Encuentros, una serie web que puede cambiar tu vida

Una serie web sobre historias imaginarias pero que suceden en la vida cotidiana en medio de la pandemia, acaba de lanzar la fundación colombiana Tierra de Gracia, como una gran apuesta de fe y esperanza para personas de cualquier credo.

Encuentros se llama el trabajo audiovisual que cuenta con el apoyo de la Arquidiócesis de Bogotá y se puede ver de forma gratuita en plataformas digitales. La producción muestra las situaciones complejas a las que se han enfrentado muchas familias en los últimos meses a causa del coronavirus, pero siempre con un mensaje esperanzador.

“La pandemia ha traído suicidios, alcoholismo, violencia, drogadicción, pérdidas económicas… pero debemos estar seguros de que el Señor sale a nuestro encuentro y viene a decirnos No están solos, Yo estoy con ustedes”, explicó a Aleteia el padre Édgar Rivera, director espiritual de la serie.

“En el camino de la vida, un encuentro puede cambiar la ruta, el escenario, la motivación e incluso la meta de una persona. Por eso, con esta serie, queremos invitarlos a tener un encuentro que posiblemente cambie su vida”, dijo Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá.

Un capítulo semanal

A través de una producción de alta calidad, Encuentros invita al público a preguntarse dónde están puestas sus seguridades, cómo es su escala de valores y si Dios está de primero en sus corazones. Esta es la reflexión que motiva cada una de las historias, aseguran sus realizadores.

Su lanzamiento se realizó el 24 de septiembre en homenaje a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de los reclusos. “La pandemia nos ha privado de la libertad y con las estrictas cuarentenas descubrimos lo que es estar en casa por cárcel, entonces consagramos el proyecto a María Santísima para que salve vidas y libere a muchos oprimidos por lo que esta realidad les ha significado”, recalcó el padre Rivera.

El primer episodio cuenta el caso de Germán, su esposa Mariana y Ana María, la hija de ambos. Él es un empresario que arriesga todo lo que tiene para hacer un multitudinario concierto, pero llega la pandemia y los eventos masivos como el espectáculo musical que tenía preparado se cancelan, ocasionándole una gran crisis financiera y familiar.

Esa fue la parte de la historia que se emitió el pasado 24 de septiembre por el canal de Youtube de Tierra de Gracia. La trama continuará el 2 de octubre y todos los viernes se presentará un capítulo semanal de siete minutos. “Va a ser muy emocionante y sorpresivo lo que va a ir pasando, cada personaje va a tener un drama espectacular donde Dios va a ir mostrando su misericordia”, cuenta el padre Édgar.

Los seguidores del canal han aumentado pero el objetivo es que se sigan multiplicando, pues antes del lanzamiento tenía 400 y actualmente registra casi 3.500 y más de 13.000 visualizaciones de la historia de estreno. El objetivo es que los mensajes de fe se conozcan en todo el mundo y fortalecer la evangelización, para lo cual reciben donaciones de un dólar en adelante (https://checkout.wompi.co/l/nELiPq).

El dramatizado fue escrito y dirigido por el reconocido productor colombiano Camilo Arana y cuenta con un reparto de actores profesionales de gran trayectoria en canales públicos y privados del país, entre ellos, Juan Pablo Obregón, Carlos Posada, Marilyn Patiño, Jorge López, Emerson Rodríguez y Bibiana Corrales.

Ellos recibieron un pago simbólico porque el verdadero interés fue donar su talento a este proyecto católico, como lo asegura la actriz Marilyn Patiño. “Para mí es hermoso poder servirle a Dios y le había estado pidiendo que me usara donde Él creyera conveniente. Cuando me contactó Juan Pablo Obregón y me propuso estar en la serie, feliz le contesté que sí”, contó la artista a Aleteia.

Por su parte, Jorge López aseguró que este es uno de los momentos más importantes de su vida actoral porque “el propósito es que los espectadores entiendan que los desiertos por los que están pasando son los mismos desiertos de los personajes de la serie y hay que atravesarlos de la mano de Dios para encontrar la salida”.

Bibiana Corrales y Emerson Rodríguez son esposos y han estado juntos en varios proyectos católicos para contribuir en la evangelización, ahora lo hacen dando vida a personajes con “un lado de luz y un lado oscuro, que es el que Dios entra a solucionar”, cuenta el actor.

Colombia, Tierra de Gracia

Tierra de Gracia es una fundación sin ánimo de lucro que promueve la fe y los valores católicos a través de creaciones audiovisuales de alto contenido espiritual. Lleva el mismo nombre de un documental que el padre Édgar y el productor Camilo Arana realizaron en el 2019 para celebrar el Centenario de la Coronación de la Virgen de Chiquinquirá como patrona de Colombia y que contó con el respaldo de los dominicos de la Orden de Predicadores.

El sacerdote escribió el guion y aunque le habían advertido que no lo titulara, escogió este nombre, que luego heredó la fundación, creada para manejar los derechos de ese primer documental. “Mi padre fue asesinado cuando yo tenía un año y siento que la sangre que se ha derramado en Colombia es porque el Señor ha regado nuestra tierra con una gracia divina para que dé frutos y pues si iba a ser homenaje a la Reina de Colombia, qué mejor que proponer a Colombia como tierra de gracia”.

Es que el padre le debe su conversión y su camino vocacional a la Santísima Virgen ya que fue en la iglesia de la Medalla Milagrosa, en París, donde recibió el llamado al sacerdocio y supo que debía dejar Londres y su exitosa carrera como abogado para dedicarse a servir a Dios.

Por su parte, Camilo Arana, quien tiene un camino espiritual de casi 20 años, había buscado dos años atrás al recién ordenado sacerdote para que emprendieran juntos la idea que hacía tiempo tenía en su corazón: hacer producciones audiovisuales católicas de alta calidad.

Fue el documental de la Virgen de Chiquinquirá lo que convenció al padre Édgar, párroco de San Agustín de Hipona, en una zona muy pobre de Bogotá, y quien acompaña los movimientos laicales juveniles de la Arquidiócesis. Su antigua jefe y una amiga de su anterior vida laboral dieron un gran apoyo en la constitución de la Fundación Tierra de Gracia, a la cual llegó gente de gran calidad espiritual y humana como el actor Juan Pablo Obregón.

Camilo –quien había hecho música, trabajado con grandes productoras internacionales y manejado numerosos proyectos católicos– cuenta que el salto de fe que dio al dejarlo todo por Dios, con el apoyo de su esposa, ha sido recompensado con creces. “Cuando entregamos todo a Dios, Él nos responde. Nos da el ciento por uno”, afirma.

Encuentros lo había creado diez años atrás este experimentado productor pero fue la pandemia la que permitió que se convirtiera en una realidad y uniera muchas voluntades. “Queremos que se suscriban al canal, nos vean y compartan la serie pero, ante todo, necesitamos mucha oración… es la roca sólida que sostiene este proyecto realizado en Colombia para todo el mundo”.

Vea aquí el primer capítulo: https://bit.ly/2GhImGO

Fan page Facebook: https://www.facebook.com/fundaciontierradegracia

Plataforma para hacer donaciones: https://checkout.wompi.co/l/nELiPq

Página web de la Fundación: https://www.tierradegracia.com.co/

