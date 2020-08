En una epidemia, san Pío X trató a los enfermos y enterró a los muertos

Antes de convertirse en Papa, san Pío X fue un humilde párroco que fue más allá de sus deberes para servir a su pueblo. Fue durante una epidemia de cólera cuando su corazón amoroso se mostró claramente, ya que hizo todo lo que pudo para ministrar a su pueblo.

En una biografía, titulada La vida de Pío X, Frances Forbes señala la forma heroica en que continuó pastoreando a su pueblo durante un brote mortal.

En 1873 hubo un brote grave de cólera. La gente de Salzano sabía poco de higiene y menos de saneamiento; era difícil hacerles tomar las precauciones más necesarias. Don Giuseppe [más tarde conocido como Pío X] lo era todo a la vez: médico, enfermero e inspector sanitario, además de párroco. No sólo había que atender a los enfermos y moribundos, sino también a los vivos animándolos y consolándonos. «Si no hubiera sido por nuestro querido Don Giuseppe», dijo un anciano en días posteriores, «habría muerto de miedo y dolor durante esos tiempos espantosos». Algunas personas se dieron cuenta de que los medicamentos y remedios recetados por el médico estaban destinados a aliviarlos rápidamente del dolor y no los tomarían a menos que los administrara la propia mano del sacerdote.