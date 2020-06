Papa Francisco pide superar el “racismo” a medios católicos de EE.UU. y Canadá 

“Solamente con la mirada delpodemos trabajar eficazmente para superar las”, dijo el papa Francisco en su discurso de este año, datado 30 de junio de 2020, por primera vez en su historia, dirigido a laque organiza una Conferencia de Medios Católicos de manera virtual, a causa de la situación sanitaria actual.

La Conferencia que se lleva a cabo del 30 de junio al 02 de julio tiene como lema: Together While Apart (Juntos mientras estamos separados). Al respecto, el Papa elogió la elocuencia del tema que evoca “el sentido de unión que, paradójicamente, ha surgido de la experiencia de distanciamiento social impuesta por la pandemia”.

Francisco recordó que en su mensaje del año pasado para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales “miembros unos de otros” (cfr. Ef 4,25), la frase de San Pablo invita a “vivir en comunión dentro de una red de relaciones en continua expansión”.

Acortar las distancias entre las personas

“A causa de la pandemia, todos hemos percibido más plenamente esta verdad. De hecho, la experiencia de estos meses pasados nos ha demostrado que la misión de los medios de comunicación es esencial para acercar a las personas, acortar las distancias, proveer la información necesaria y abrir las mentes y los corazones a la verdad”.

“Necesitamos medios de comunicación capaces de construir puentes, defender la vida y abatir los muros, visibles e invisibles, que impiden el diálogo sincero y la comunicación verdadera entre personas y comunidades”.

El Papa indicó la historia de la creación de los primeros periódicos católicos en Estados Unidos y Canadá, además del constante apoyo que les prestaron los Pastores de la Iglesia. “Lo vemos en el caso del Catholic Miscellany de Charleston, fundado en 1822 por el obispo John England, y que fue seguido de muchos otros periódicos y revistas”.

Ideal de unidad en la diversidad

En su mensaje, aprovechó para reiterar lo importante de mantener “E pluribus unum” el ideal de unidad en medio de la diversidad reflejado en el lema de los Estados Unidos, también debe inspirar el servicio que ustedes ofrecen al bien común. “Ello es urgentemente necesario hoy, en una era marcada por conflictos y polarizaciones a los que la propia comunidad católica no es inmune”.

“Necesitamos medios de comunicación que puedan ayudar a las personas, especialmente a los jóvenes, a distinguir el bien del mal; a desarrollar juicios sólidos basados en una presentación clara e imparcial de los hechos; y a comprender la importancia de trabajar por la justicia, la concordia social y el respeto a nuestra casa común”, agregó.

“Necesitamos hombres y mujeres con sólidos valores que protejan la comunicación de todo lo que puede distorsionarla o desviarla hacia otros propósitos”, afirmó.

Comunicadores cristianos usan sustantivos

El pontífice invitó a contemplar las situaciones y las personas con los ojos del Espíritu. “Que cuando nuestro mundo hable apresuradamente con adjetivos y adverbios, los comunicadores cristianos hablen con sustantivos que reconozcan y presenten la silenciosa reivindicación de la verdad y promuevan la dignidad humana”. “Que donde el mundo ve conflictos y divisiones, puedan ustedes mirar a los pobres y a quienes sufren, y dar voz a las súplicas de nuestros hermanos y hermanas necesitados de misericordia y comprensión”.

Al final, el Papa rememoró que la Iglesia celebró ayer la solemnidad de los Apóstoles Pedro y Pablo. “Que el espíritu de comunión con el obispo de Roma, que ha sido siempre un sello distintivo de la prensa católica de sus países, los mantenga a todos ustedes unidos en la fe y firmes ante las efímeras modas culturales que carecen de la fragancia de la verdad evangélica. Sigamos rezando juntos por la reconciliación y la paz en nuestro mundo”. Por último, les aseguró su apoyo y sus oraciones. “Y les pido, por favor, que me recuerden en sus oraciones”.