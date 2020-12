Andrea Bocelli y Céline Dion lo han vuelto a hacer… con Gloria Estefan

Emilio Estefan es la cabeza pensante detrás de este “Nurse Heroes” que se emitió durante la tarde del día de Acción de Gracias. La situación de estos profesionales de la salud toca de cerca a la familia Estefan ya que la propia Gloria tiene una hermana enfermera que trabaja en un hospital de Miami.

Nurse Heroes

Para esta velada online se dieron cita numerosos rostros conocidos. Como presentadores participaron, entre otros, Oprah Winfrey, Whoopi Goldberg, Billy Cristal o Marc Anthony. Otros famosos como Taylor Swift donaron sus instrumentos musicales para una subasta en beneficio de la ONG Nurses Heroes Foundation. Y como no… Andrea Bocelli y Celine Dion.







Testimonios de enfermeros y cómo el virus cambió sus vidas

Durante el concierto se intercalaron emotivos testimonios de enfermeras y enfermeros que narraron los momentos más duros de estos meses y explicaron cómo el coronavirus ha cambiado sus vidas. Un enfermero recuerda especialmente el momento en el que, antes de entubar a un paciente, le aconsejó que llamase a casa para hablar con sus seres queridos.

El enfermero, conmovido, explica que fue la última vez que ese hombre habló con su esposa ya que 3 días después murió. Este profesional asegura que esa experiencia concreta le dejó claro que su vocación es la enfermería y cuidar de las personas. Otra joven enfermera relata cómo, de la noche a la mañana, pasó de la unidad pediátrica a las urgencias para atender a enfermos de covid.

Confiesa que pudo extraer algo bueno de aquella vivencia y fue el darse cuenta de que toda la ciudadanía agradecía el trabajo del personal médico a través de los aplausos a los sanitarios o la comida o los regalos que muchas personas anónimas les hacían llegar al hospital. En definitiva, el sentido de comunidad que pudieron experimentar. También uno de estos profesionales habla desde el punto de vista del paciente, puesto que se contagió de coronavirus.

Nurse Heroes

Poder superior

Explica que cada día da las gracias a “un Poder superior” por no haber enfermado gravemente y poder reincorporarse pronto a su trabajo. Dice que, incluso cuando no está de turno, pregunta a sus compañeros por la evolución de los pacientes a los que atendió durante sus horas de trabajo. “Cualquier mejora en la salud de un enfermo nos infunde esperanza”, indica este enfermero.

No solo cuentan sus historias, enfermeros y enfermeras incluso han puesto su voz también para cantar. Acompañan en los coros unos 50 de ellos en canciones como esta, “Smile”, en la que cantan Andrea Bocelli y Céline Dion, Stevie Wonder, Gloria Estefan, Josh Groban o Katherine McPhee. El tema pone el broche de oro a este concierto benéfico.

El tenor italiano y la diva canadiense no han dudado en prestar su talento para otras iniciativas benéficas durante esta pandemia. En abril participaron con su famoso tema, “The Prayer”, en el “One World: Together at Home”, el festival online organizado por Lady Gaga que recaudó más de 127 millones de dólares para la lucha contra el coronavirus.

https://youtu.be/fMsHGqBdOck

