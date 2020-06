«Mi esposo, ¿nos ves desde el cielo?»

«¿Nos ves desde el cielo? Tu último regalo ha nacido hoy». Es el emocionante mensaje que Fu Xuejie, viuda de Li Wenliang, ha posteado en sus redes sociales tras dar a luz al segundo hijo de ambos, del que estaba embarazada cuando su esposo falleció por COVID-19.

Emociona la entereza y el grito de esperanza en una justicia superior, de esta mujer, que vio cómo su esposo, oftalmólogo conocido en el mundo entero por ser el médico que, desafiando la censura de su país, alertó sobre el coronavirus, le era arrebatado: Primero, por las autoridades chinas, que estuvieron a punto de procesarle por decir la verdad; después, por el virus.

Dr. Li Wenliang’s son was born this morning! His wife posted on WeChat: “hubby, do you see from heaven? Your last gift to me was born today. I will take good care of them.” ❤️ pic.twitter.com/S4x3rXgPnY

