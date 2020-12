Murió Tabaré Vázquez, el presidente que vetó el aborto en Uruguay

El legado de un hombre que además de presidente se ha caracterizado por su prestigiosa carrera como médico

Tabaré Ramón Vázquez Rosas. He aquí el nombre completo del hombre que llegó a convertirse en el primer presidente de izquierda de Uruguay. Lo hizo en dos ocasiones. En primer lugar, entre 2005 y 2010. Luego, entre 2015 y 2020. Antes, en 1990, había sido intendente de la capital, Montevideo. Falleció hoy a los 80 años.

Nacido precisamente en esa ciudad de Montevideo el 17 de enero de 1940, Tabaré Vázquez pasó los primeros años de su vida en un barrio obrero como La Teja. De adolescente, su vínculo con los salesianos lo llevó a desarrollar labores deportivas y sociales.

Uno de los primeros actos fundacionales de Vázquez fue el club “El Arbolito”, algo que lo catapultó con el paso de los años a ser el presidente del Club Atlético Progreso (Montevideo, Uruguay) para luego entrar de lleno en la arena política departamental y nacional.

De forma paralela, su otro gran legado como médico especialista en oncología y radioterapia. Estuvo casado con María Auxiliadora Delgado, mujer muy vinculada a los salesianos y fallecida en 2019. De este matrimonio nacieron tres hijos (Álvaro, Javier e Ignacio) y también tuvieron cuarto hijo que es adoptivo (Fabián).

Precisamente, uno de sus hijos, Álvaro, fue quien dio la noticia de su muerte a través de un mensaje en redes sociales:

Hoy, a la hora 3.00, mientras descansaba en su hogar, acompañado de algunos familiares y amigos, por causa de su enfermedad, falleció Tabaré. En nombre de la familia, queremos agradecer a todos los uruguayos el cariño recibido por él a lo largo de tantos años. pic.twitter.com/Osc3xzeP0y — Alvaro Vázquez D (@AlvaroVazquezD) December 6, 2020

El veto al aborto

Pero más allá de los diversos perfiles que se puedan hacer sobre Vázquez (otro de ellos la lucha contra el tabaquismo, aspecto que lo llevó a ser reconocido a nivel internacional), hay uno muy especial y tal vez más local. Este hombre también será recordado como el presidente del veto al aborto en Uruguay (período 2005-2010).

Lo hizo a través de un decreto firmado el 14 de noviembre de 2008 luego de aprobado en el Congreso un proyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva. En aquel entonces, su experiencia y visión como médico terminó imperando. Vale la pena recordar algunos pasajes del decreto.

“Hay consenso en que el aborto es un mal social que hay que evitar. Sin embargo, en los países en que se ha liberalizado el aborto, éstos han aumentado”, expresó Vázquez.

“La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia”, señaló.

“El verdadero grado de civilización de una nación se mide por cómo se protege a los más necesitados. Por eso se debe proteger más a los más débiles”, continúa.

“Hay que rodear a la mujer desamparada de la indispensable protección solidaria, en vez de facilitarle el aborto”, concluye a través de un decreto en el que hace énfasis en la necesidad de “salvar las dos vidas”.

La despenalización del aborto en Uruguay fue aprobada cuatro años después bajo la administración del expresidente José Mujica. Sin embargo, aquel veto –por los argumentos manejados- fue elogiado en su momento por diversos sectores y organizaciones, entre ellos la propia Iglesia en Uruguay.

Dios

“A veces creo que hay Dios, a veces creo que no hay Dios. Que somos una ventanita que se abre a la vida y salimos al escenario. Pero muchas veces quiero, desearía, que hubiera un Dios. Pero hasta ahí puedo llegar”.

Estas declaraciones de Vázquez fueron realizadas en un programa televisivo llamado “El Legado”. En el mismo el propio Vázquez recordó que estas reflexiones llegaban en el final de su vida.

