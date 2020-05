¿Por qué la voz de Dios es más fácil de escuchar en solitud?

Cuando algún santo o personaje bíblico quería escuchar a Dios, casi siempre optaba por distanciarse de las demás personas para buscar la soledad. A veces encontraban un bosque recóndito donde hallar a Dios, mientras que otras veces lo descubrían en una montaña.

Hay un episodio de la vida del profeta Elías que es uno de los ejemplos más famosos de este tipo de soledad. Dios pidió expresamente a Elías:

Entonces Dios se reveló a Elías en lo que algunas traducciones describen como “un silbo apacible y delicado”, “un ligero susurro”, “una brisa suave” o “un suave murmullo”.

Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, hubo un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, se encendió un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se oyó el rumor de una brisa suave. (1 Reyes 19,11-12)