mujeres cada vez las regresan más a una situación en la que sólo son máquinas de tener hijos, o en Paquistán son tratadas como una especie de animal. Y ya se dieron cuenta de que si se roban a una muchacha cristiana en esos países, las autoridades no hacen nada porque ¡sólo es una cristiana! Y así se aseguran de que cada vez haya menos miembros de esa sociedad religiosa-cultural. Disminuir intencionalmente la natalidad de un grupo es uno de los 6 actos de genocidio reconocidos por la ONU.

Esto está pasando a diario, todos los días se roban niñas de las calles de Egipto, de Nigeria, de Paquistán, de India, etc., para pasarlas a otra religión. Es secuestro, violación y esclavitud sexual. ¿Pero qué leemos en los medios? “Matrimonio forzado”. ¿Matrimonio forzado? ¡No, señor! Fue secuestro y violación para terminar en ese estado de esclavitud sexual por un pretexto religioso.

Y esto lo vemos con un aumento exponencial en el mundo. Y no se puede decir que esto no vaya a pasar en México o en España, porque la gente que hace eso viaja con sus costumbres. Por eso hay que estar muy vigilantes acerca de qué costumbres se van aceptando. Hay que saber en todo el occidente que si un musulmán se casa con una niña en su país de origen, y después la trae a vivir a Bélgica, por ejemplo, el gobierno de Bélgica no hace nada por defender a la niña, porque se le casó en un lugar donde era legal hacerlo. Y si este mismo hombre va y regresa con otras dos esposas, el gobierno occidental también se hace de la vista gorda. Y todo eso lo hacen con el pretexto de su religión, arrebatándole a la niña todos sus derechos humanos.