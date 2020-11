Trinette y Yaxury, portadoras de los últimos milagros en Venezuela, juntas

El sábado 31 de octubre era el último día en la ceremonia de inhumación de los restos mortales del próximo beato de Venezuela, doctor José Gregorio Hernández, cuya certificación y resultados serán presentados al Vaticano en los próximos días por el cardenal Baltazar Porras.

La ocasión fue oportuna para que en el santuario Nuestra Señora de la Candelaria, en Caracas, donde se resguarda al médico trujillano, reuniera a las dos últimas personas reconocidas por la iglesia de recibir un milagro en Venezuela.

Se trata de Trinette Durán de Branger, una médica cirujana que fue curada de su brazo derecho que estuvo a punto de perder luego de recibir una descarga eléctrica, y que salvó tras invocar la intercesión de la madre Carmen Rendiles Martínez, elevada a los altares en 2018.

También, de Yaxury Solórzano Ortega, una adolescente de 13 años, cuya asombrosa sanación ocurrió después de recibir un balazo en la cabeza, motivo para que el doctor José Gregorio Hernández sea declarado beato y elevado a los santos altares.

Debido a la pandemia de la Covid-19, las instrucciones de la Arquidiócesis de Caracas hacia la niña Yaxury y sus familiares, es que mantengan en todos los actos públicos el uso de la mascarilla y la careta de bioseguridad para evitar algún contagio. Así se le vio el 26 de octubre en la ceremonia de exhumación, y el 31 cuando culminó el proceso.

Yaxury Solórzano y Trinette Durán de Branger ingresaban al área administrativa del Santuario de la Candelaria antes del inicio de la inhumación. A pesar de la careta protectora, Trinette reconoce a la niña que estaba acompañada de la madre y la saluda.

Al intercambiar palabras, se reconoce que la doctora es la portadora del milagro obrado por la madre Carmen Rendiles, mientras en la más joven se hizo realidad la mediación milagrosa de José Gregorio Hernández. El histórico instante permite a los periodistas y otros invitados a la inhumación, contemplar el compartir entre estas mujeres separadas en edad, pero unidas en la manifestación de Dios, a través de estos portentosos hechos.

Cortesía

El impactante milagro recibido por Trinette Durán

El testimonio de la cirujana ocurrió hace 17 años, algo impresionante que merece ser recordado. Desde el 20 de mayo de 2003, su brazo derecho quedó atrofiado después de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba una operación en el quirófano del hospital “Miguel Pérez Carreño” de Caracas, recordó en conversación para Aleteia. Ese hecho permitió su “encuentro” con la madre Carmen Rendiles y que por el milagro obrado en Trinette, la religiosa venezolana subiera a los altares de la iglesia.

“Me encontraba realizando una operación, la descarga eléctrica –ocurrida porque un cable quedó desprotegido- me atrofió el miembro, perdí toda la fuerza. Luego me colocaron un yeso para inmovilizarlo”, narra acerca del accidente vivido en el quirófano. El diagnóstico no podía ser más temerario. “Atascamiento del nervio mediano y cubital desde la mano hasta la axila”, expresa en su testimonio publicado entonces por Aleteia.

El brazo continuaba atrofiando y padecía dolores intensos que no eran calmados por los medicamentos. Ya la habían visto más de 20 especialistas, neurocirujanos y fisiatras, quienes le hicieron tomografías y resonancias con contrastes que fueron enviadas a Francia, concluyendo que su estado era quirúrgico y por eso era imposible que lo calmaran los medicamentos. Paralizó el consumo de los analgésicos y para el día que estaba fijada la operación –18 de julio de 2003 en el Centro Médico de Caracas- con una incisión desde la palma de la mano hasta la axila, visitó la tumba de la Madre Carmen y al Santísimo Sacramento en el Colegio Belén, en Los Palos Grandes de Caracas.

“Ahí fue cuando una hermanita me llevó hasta el cuarto de la Madre Carmen y después de sobarme el brazo y orar ante El Santísimo, me aseguraba que Madre Carmen me iba a ayudar y cuando la miré por la dulzura que me oraba y esta me vio el rostro, me preguntó: ¿Tú fuiste la que pintaste la Madre Teresa de Calcuta, la cual escogieron para ser colocada en la Catedral de Caracas y después en el Colegio Belén, donde reposan los restos de Madre Carmen?”, rememora la doctora Trinette Durán.