El cáncer, enfermedad contra la cual luchó tanto como médico oncólogo (en especial su batalla recordada y elogiada a nivel internacional contra el tabaquismo), se hizo presente en esa última etapa. En 2019, antes de finalizar su segundo mandato como presidente, fue diagnosticado con un tumor pulmonar.

Anécdotas con dos papas

Su batalla contra el cáncer prosiguió hasta el final de sus días. Pero en esa misma entrevista televisiva, el propio Vázquez se encargó de recordar dos anécdotas con dos papas.

La primera que recordó fue con Juan Pablo II cuando era intendente de Montevideo y que se dio durante una de las visitas a Uruguay.

“Hablando con Juan Pablo II, él me dijo en determinado momento -yo era intendente de Montevideo, del Partido Socialista-, con su tono de voz, en español: ‘Un gobernante, antes de ser de izquierda o de derecha, debe ser profundamente humano’. Eso me sirvió para reivindicar el humanismo como forma fundamental de urbanización en nuestra humanidad”, expresó.

TONY GENTILE | AFP

La otra, más reciente, en 2016, con el papa Francisco. “¡Qué hombre Francisco! ¡Qué entereza! ¡Qué voluntad! Me atreví a hacerle una pregunta: ¿cómo concibe usted a Dios? Y él, muy rápidamente, me respondió: ‘Ah, no. Yo hasta Jesucristo llego’”, contó.

La laicidad y la balconera

En diciembre de 2017 volvió a generar escándalo aquella balconera que rezaba “Navidad con Jesús”. Es que la iniciativa promovida por la Iglesia de Montevideo para devolver el verdadero sentido a la festividad había llegado una vez más a las puertas de la residencia de Vázquez.

Por segundo año, la balconera de Navidad con Jesús de @ICM_uy está en la casa del presidente Tabaré Vázquez en Lucas Obes #NavidadconJesuspic.twitter.com/mr12SJcFuL — Carolina Bellocq (@CaroBellocq) December 18, 2017

En Uruguay, uno de los países más laicos de América Latina y donde lo religioso no molesta mientras quede en el ámbito privado, aquel gesto rápidamente fue denunciado por muchos como “violación a la laicidad” a pesar de que haya sido en su casa y no en un ámbito institucional.

Sin embargo, hubo muchos que también lo respaldaron. Rápidamente fueron recordadas sus palabras sobre la laicidad cuando acudió a la sede de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay el 14 de julio de 2005.

En aquel entonces, Vázquez (su vínculo con la masonería era conocido a nivel público) se encargó de hablar sobre la laicidad como “garantía de respeto y pluralidad”, además de “factor de democracia”.

“Vengo como antes vinieron otros Presidentes de la República. Vengo como también he ido, por citar apenas algunas visitas, al Comando General del Ejército a la Universidad de la República, a la Intendencia Municipal de Rivera, al PIT/CNT, al Arzobispado de Montevideo, a la nueva planta de Conaprole o a la Terminal Portuaria Cuenca del Plata”.

Ver discurso completo aquí

Aquellas palabras sobre la laicidad y respeto también fueron elogiadas.

El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal del Uruguay expresa sus condolencias a los hijos y familiares del expresidente Tabaré Vázquez unidos en la cristiana esperanza frente a la muerte. Q.E.P.D. pic.twitter.com/tpAbjhdKCv — IglesiaCatólicaUy (@iglesiauy) December 6, 2020

Unido al dolor del Uruguay y especialmente de su familia. Recordando al presidente de todos. Ex oratoriano de la obra salesiana de La Teja donde conoció a su esposa. Agradecido a sus raíces. Defensor de la vida desde el momento de su concepción. “Dale Señor el descanso eterno". pic.twitter.com/L5tsTl692u — Daniel Sturla (@DanielSturla) December 6, 2020







Te puede interesar:

Tabaré Vázquez invita al papa Francisco a visitar Uruguay











Te puede interesar:

Muere la primera dama de Uruguay, mujer de fe y devota de María Auxiliadora