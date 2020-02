La melodía que Paul Simon tomó prestada de Bach

A menudo hemos hablado sobre la relevancia histórica de la tradición de la música cristiana y cómo continúa influyendo en la música secular occidental. Si bien hay numerosos casos de fusión de melodías antiguas con géneros modernos, no hay mejor ejemplo que American Tune, de Paul Simon.

La melodía de American Tune está tomada directamente del himno de J. S. Bach O Haupt voll Blut und Wunden (Oh Sagrado Rostro Herido), y es fácil de escuchar al comienzo de ambas canciones. Aunque el acompañamiento de guitarra de Simon es muy diferente al órgano del coro, no se puede negar la melodía.

No hemos podido encontrar ninguna declaración de Simon explicando por qué usó el himno de esta manera, y por lo tanto, tenemos que especular. Hay, sin embargo, varias explicaciones plausibles.

Simon escribió la canción poco después de que Nixon fuera elegido presidente y algunos sugieren que American Tune es una canción de protesta, o al menos una advertencia para el público estadounidense. Simon, sin embargo, dijo de su obra:

Esto sugiere que American Tune no estaba necesariamente destinado a estimular los ideales políticos. Como la canción fue escrita en 1973, cuando la popularidad de esas canciones con mentalidad política era corriente, Simon podría haber admitido que era su intención, si es que tenía alguna.

También podría ser un esfuerzo de Simon para explorar su espiritualidad. Muchas de las letras suenan un poco como canciones cristianas modernas. Por ejemplo:

Muchas veces me he equivocado

Y muchas veces confundido

Sí, y a menudo me sentí abandonado

Y ciertamente mal usado

Pero estoy bien, estoy bien