Andrea Bocelli lanza un nuevo álbum de música sacra

El tenor italiano Andrea Bocelli acaba de lanzar un nuevo álbum de música sacra a tiempo para el comienzo del Adviento

La colección de música sacra Believe, es el nuevo álbum de Andrea Bocelli y consta de canciones que han inspirado al cantante a lo largo de los años.

“El concepto detrás de ‘Believe’ se basa en tres palabras: fe, esperanza y caridad”, dijo Bocelli en un comunicado de prensa. «Estas son las tres virtudes teologales del cristianismo, pero, independientemente de cualquier creencia religiosa, también son las tres claves extraordinarias para dar sentido y plenitud a la vida de cada uno de nosotros».



El viaje de Bocelli a la Iglesia

Ahora católico practicante, en una entrevista con la edición del Reino Unido de la revista The Big Issues el año pasado, Bocelli dijo que fue agnóstico durante muchos años, hasta que leer a León Tolstoi lo llevó de regreso a la Iglesia de su juventud.

El cantante dijo que «surgieron algunas preguntas existenciales urgentes» para él como adulto. «Leer un libro pequeño y maravilloso de Tolstoi, ‘A Confession’, seguido más tarde por todas sus otras obras maestras, me ayudó mucho en el camino hacia la fe».

En la entrevista, Bocelli continuó: “Creer que la vida está determinada por el azar no solo es inadecuado sino ilógico y poco sensato. La razón fundamental que nos permite tomar el camino correcto al llegar a la primera encrucijada fundamental es creer o no creer … En mi opinión, esta es una elección y no hay alternativa ”.

Los médicos aconsejaron a su madre que abortara

En una entrevista de 2009 en el programa dominical italiano «Domenica in», la madre de Bocelli compartió cómo los médicos le aconsejaron que abortara porque sospechaban que tenía problemas médicos. Ella rechazó su sugerencia y él nació con glaucoma. Más tarde perdió la vista por completo en una lesión de fútbol.

“Les debo mucho a mis padres. Entre las muchas enseñanzas que recibí, mencionaría la determinación de no rendirme. Esto es lo que mostraron mis padres durante el embarazo de mi madre cuando los médicos le aconsejaron que se hiciera un aborto porque el bebé nacería con enfermedades graves. Ella ignoró sus consejos y continuó con el apoyo de mi padre. Sin su coraje y fe, no estaría aquí hoy para contar la historia ”.

El nuevo álbum de Andrea Bocelli, Believe

El nuevo álbum tiene 14 himnos gloriosos que incluyen una pista inédita del fallecido compositor italiano Ennio Morricone, así como Gratia Plena, de la nueva película aclamada por la crítica, Fatima. Dos dúos con la aclamada mezzosoprano Cecilia Bartoli y, por primera vez, la interpretación del Ave María de Bocelli. También se incluyen los queridos y familiares favoritos Hallelujah, You’ll Never Walk Alone y Amazing Grace, un dúo con la cantante de Grammy Alison Kraus.