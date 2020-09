Mira lo que hace Everth Cabrera frente al Santísimo, ¿llamo a la Policía?

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Supo jugar en siete años en Grandes Ligas (San Diego y Baltimore). Las estadísticas dan cuenta de más de 400 hits, entre ellos muchos dobles, triples y jonrones, aspectos que para quienes no están muy familiarizados con el béisbol suenan un tanto lejanos.

Lo cierto es que Everth Cabrera ha acumulado éxitos y experiencia en el deporte que mejor saber practicar y actualmente –para sorpresa de muchos que pensaban que estaba desvinculado del juego- sigue su carrera en la Liga Profesional del país que lo vio nacer: Nicaragua.

“¿Dónde está Everth y qué está haciendo? ¿Está en condiciones de volver a jugar?”, eran algunas de las preguntas recurrentes que retumbaban en este país, según medios locales como La Prensa.

La respuesta oportuna se dio desde Tren del Norte, que al constar que estaba haciendo cosas mínimas como “correr o bolear”, lo había puesto a consideración para ser parte de su cuadro. Everth aceptó.

Alcohol y drogas

Es que de alguna manera tantas interrogantes también responden a que en los últimos años la vida de Everth se ha visto en envuelta en episodios vinculados al consumo de alcohol y drogas.

En el año 2015, debido a lo anterior y por “conductas inapropiadas” cerca de una iglesia, el deportista nicaragüense tuvo que ser hospitalizado en un psiquiátrico de Managua.

La vida de Everth había pasado de ser el mejor atleta de Nicaragua en 2012, participando incluso del famoso Juego de las Estrellas en 2013, a continuar con días cargados de “nubarrones” personales que derivaron también, entre otras, en su detención policial en Estados Unidos en 2014 por consumo de marihuana.

Ejercicios frente al Santísimo y la actitud de un cura

Everth volvió a ser noticia en los últimos días por un episodio particular que tuvo lugar en la Iglesia Santa Ana de Nandaime.

A través de un video reproducido por Trinchera de la Noticia, el párroco Alexis de Jesús Fajardo contó que mientras estaba almorzando una feligresa lo interrumpió para decirle que el jugador de béisbol estaba acostado frente al Santísimo.

“Estaba a los pies donde está la Última Cena, estaba ya acostando, estaba haciendo ejercicio. Entro y lo saludo y le digo: ‘Don Everth’. Y él muy educadamente me contesta: ‘Hola’. ‘¿Cómo estás?’, le digo yo. ‘Bien, gracias a Dios (contesta)’”, relató el párroco.

«Él siguió haciendo sus ejercicios y me quedé en la banca de atrás a ver si hacía un comportamiento no adecuado. Pude haber llamado a la Policía en ese momento, pude haber caído en ese error, en esa equivocación. Pero no”, prosiguió.

“Simplemente esperé a ver si hacía algo extraordinario, algo que estuviera fuera o que faltara el respeto a la gente que estaba en la capilla. Con paciencia esperé que el hombre se fuera. De hecho, a los 10, 15 minutos salió, me volvió a ver y me dijo: ‘Muchas gracias’. ¿Por qué (me dijo eso)? no sé. Quizás porque no lo saqué, porque no llamé a la Policía… la actitud. Pude haber caído en ese error”, expresó Alexis.

“Todos sabemos el problema que tiene. Con nuestra conducta de acogida humana podemos ayudar a muchas personas con problemas. Drogadictos, delincuentes, marginados a rehabilitarse. Pero si siempre les caemos encima, pues hacemos lo contrario”, concluyó este párroco que con su paciencia no hizo más que derrumbar prejuicios.

La simple espera de este sacerdote hoy es noticia y se transforma en ejemplo de mano tendida. Pero también podría ser interpretado como confirmación que la meta de Everth, que desde 2016 inició un proceso de rehabilitación en Cuba para vencer las adicciones, sigue intacta.

“Cuando uno anda metido en el alcoholismo y las drogas uno no se quiere acercar a los hijos, la mentalidad es diferente. Ahora me lleno de emoción y de gran gozo verlos nuevamente. Cambié completamente”, recuerda respecto a aquel proceso un reporte reciente de La Prensa con referencias a este nuevo suceso en Nicaragua.

