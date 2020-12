Únete al lanzamiento de la película del primer evangelizador de América

Aleteia retransmitirá este jueves la presentación de un documental histórico sobre Ramón Pané

En la historia del descubrimiento y evangelización de América se conocen los nombres de muchos de sus protagonistas, como Cristóbal Colón o Fray Bartolomé de las Casas. Poco se conoce, sin embargo, sobre el nombre y vida del que es considerado como primer evangelizador de ese continente, Ramón Pané.

Un documental, que será presentado a nivel mundial este jueves, 10 de diciembre, con un evento on line, viene a cubrir este vacío histórico.

En el acto, gratuito por Internet a todos los interesados, al que se podrá acceder a través de Aleteia.org, en colaboración con la Fundación Ramón Pané, participan algunos de los más destacados representantes de la Iglesia que habla y reza en español.

Será posible seguir el evento en directo a través de este enlace de YouTube:

Entre los ponentes, se encuentran:

Cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, presidente de la Fundación Ramón Pané, quien se unirá al evento desde Honduras.

Monseñor Octavio Ruíz Arenas, secretario del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, quien se conectará desde el Vaticano.

Mons. Julio César Corniel, obispo de la Diócesis de Puerto Plata, República Dominicana.

El sacerdote Jaume Aymar i Ragolta, presidente de la Fundación Cataluña-América

Doctor Guzmán Carriquiri Lecour, embajador de Uruguay ante la Santa Sede y antiguo vicepresidente de Pontificia Comisión para América Latina.

El acto será presentado por el hermano Ricardo Grzona, director ejecutivo de la Fundación Ramón Pané.

La película, que tiene por título precisamente “El primer evangelizador de América – Ramón Pané”, se presentará a las 3 PM de Roma, 11 AM Argentina y Brasil, 10 AM República Dominicana, 9 AM Miami, Nueva York y Colombia, 8 AM México y Centroamérica, y 6 AM Los Ángeles.

La epopeya de Ramón Pané

Según explica la productora de la película, la Fundación Ramon Pané, el documental ha hecho una investigación histórica de varios años para comprender quién fue el primer misionero de América.

La historia se ambienta en abril de 1493, cuando Cristóbal Colón regresa de su primer viaje a América y se encuentra con los Reyes Católicos en el Cenobio de Oración de La Murtra (Badalona, España), confiado a los Frailes Jerónimos.

Allí estaba un joven ermitaño, no era sacerdote, unido a la orden de San Jerónimo. Su nombre era Ramón Pané.

En la audiencia, Colón mostró a los Reyes Católicos lo que había encontrado al llegar a tierra firme, y sobre todo algunas personas que habían viajado con él a su regreso: los llamó indios, porque creía que había llegado a la India, de la etnia de los Taínos.

Ramón, al ver a estas personas, como explica la producción del documental, “sintió el llamado de Dios para ir a llevarles el Evangelio y presentarles el cristianismo”.

La Reina Isabel dio instrucciones a Colón para que se anunciara el Evangelio a todas las personas, motivo por el cual Ramón Pané pudo embarcarse en el segundo viaje de Colón, llegando a la actual República Dominicana.

Fue así como se construyó en América el primer templo cristiano y Pané participó en la primera misa celebrada en el nuevo mundo, el 6 de enero de 1494.

Primeros mártires de América

Para emprender su obra evangelizadora, Ramón se internó en la isla y entabló amistad con la familia del cacique Guaticaba, aprendiendo la lengua nativa.

Después de dos años y medio, Guaticaba pidió recibir el bautismo, el 21 de septiembre de 1946, junto con 16 miembros de su familia, tomando el nombre de Juan Mateo.

A continuación se convirtió en compañero de Ramón Pané en su obra de evangelización en la isla.

Juan Mateo y toda su familia fueron asesinados poco después a causa de su conversión. Su martirio fue descrito por el mismo Ramón.

En septiembre de 1994, Juan Pablo II, en una carta de conmemoración de los quinientos años de los primeros bautizados de América, se refiere a ellos como los “primero mártires” por la fe cristiana en América.

Como el lector puede intuir de este maro histórico, el objetivo del documental consiste en hacer un acto de justicia histórica, recuperando la figura de estos primeros evangelizadores de América.







