Cómo cultivar la cultura navideña en pandemia

Una Navidad destinada a ser diferente, pero capaz de revelar lo mejor de todos

Aunque las campañas de recogida de juguetes, las largas filas en los centros comerciales y supermercados y los tradicionales festivales de Navidad han sentido el impacto por las nuevas reglas de la pandemia, la temporada navideña no ha desaparecido.

Esta Navidad será diferente a las demás y con ello, una razón más que suficiente para convertirla en la mejor de todas. Sea con menos comensales en nuestra mesa y sin viajes programados, con la práctica de algunas de estas ideas podremos hacer una diferencia y ayudar a reavivar el espíritu que mantenga viva la Navidad.

1. Haz una lista de experiencias navideñas

Solíamos salir a la calle y encontrarnos con algo de la Navidad. Este año no esperes a que la Navidad llegue a ti y ve a buscarla. Haz una lista de todas las formas en que te gusta celebrar: recoger y decorar un árbol, armar tu pesebre, organizar un intercambio de regalos o asistir a una acto religioso. Esto ayudará a decidir qué puedes o no hacer y qué se puede ajustar. Ser creativo con los planes hará fluir el espíritu navideño.

Shutterstock |

2. Decora y ambienta tu hogar

Quizás tengas motivos para no tener ganas de festejar, pero está demostrado que poner luces o decoraciones puede hacernos sentir mejor para enfrentar el estrés y la ansiedad. A la gente le gusta asociarse con cosas que los hacen felices y las decoraciones navideñas evocan esos fuertes sentimientos de la infancia. Sea que coloques tus decoraciones ahora o en Nochebuena, tendrá un efecto positivo.

Shutterstock

3. Incrementa tu correspondencia

Puede que no tengamos la oportunidad de vernos en un mismo lugar esta Navidad, pero aún puedes enviar mensajes de esperanza y amor a través de tarjetas de Navidad a tus seres queridos o a personas que sepas que están pasando un año muy duro. Hazlos más significativos haciéndolos tú mismo, aporta algo personalizado que hable sobre algo bueno de esa persona y sé creativo en la presentación. Un simple mensaje, hará la diferencia.

Shutterstock | Girts Ragelis

4. Activa zoom para tus fiestas

Es probable que no haya fiestas de oficina o encuentros con amigos cara a cara. Aunque no sea posible, no te cierres a las posibilidades que ofrecen los medios digitales. Aun así, puede ser divertido y reforzar los vínculos humanos en un momento donde se necesita el apoyo mutuo, el compartir experiencias alentadoras y un balance de aprendizaje durante una época tan desafiante. Incluso en los momentos de crisis, siempre hay motivos para celebrar.

Shutterstock | Anneka

5. Organiza un pesebre viviente en tu hogar

Es tradicional hacer una obra de teatro o un pesebre viviente. No sabemos si las escuelas o las parroquias podrán organizarlo, pero podemos evitar que los niños se lo pierdan. Tal vez sea hora de hacerlo en casa como entretenimiento para la Nochebuena y permitir que los niños realicen su propio aporte. Los disfraces se pueden hacer o conseguir a través de Internet y luego hacer una presentación y compartirlo con familiares como los abuelos que estén lejos con una videollamada para que puedan participar.

Shutterstock | Robert Kneschke

6. Refuerza tus vínculos con los ancianos

Muchas personas mayores siguen con cuidados estrictos por el virus. Conéctate con el hogar de ancianos más cercano a tu domicilio o vecinos que sepas que pasan mucho tiempo solos para ver cómo puedes ayudar de manera segura. Pequeños gestos como barrer la vereda o sacar la basura por ellos, hacer una compra o llamarles por teléfono, pueden animarles el corazón. Y en cada cosa que hagas, incluye un mensaje deseándoles una Feliz Navidad.

Shutterstock | Kzenon

7. Realiza una obra de bien

La pandemia no puede detener a un espíritu generoso. Con él podemos descubrir que hay muchas formas de alegrarle el día a otra persona: comprarle un café a un extraño, llamar por sorpresa a alguien con quien no hablamos hace tiempo, enviarle comida a un amigo o donar sangre. La Navidad es el mejor momento para salir de uno mismo y poner la mirada en los demás. Un acto amoroso que es concreto y desinteresado puede ser nuestro mejor regalo.

Shutterstock | atsurkan

8. Crea más opciones para los niños

En muchos sitios se organizan visitas donde los niños comparten sus deseos y regalos cada año y comparten actividades con sus amigos. Este año será diferente y es posible que la comunicación con sus compañeros continúe siendo en línea. Hazlos parte de una actividad especial para celebrar la Navidad con ellos. Puedes hablar con el resto de padres de la escuela, talleres o deportes y organizar un plan de correspondencia para que puedan intercambiarse mensajes o dibujos y conservarlos en una caja especial o en el árbol.

Shutterstock | Pressmaster

9. Recupera viejas tradiciones e inicia otras nuevas

Tal vez este año sea el momento perfecto para recuperar alguna antigua tradición familiar que haya quedado olvidada. Al no poder viajar y estar más tiempo en el hogar, para muchos se abre la posibilidad de revivir o encontrar nuevas maneras de celebrar. Busca en la historia de tus antepasados otras costumbres para celebrar. Haz una lluvia de ideas con tus hijos para que a partir de este año la experiencia de la Navidad se expanda en tu familia.

Shutterstock | Natalia Deriabina

10. Colabora con negocios locales

Todos sabemos que la pandemia ha significado pérdidas económicas importantes sobre todo para los pequeños comerciantes. Intenta administrar los gastos e incluir en tus compras a las empresas familiares o negocios en el vecindario para ayudar a los propietarios que están intentando en esta época de ventas mantenerse a flote durante la crisis ocasionada por los cierres durante el confinamiento.

Shutterstock | Aleksandra Suzi

11. Activa tu protocolo de vestimenta

Estos últimos meses hemos tenido que seguir protocolos. Aunque nuestra mesa navideña tenga menos invitados o nos quedemos en casa sin salir a alguna fiesta o restaurante, ponte ropa elegante. Si tienes algo en mente que te gustaría vestir y no has podido hacerlo antes por no poder salir de casa, este es el momento para usarlo. Ponte un poco de maquillaje y cómprate unos zapatos. Date todo el brillo que combina con la Navidad.

Shutterstock | Nigita

12. Celebra más allá de los límites físicos

La Navidad es una fiesta que se celebra en todo el mundo y de muchas maneras bonitas. Conviértete en un ciudadano global y aprende más sobre cómo la gente en otros países va a celebrarlo. Mucho se está compartiendo en las redes sociales y puede ser una excelente manera de enseñar a los niños sobre las diferentes culturas y costumbres en torno a un evento tan especial. Comparte tu espíritu navideño con una familia al otro lado del mundo.

Hans Lucas via AFP

13. No dejes de participar de la Misa

La Misa de Navidad es un momento muy importante del año para muchas personas que se unen en oración. Aun en pandemia no hay que renunciar a estos servicios de Nochebuena y Navidad, especialmente en un contexto donde es tan necesario mantener viva la fe. Averigua cómo se están organizando las celebraciones en tu diócesis para que los fieles puedan participar siguiendo protocolos presenciales o siguiéndolas en línea a través de la web.