Un niño solidario y contagioso

Este niño se llama Blake Durham, tiene 6 años y pidió a su madre que pague una comida y el resultado fue extraordinario. Un gesto solidario ¡ y contagioso!

Blake Durham de seis años le dijo a su mamá que “quería hacer algo amable y hacer que otra persona fuera feliz”. Cuando se encontraba junto a ella en el coche esperando ser atendidos para comprar un desayuno, con esa intención en mente le pidió que pagara la cuenta del conductor que tenían detrás de ellos.

Esto terminó provocando una reacción en cadena de amabilidad, ya que los conductores sorprendidos por este gesto, decidieron unirse y pagarse unos a otros dejando una sonrisa en cada uno, especialmente en el joven Blake que había cumplido su generoso deseo. Una buena obra no solo es importante para quien la recibe, sino también para quien la da.

Su madre muy orgullosa ha explicado cómo a los pocos minutos de hacer ese pequeño gesto, se enteraron del efecto grandioso que estaba teniendo: “Tuvimos que esperar la comida y una señora salió y me dijo que todos estaban pagando por el coche que estaba detrás y que todos estaban muy felices y sonrientes”.

Ser amable no cuesta casi nada y el resultado es muy positivo. Puede ser una sonrisa, un pequeño acto que demuestra cariño, valor, consideración o respeto por alguien, lo que revela una generosidad de espíritu que fortalece tanto el cuerpo como el alma.

Aquellos que viven con bondad no solo reportan ser en general personas más felices, tener un corazón más sano y construir mejores relaciones con los demás, sino que también está comprobado que se vuelven más benévolos con la práctica. Y cuanto más activamente se experimentan las buenas intenciones, más profundos pueden ser esos efectos.

Cuando alguien es bueno con los demás, sin esperar nada cambio, hay muchas reacciones positivas que recibe. Y cuanto más amabilidad muestra, más probabilidades tiene de continuar con ese comportamiento amable porque es algo muy gratificante. La bondad no sólo crea más de ella, sino que se multiplica al tocar a las personas.

El joven Blake nos recuerda lo importante que es no olvidar esos pequeños actos de bondad en la vida diaria. No se necesita tener mucho, ni siquiera sentirlo o esperar a no tener problemas para dar ese paso con un acto voluntario y transformar el día en uno especial y más bello para otro. Basta levantarse por la mañana con ese propósito.

Lo que ocurrió en este local de McDonalds en Stockton muy pronto comenzó a inspirar a otra gente y a divulgarse en muchos medios internacionales como la BBC Radio Tees, BBC’s Look North y ITV ’s Good Morning Britain, entre otros, buscando conocer más sobre la vida de Blake.

Su mamá apareció en algunos de ellos diciendo que el joven ha estado muy enfermo desde que fue diagnosticado con epilepsia y ha sido hospitalizado varias veces. Sus familiares dicen que es un niño muy valiente y con un corazón de oro.

A pesar de haber pasado momentos duros, este niño no pierde el afán por querer hacer felices a los demás. Su ejemplo nos inspira en medio de un mundo donde parece que ya no es posible salir de uno mismo para hacerle lugar a otro, a no olvidar que con un gesto amable podemos romper esa barrera y hacer del ambiente donde nos movemos un sitio mejor.

De hecho, esa es la manera en que Jesús muestra su amor con todos, no con grandes discursos, sino con simples actos de amabilidad.

Cuando Jesús quiere enseñarnos cómo debe ser un cristiano, dice muy poco, pero lo muestra perdonando con un gesto de misericordia o alimentando al que tiene hambre. El amor se manifiesta con las buenas obras.