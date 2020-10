Springsteen le habla a Scorsese sobre sus raíces católicas

Bruce Springsteen y Martin Scorsese compartieron escenario en 2019 en Los Ángeles, Estados Unidos, para una charla sobre creatividad artística y el papel del catolicismo en su obra. El evento, patrocinado por Netflix, formaba parte de la oferta del servicio depara los Emmy que incluía varias películas, entre ellas, cuyo visionado está disponible actualmente en el amplio catálogo de Netflix.

El público estaba repleto de votantes de los premios Emmy, un hecho que provocó la risa de Springsteen, que dijo que estaba «aquí hoy pidiendo los votos de unos completos desconocidos». Para mejorar su petición, se le unió su viejo amigo Martin Scorsese. Ambos han pasado la mayoría de su carrera en lo más alto de sus respectivos ámbitos.

«Toda mi obra ha estado influida por mis años en la escuela católica»

A medida que avanzaba la noche, según informa AP News, Springsteen habló abiertamente sobre su educación católica, citándola como una de sus primeras influencias. Según dijo:

Toda esa redención, maldición, todo lo que Martin Scorsese refleja en sus películas… A medida que fui creciendo dejé de luchar contra eso. Ahora me inspiro en ello y lo disfruto. No hay mejor fuente de inspiración que los mitos del catolicismo. Está todo ahí.

Scorsese coincidió por completo con el músico, mencionando que su película The Irishman, también disponible en Netflix, contiene muchos de esos mismos temas: “Confianza, lealtad, traición y fe”.

Ambos artistas conversaron brevemente sobre la escritora estadounidense Flannery O’Connor, de cuyas cartas Scorsese habló por primera vez a Springsteen. De las obras de O’Connor, Springsteen reflexionó que había descubierto que “la oscuridad es más interesante que la luz”.

La conversación tocó el tema de futuros proyectos, momento en que Springsteen reveló que, tras el estreno de su próximo álbum en solitario, planea empezar a grabar otro con el grupo E-Street Band. Si todo va según lo previsto, será el primer estreno de Springsteen con su banda original en unos siete años.

Después de este anuncio, como recoge Variety, Springsteen empezó a hablar sobre la composición de canciones, donde también evocó sus raíces católicas.

“Tienes que capturar ese pequeño fragmento de lo divino”, dijo. “Y puede surgir de muchas, muchísimas maneras. Pero siempre que compongo algo donde siento algo de calidad, siempre está ese pequeño fragmento de ‘No sé con exactitud de dónde ha surgido esto. Sé cómo he llegado aquí o allí, pero…’”

Ambos hablaron extensamente sobre Springsteen on Broadway, la verdadera razón de su encuentro. Springsteen mencionó que todo el proyecto surgió después de ser invitado a la Casa Blanca para tocar para el presidente Obama en las últimas semanas de su administración. Springsteen, que acababa de terminar un libro con sus memorias, se apoyó mucho en la obra y añadió un contexto a cada canción antes de interpretarla.

La adaptación de Netflix del concierto en directo se grabó en dos noches y, después de mucho debate con Thom Zimny, el director, decidieron que se grabaría con público en directo. Springsteen dijo que le preocupaba que sus chistes no se entendieran bien entre los espectadores de Netflix si no había una reacción de un público presente.

La reunión entre Springsteen y Scorsese, quienes tuvieron ambos su gran receso en 1973 y empezaron una amistad de por vida después de un encuentro fortuito en Los Ángeles en 1975, terminó con una interpretación en directo de Springsteen de Dancing in the Dark y Land of Hope and Dreams.

Springsteen on Broadway está disponible actualmente en Netflix. En verano de 2019 Springsteen también estrenó nuevo álbum, Western Stars.