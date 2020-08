Chile: Batman camina por «Ciudad Santiago» y colma las calles de solidaridad

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Desde hace dos meses todas las noches Batman recorre las céntricas calles de Santiago de Chile repartiendo un plato de comida caliente a muchísimas personas que viven en situación de calle desde que la COVID-19 irrumpió en el país.

“Me di cuenta que desde el inicio de la crisis sanitaria la cantidad de personas ha ido aumentando cada vez más. En el sector de La Vega (centro de abastecimiento) ya no son solo 2 o 3 carpas o tiendas para acampar, sino que ahora hay más de 10 donde y que se transforman en verdaderos campamentos”, comenta a Aleteia el superhéroe de comics.

«Batman Solidario», como los medios de comunicación lo llamaron en Chile, relata que él de alguna manera siempre ha estado vinculado y ha conocido la situación de las personas vulnerables.

“Pero ahora uno aprecia que la situación es crítica, porque te encuentras con gente que nunca ha pasado por esto, y yo lo veo por el desplante y de la forma en que te hablan” explica.

Se escucha una leve risa por teléfono al preguntarle por qué Batman y no otro héroe. Y él de forma muy natural cuenta:

“Porque su historia es bonita, en la película Batman Inicia el personaje de Bruce Wayne ve como su ciudad comienza a hundirse ante el crimen y los delitos. Él intenta hacer algo, pero como Bruce Wayne no puede porque arriesga una serie de cosas, como su familia. Entonces crea a Batman el cual se convierte en un superhéroe como símbolo para combatir el crimen. Yo también quiero hacer un símbolo, no quiero solo entregar comida quiero que el personaje llegue más allá; quiero que la gente se de cuenta que si cada uno, desde su entorno personal, pueden hacer algo por el otro”.

Para este hombre que decidió dedicarse 100% del día a esta labor solidaria, su familia ha sido un pilar que lo apoya con esta tarea; porque su esposa asumió la gestión de los negocios y sus hijos, que no dio sus edades, juegan con que su papá es Batman.

Hermosa jornada entregando Cariño… Que gusto conocer gente que anda en lo mismo. Geplaatst door Batman_solidario op Zaterdag 8 augustus 2020

Durante la conversación dice a Aleteia que él, como Bruce Wayne, también perdió a su madre cuando era relativamente niño.

“Lo que más me ha marcado en estos meses es acercarme a un hombre quien me dice llorando: ‘Me da vergüenza aceptar este plato de comida; nunca he tenido que pedir por esto’. Y yo le respondo tú no me estás pidiendo. Tú estás recibiendo algo que te pertenece, esto ya se encuentra pagado, este plato de comida Dios ya lo pagó”, dice el héroe de carne y hueso, quien se emociona al recordar esta conversación.

Incansable!!.. Batman al ataque!!!.. Geplaatst door Batman_solidario op Maandag 10 augustus 2020

Por último, «Batman Solidario» confiesa: “Dios me acompaña todas las noches, por eso no tengo miedo. Todas las bendiciones que he recibido en mi vida me las ha entregado Él. Todo lo que Él ha puesto en mi vida es para que yo tenga un buen pasar, para que a mi familia nada le falta. Pero lo que tenemos no nos pertenece; es para compartirlo con otros”.

A continuación reportaje que le hizo DW:

Chile: un héroe para los más necesitados Con traje de murciélago y mascarilla sanitaria, un hombre disfrazado de Batman reparte comidas en la capital, Santiago. Su objetivo: devolver algo de esperanza a los que están pasando por momentos muy difíciles.#DWNoticias /cmw pic.twitter.com/91V5AfNppc — DW Español (@dw_espanol) August 19, 2020

Sin duda este hombre anónimo ha sido el símbolo de agosto, mes donde en Chile se celebra la solidaridad.

Chile vs coronavirus

En medio de este gesto de nobleza de un encapuchado anónimo que llena de amor las frías noches de Santiago, el coronavirus en ese país ha dejado de momento más de 390.000 casos confirmados con un número de fallecidos superior a 10.000,

Por otro lado, Chile no ha estado exento de protestas sociales -que han estallado principalmente en 2019- en plena crisis del coronavirus y que ha hecho reflexionar acerca de «las otras pandemias», entre ellas el hambre.

