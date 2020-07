‘Mi hermano persigue dinosaurios’ y tiene superpoderes

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

El próximo viernes, 24 de julio, la prolífica distribuidora Bosco Films lleva a los cines españoles la luminosa coproducción española-italiana Mi hermano persigue dinosaurios, debut en el cine del joven director italiano de 34 años, Stefano Cipani, que ya ha sido justamente reconocida en los Premios del Cine Europeo (audiencia joven) y en los prestigiosos David de Donatello (a la juventud).

El largometraje, en formato de comedia, está basado en hechos reales a partir del best-seller del mismo título, escrito por Giacomo Mazzariol y editado por Nube de Tinta-Penguin Random House. No dejen de consultar la web de la película para conocer más detalles sobre la producción de la historia.

Mi hermano persigue dinosaurios, la aventura fílmica, sigue los pasos de Jack. Tiene cinco años, dos hermanas mayores, le encantan las tortugas Ninja y sus padres le acaban de dar la mejor noticia: va a tener un hermanito pero además…va a ser “especial”. “Mi hermano tiene superpoderes”, afirma.

Sin embargo, al paso de los años, Jack comienza a sentirse defraudado. Su hermano Gio no es un superhéroe, la realidad es que ha nacido con Síndrome de Down. La adolescencia le hace tener incluso algo de vergüenza, pero la verdad sale a la luz: Gio no sólo sí tiene superpoderes sino que además es su mejor e incondicional amigo. Dentro de cada persona hay un mundo único. Éste es el de Giovanni.

Al éxito literario se suma el éxito de taquilla en Italia, que ha convertido a Mi hermano persigue dinosaurios en la segunda película italiana más vista del 2019. Alegre y conmovedora, esta historia es de las pocas que cumple el adagio de que tras salir del cine uno sale transformado, convertido en mejor persona.

Stefano Cipani consigue mantener el equilibrio entre comedia y drama, un ejercicio de equilibrismo resuelto con brillantez, puesto que da salida a temas farragososos, relacionados con la imperfección, la discapacidad y la diversidad, a menudo injustamente maltratados por el séptimo arte.

Sin embargo, el tono de esta historia comparte en gran medida los ingredientes comunes con la premiada película de Javier Fesser, Campeones, lo cual no quita que Mi hermano persigue dinosaurios deje también espacio para las cuestiones menos edificantes del ser humano. Son las que se sintetizan en la suma de errores y, en consecuencia, incluya aspectos sobre la debilidad del ser humano que, por otro lado, son una oportunidad para el desarrollo de la madurez y el crecimiento personal. Nos hallamos ante una muy buena historia con muy buen acabado en todos los aspectos. No se la pierdan.