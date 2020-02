El hombre que besó la frente del Papa dice que la Virgen lo curó en Lourdes

Al saludar a los que se encontraban en las primeras filas del Aula Pablo VI en la audiencia general del 19 de febrero (reservada para personas con diversas discapacidades), la catequesis del Papa Francisco sobre los mansos de corazón se hizo visible.

Un hombre besó al Santo Padre en la frente, presionando su nariz contra su cabeza. El papa sonrió ante esta expresión de afecto.

El hombre se llama Philippe Naudin. Es un actor que sufrió meningitis cuando era bebé. Naudin es conocido como Bouba, y le dijo a Aleteia que era la segunda vez que se encontraba con el Papa, y que en ambas ocasiones, Francisco le pidió su bendición.

Naudin cuenta la historia de su vida:

Diez días después de mi nacimiento, tuve meningitis, que me dejó paralizado. Estuve hospitalizado durante 7 años. No podía moverme ni hablar. En el verano de 1978, mi madre me inscribió en una peregrinación de Lourdes organizada por la diócesis de Moulins con la esperanza de obtener un milagro de la Virgen María. Estaba entonces en una silla de ruedas.

Allí estuve en Lourdes, a los 7 años. No sabía lo que era un milagro. Solo pensé que la Virgen me iba a dar un regalo. Frente a la cueva, recibí su palabra en el mi corazón de niño: “Te daré dos regalos”. Entonces me dije a mí mismo: “Qué bien, ella me dará dulces y pasteles”. ¡Pero no era eso! Ella me dijo: “Vas a levantarte y caminar, y luego hablarás y darás testimonio de lo que hice por ti”.

La noche antes de partir, durante la noche, le pedí a una enfermera que me llevara al baño. Allí, dejé mi silla de ruedas y volví a cuatro patas. En el tren de regreso, dije mi primera palabra: “¡Mamá!” Mi madre comenzó a esperar que algún día pudiera hablar y caminar.

En la siguiente peregrinación, mi condición mejoró. Hablé y caminé cada vez mejor. El médico del Hospital Universitario Clermont-Ferrand no lo entendía. Para mí, esos fueron los dos regalos que la Virgen María me había confiado, en el fondo de mi corazón. Entre los 10 y los 12 años pude ir a la escuela Notre Dame de Lourdes en Vichy.