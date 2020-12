Cardenal Pell: “El Papa siempre me ha apoyado en estas dificultades”

"Los que trabajaron en la reforma financiera del Vaticano fueron atacados en su reputación”. El cardenal australiano estrena libro de memorias de sus 404 días en la cárcel y de su absolución

“Todas las grandes figuras que trabajaron en la reforma financiera (del Vaticano), cada uno de nosotros, con muy pocas excepciones, ha sido atacado por los medios de comunicación desde el punto de vista de la reputación, de una manera u otra”, declaró el cardenal George Pell en una entrevista publicada anoche, 14 de diciembre de 2020, en el canal italiano de televisión publica, RAI.

El cardenal australiano recordó “lo que le ocurrió a Calvi, que se suicidó bajo el puente de los Frailes Negros en Londres, con las manos a la espalda, una extraña forma de ahorcarse. Recordamos lo que le pasó a Sindona, envenenado en la cárcel… hace tiempo, hoy en día se utiliza a menudo la destrucción de la reputación».

El ex prefecto de la Secretaria de la Economía de 79 años fue entrevistado por la periodista italiana, Monica Maggioni, del programa Settestorie, quien recuerda que Pell, tras la renuncia de Benedicto XVI, 11 de febrero de 2013, fue llamado en 2014 por el Papa Francisco para luchar a su lado contra los escándalos financieros y la corrupción en el Vaticano.

¿Dineros enviados a Australia?

Pell se encuentra en Roma después de ser absuelto de los cargos de abuso sexual de dos menores luego de pasar más de 404 días en prisión. En una audiencia privada en octubre pasado, el Papa agradeció al cardenal Pell por su “testimonio”.

Por su parte, el purpurado que dijo no sentir rencor hacia sus acusadores y espera que no hayan pruebas de que enemigos internos en la curia romana hayan financiado su proceso mediático en Australia, afirmó:

«Es mucho peor si alguien dentro de la Iglesia está tratando de destruirte. Por eso espero que nunca haya suficiente evidencia para probar que el dinero del Vaticano fue usado no necesariamente para sobornar directamente, pero ni siquiera para envenenar la opinión publica en mi contra. Espero que no hayan pruebas que lo demuestren, por el bien de la Iglesia”.

Inocencia

El cardenal ex miembro del Consejo de Cardenales que asesoran al Papa en la reforma también confió sus emociones cuando el 11 de diciembre de 2018 fue declarado culpable de abusar sexualmente de dos menores, algo que habría ocurrido veinte años antes.

“También fue una gran sorpresa porque no sólo mis abogados, sino también los abogados que no estaban directamente relacionados conmigo, argumentaron que no había manera de que me declararan culpable e incluso el magistrado que me remitió dijo que si las pruebas de mi oficiante y mi sacristán se consideraban creíbles, nunca habría un jurado que me condenara.

Pensé que las dos posibilidades serían o bien que hubiera un jurado en desacuerdo, incapaz de decidir (y eso es lo que pasó la primera vez), o bien que me declararan inocente. Así que fue una gran sorpresa para mí”.







Te puede interesar:

Papa Francisco agradeció al cardenal George Pell por su “testimonio”





Cárcel

El cardenal que ha escrito un libro de memorias sobre su estadía en la cárcel dijo a la RAI:

“Era algo completamente nuevo para mí y sólo tenía que esperar y ver qué pasaba. Creo que recibí algunas garantías de que los guardias se comportarían profesionalmente, no que tuvieran que ser amables, pero al menos no hubo violencia o agresión verbal hacia mí.

Tenía una ducha caliente, un baño, una cama con colchón, después de todo que más podría querer un hombre. Y después de unos días también tenía un televisor. Y sobre todo me dejaron conservar mi breviario, mi libro de oraciones, y eso fue de gran ayuda”.

La cárcel reserva un marca de ‘infamia’ para los pedofilos. El cardenal comentó que era consciente de su condición en la prisión: Pero, sostuvo “es inútil pasar el tiempo sintiendo lástima por ti mismo y desesperándote por ti mismo. Era una situación terrible pero yo estaba allí, tenía que seguir adelante y hacer lo mejor que pudiera”.







Te puede interesar:

El Papa deja ir al cardenal Pell a Australia para defenderse de las acusaciones





Papa Francisco

El cardenal Pell siempre manifestó su inocencia y fidelidad al Papa, y, por su parte, la Santa Sede en varias etapas del proceso por abusos indicó que confiaba en la justicia australiana.

El 7 de abril, Pell fue absuelto definitivamente, y después del verano, fue recibido por el Papa en el Vaticano:“Siempre supe que me apoyaba, sabía que creía en mi inocencia y que esperaba que me liberaran. Fue un gran consuelo. El Papa siempre me ha apoyado en estas dificultades”.

En otro momento, reconstruyó su última conversación con Francisco: Yo esta feliz…Creo que lo primero que me dijo fue: «Gracias por su testimonio». Y le estaba muy agradecido por ello. Más tarde también me dijo: «Tenías razón en muchas cosas», y creo que se refería a las cuestiones económicas sobre las que ya no hay muchas dudas”.







Te puede interesar:

Cardenal George Pell: «Nunca me sentí abandonado por Dios»





El dinero y el Vaticano

Pell, 79 años, en pensión y sin cargos oficiales, afirmó que está satisfecho por el trabajo realizado durante su gestión como super ministro de la economía.

“Nos hemos encontrado con muchos obstáculos, no hemos avanzado tanto como nos hubiera gustado. La situación económica del Vaticano en este momento es grave, pero me consolé con el pensamiento de que entendimos que al menos si juzgas con precisión dónde estás, si tienes gente inteligente y decente, puedes encontrar la mejor manera de avanzar en una situación difícil.

Pero si estás en un mundo de hipocresía, entonces es muy difícil. No sabemos exactamente cuánta gente va a ir al infierno, pero sí sabemos si estamos perdiendo dinero. Las deudas estructurales estaban ahí incluso antes de la Covid. Es un momento difícil, financieramente, para el Vaticano”.

El cardenal refirió lo que le dijo una mujer de la nobleza europea sobre las finanzas del Vaticano y que según él describe la situación de ‘subdesarrollo’ en el sistema de las finanzas de la Santa Sede antes del 2014: ‘El Vaticano es como una familia noble en decadencia: Noble, despilfarradora y un fracaso en la gestión del dinero’. Y alegó que esto debe ser corregido pues las personas quieren saber como se gasta el dinero donado a la Iglesia.