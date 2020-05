Cómo tratar con gente susceptible

Prepárate para sus reacciones iniciales: Es posible que, incluso cuando quieras simplemente invitarle a un café, sospeche de ti y se pregunta qué pretendes conseguir con eso. No te rindas. Recuerda que simplemente tiene miedo a sufrir. Ayúdale a entender que vienes en son de paz. (Si su reacción es desproporcionada y no cambia, deberás marcharte asertivamente para intentarlo en otro momento. De lo contrario, entenderá que las faltas de respeto son toleradas y continuará con ese mismo patrón de comportamiento).

Declaración de intenciones: Explícale qué quieres y muéstrate vulnerable. Expresiones como “Necesito tu ayuda” o “Me gustaría que me dieras tu opinión” les hacen bajan barreras y sentirse valorados. En el caso de que tengas que comentarle algún error que ha cometido, trata de poner el foco en cómo estaría bien hecho, y no en lo mal que ha hecho las cosas.