“Al haber pintado a la Madre Teresa de Calcuta y su beatificación fue un hecho, tienes que pintarme a Madre Carmen, y me llevó al cuartito donde me entregó un retrato muy pequeño. Al estar allí no podíamos entrar a la habitación por una energía invisible, la cual no sé explicar, pero los físicos dicen que eso es una energía estática”.

“Al pasar la barrera con la hermanita que representaba más de 80 años de edad, ella levantó la mano hasta el cuadro de Madre Carmen y desde allí resplandeció un inmenso rayo de luz que nos invadió. Me acaloré por la cabeza, el brazo, me puse eufórica y empecé a perder la fuerza con una gran iluminación que las paredes se fueron separando del techo y así lo sentía para finalmente perder el conocimiento”, recordó.

“La religiosa me sentó sobre la cama y repetía: ‘No pesas nada, no pesas nada, eres una pluma’. Al despertar el dolor había desaparecido y movía el brazo perfectamente”.

Así se materializó el milagro en Trinette, certificado por médicos y diferentes comisiones eclesiásticas, permitiendo que la beatificación de Carmen Rendiles Martínez fuese una realidad el 16 de junio de 2018 en Caracas. Es la última de las beatas venezolanas.

Cortesía

Yaxuri sobrevivió a un balazo en la cabeza

El hecho milagroso de Yaxuri Solórzano Ortega es distinto. Se salvó del ataque de unos delincuentes que el 10 de marzo de 2017 la intentaron robar junto a su padre en Manga Covera, un caserío del estado Guárico a tres horas de San Fernando de Apure. La niña tenía entonces 10 años y recibió un balazo en la cabeza que la llevó a perder mucha sangre, parte de la masa encefálica y varios huesos, sin embargo, sobrevivió sin secuela alguna, luego que su madre Carmen Ortega invocara auxilio al “Médico de los pobres”.

De acuerdo con las informaciones la madre asegura que el Venerable le dijo: “No te preocupes, que tu hija va a salir bien”. Después comenzó a sentir una paz que no había sentido desde el incidente”. Inicialmente fue atendida en el hospital Pablo Acosta Ortiz de San Fernando. Luego fue intervenida en una clínica. Tenía pronóstico reservado: “había perdido mucha sangre, masa encefálica y varios huesos”, publicó Aleteia.

“El hecho fue calificado como inexplicable por el tribunal cuando una tomografía realizada el pasado diciembre (2018), ordenada por el tribunal, mostró que la niña tiene la lesión en el cerebro, pero se encuentra totalmente asintomática, sin secuelas, debía presentar discapacidad”, según el pronóstico del neurocirujano.

El cardenal Porras le dio impulso a este hecho no sólo con diversas actividades en la Arquidiócesis de Caracas y otras ciudades sino, además, presentando el informe ante el Vaticano el 18 de enero de 2019. Luego, el 27 de abril el milagro fue aprobado por la comisión teológica. Y el 19 de junio de este año, el papa Francisco autoriza el decreto que contentivo de la beatificación del afamado “Médico de los pobres”.

Cortesía

El Vaticano y Venezuela fijarán fecha de beatificación

Sobre el proceso de exhumación en el que ya se ha “reconocido que los restos pertenecen al doctor José Gregorio Hernández”, los resultados serán presentados en rueda de prensa, este martes 3 de noviembre. De la misma manera, el Vaticano también recibirá en esta semana las reliquias como parte del proceso antes de la beatificación.

Cortesía

“Esperamos fijar de una vez con la Santa Sede la fecha de la beatificación (…) Ojalá sea al aire libre, para que podamos participar millones de personas”, indicó el cardenal durante la clausura de la ceremonia de inhumación de los restos mortales del “Médico de los pobres”, se conoció a través de los medios.

Te puede interesar: Venezuela: El honor de interpretar a José Gregorio Hernández