Para este interminable confinamiento también recomendamos una serie de Netflix, de 10 episodios, dirigida a públicos familiares (respecto a los niños, a partir de 7 años): Cristal Oscuro: La era de la resistencia. Las generaciones más jóvenes no sabrán de qué les estamos hablando, pero sus padres recordarán con agrado la película de la que parte dicho serial: Cristal Oscuro (1982), un largometraje dirigido por Jim Henson y Frank Oz, protagonizado en su totalidad por títeres o marionetas que se movían por un universo de fantasía no muy distante de las creaciones de Tolkien. A muchos de nosotros su estreno nos pilló en plena infancia y casi me atrevería a decir que en cierta manera nos marcó.

No deben preocuparse quienes no conozcan el título original: la serie, dirigida en su totalidad por Louis Leterrier (cineasta de carrera irregular que se ha movido entre la acción, el cómic y la mitología: Transporter, El increíble Hulk, Furia de titanes…), no es una continuación de aquella, sino una precuela que nos sirve para entender qué hechos y qué situaciones condujeron al argumento del filme de Oz y Henson. La eterna batalla del bien contra el mal, la luz contra la oscuridad, el mundo regido por la dictadura de unos seres crueles y atroces que dominan a los más débiles y bondadosos.

Lo primero que se agradece de La era de la resistencia es que hayan regresado a los orígenes en cuanto a la técnica: no veremos aquí criaturas digitales, sino títeres que hablan con las voces de algunas estrellas (Taron Egerton, Jason Isaacs, Simon Pegg, Mark Hamill, Helena Bonham Carter, Alicia Vikander, Mark Strong, Sigourney Weaver…) y de parte del reparto de Juego de Tronos (Nathalie Emmanuel, Lena Headey, Natalie Dormer).

De haberse encargado alguien como George Lucas, quizá hubiese recurrido a las imágenes generadas por computadora para abaratar costes, pero a cambio hurtaría la sensación de credibilidad (así sucedió al convertir al Yoda de El imperio contraataca y El retorno del Jedi en el digitalizado Yoda de las precuelas): no porque una marioneta sea algo más realista, sino porque es palpable, parece una criatura más “viva” que un efecto digital. Partiendo de este punto, éste es el mayor acierto de la serie: que podamos disfrutar de nuevo con ese universo de criaturas extrañas, algunas ya conocidas como Aughra o El Chambelán.

Decíamos que Cristal Oscuro se sostiene sobre la eterna lucha del bien y del mal. Tanto en la serie como en la película nos cuentan lo que ocurrió en tiempos remotos: en el mundo de Thra, y a causa de la fragmentación del Cristal de la Verdad, unas criaturas denominadas urSkeks se dividieron en dos razas opuestas pero complementarias.

Por un lado, los Mystics, seres pacíficos, imperturbables y envejecidos, cuya apariencia fue descrita por sus creadores como un cruce entre un perro y un dinosaurio: encarnan el bien, la honestidad, la mansedumbre y la sabiduría.

Por el otro, los Skeksis, seres crueles, dictatoriales y ambiciosos, siempre en pos de la esencia vital que los rejuvenezca y los mantenga apartados de la muerte, cuya apariencia fue descrita por sus creadores como un cruce entre un reptil y un buitre: encarnan el mal, la falsedad, la ira y a veces la ignorancia; algo apasionante, que encontramos rastreando Wikipedia, es que Jim Henson dijo en los 80 que los Skeksis del filme se habían inspirado en los Siete Pecados Capitales, dado que sus personajes encarnaban la gula, la pereza, etcétera.

De ese modo, podríamos ver The Dark Crystal (serie y película) como una lucha de la luz para derrocar al pecado. Otro aspecto interesante de estas criaturas es que, cuando uno de los Skeksis sufre o muere, a su doble Mystic le sucede lo mismo: son criaturas duales, vinculadas entre sí de manera espiritual.

La serie de Netflix narra la rebelión de los Gelflins, las criaturas protagonistas que no distan mucho de los elfos, y que, tras estar sometidas al imperio de los Skeksis, buscan vencerlos para restablecer el equilibrio.

Cristal Oscuro es una serie para disfrutar del entorno visual y de los títeres, sobre todo gracias a los Skeksis, los auténticos reyes de la función: son tan divertidos como en el filme, y aquí se les extrae mucho partido. Lo único que podríamos achacarle es la excesiva duración de los episodios: en vez de unos 50 minutos cada uno (aproximadamente), tendrían que haber durado media hora. Ese exceso logra que, en algunos tramos, la serie pierda ritmo y la atención se distraiga.

FICHA:

Título original: The Dark Crystal: Age Of Resistance

País: Estados Unidos

Director: Louis Leterrier

Guión: Richard Elliot, Simon Racioppa, Jeffrey Addiss, Javier Grillo-Marxuach, J. M. Lee, Kari Drake, Margaret Dunlap, Will Matthews, Vivian Lee

Música: Daniel Pemberton & Samuel Sim

Género: Aventura / Drama / Serie familiar

Duración: 10 episodios de unos 50 min. aprox. cada uno

Reparto: Voces en la versión original de Taron Egerton, Anya Taylor-Joy, Nathalie Emmanuel, Donna Kimball, Jason Isaacs, Simon Pegg, Benedict Wong, Mark Hamill, Keegan-Michael Key, Awkwafina, Eddie Izzard, Helena Bonham Carter, Toby Jones, Lena Headey, Alicia Vikander, Natalie Dormer, Mark Strong, Theo James, Bill Hader, Sigourney Weaver